В понедельник, 6 сентября, компания Nord Stream 2 AG объявила о сварке последнего шва газопровода «Северный поток-2». И в тот же день президент Украины Владимир Зеленский, только что вернувшийся из США, принял прибывших в Киев с визитом американских конгрессменов-республиканцев

Карасев раскрыл «тайные темы» разговора Байдена и Зеленского © скриншот с видео NEWSONE Линдси Грэмом, Джоном Баррасcо, Томми Табервиллем, Беном Сесс и членом Палаты представителей Уильямом Тиммонсом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о результатах своего визита в Штаты, уделив особое внимание обновлению стратегического партнёрства между странами. Зеленский выразил надежду, что США присоединятся к реализации представленного им в Вашингтоне плана трансформации Украины и окажут поддержку в приближении Украины к членству в НАТО.

Кроме того, политики обсудили ситуацию в Донбассе, предстоящие совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября, а также «Северный поток-2».

«Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток — 2» должно быть сохранено», — заявил Зеленский.

Пункт о дальнейшем выступлении против газопровода включён в совместное заявление президентов США и Украины, принятое в ходе визита Зеленского в Штаты, к тому же американская сторона будет добиваться сохранения транзита российского топлива через территорию Украины.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, администрация Байдена не изменила своей позиции по «Северному потоку-2»: она по-прежнему выступает против проекта и просто одержима идеей помешать его реализации, хотя понимает, что это невозможно и газопровод начнёт работать.

«По состоянию на конец августа 2021 года трубопровод практически завершён и вот-вот будет запущен. На данном этапе сопротивление Вашингтона проекту выглядит скорее символическим, чем практическим. Администрация Байдена в мае 2021 года своим решением отменить санкции против компании, руководящей строительством проекта, признала, что Вашингтон мало что может сделать, чтобы остановить трубопровод», — констатирует американское издание The National Interest. Песков объяснил, почему Зеленский напрасно пугает Европу «Северным потоком-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Тем не менее, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, США и Украина начали подготовку к возможным провокациям, чтобы вынудить Европу наложить санкции на «Северный поток-2» и Россию. При этом, уверен эксперт, Вашингтон и Киев не будут предпринимать активные действия против газопровода, а ограничатся заявлениями о том, что «Северный поток-2» — плохая сделка и что он «представляет угрозу экономической безопасности Европы».

Ещё будучи в США в составе правительственной делегации, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко 3 сентября пригрозил, что «Северному потоку-2» не позволят работать, хотя технически трубопровод будет достроен в ближайшее время и по нему пустят газ, чтобы протестировать, но для ввода в эксплуатацию необходимо ещё пройти сертификацию у немецкого регулятора и получить подтверждение Еврокомиссии.

Удастся ли сорвать почти реализованный проект? Основное препятствие, с которым «Северный поток-2» может столкнуться на уровне ЕС, — это сертификация.

«Теперь нужно будет доказать консорциуму, что он в состоянии обеспечить следование правилам третьего энергопакета газовой директивы и обеспечить управление трубопроводом так, чтобы не было монополии, чтобы иные потенциальные участники этого процесса могли иметь доступ к мощностям. С этими будут основные вопросы», — отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру. «Грязный российский газ»: эксперт сказал, кому подражает Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

25 августа Nord Stream 2 проиграл дело в высшем земельном суде в Дюссельдорфе — «Северный поток-2» отказались выводить из-под действия Третьего энергопакета ЕС, предусматривающего, что одна компания не может быть и оператором газотранспортной системы, и поставщиком топлива, а 50% его пропускной мощности должны резервировать другие поставщики.

По словам немецкого политолога Александра Рара, эту директиву, которая существует уже больше 10 лет, в последние годы переделывали под давлением оппонентов России. Поэтому её можно интерпретировать как инструмент дискриминации конкретно «Северного потока-2» как российского проекта.

«Да, это препятствие, но главное, что на сегодняшний день газопровод практически построен. Кроме того, как показывает жизнь, когда Европа нуждается в больших объёмах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях.

С одной стороны, Европа заявляет, что к 2045 году полностью отойдёт от использования газа, нефти и угля, вместе с тем на континенте жалуются, что Россия сейчас не подаёт достаточно газа в европейские хранилища и есть риск всем замёрзнуть. Я уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа.

Кроме того, есть опасность, что морально и физически устаревшая — об этом сами немцы официально говорят — украинская ГТС даст сбой. И тогда оба «Северных потока» станут для Европы спасением», — заявил Рар.

Он подчеркнул, что Европа нуждается в газе, поскольку сама его уже почти не добывает: если раньше за счёт месторождений на континенте (в Нидерландах, Великобритании, Германии) покрывалось свыше 1/3 объёма потребляемого газа, то в текущем десятилетии европейцам придётся закупать на внешних рынках более 90%, что усиливает позицию России как основного поставщика. Для полного перехода на возобновляемые источники энергии к 2045 году немецким властям придётся ввести законодательные запреты на использование ископаемого топлива, что вряд ли понравится населению, тем более в условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию, а против собственного общества руководство Германии не пойдёт. Глава региона ФРГ, где строят «Северный поток 2» отказалась переходить в правительство Германии © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

К тому же у России есть возможность обойти ограничения, которые накладывает Третий энергетический пакет: если регулирующие органы откажутся удовлетворить первоначальную заявку, то власти РФ могут выдать разрешение транспортировать газ не только «Газпрому» — на национальном уровне действуют законодательные ограничения на трубопроводные поставки, — но и «Роснефти». Об этом рассказал Дмитрий Марунич.

«У газа, а значит, и у «Северного потока-2» хорошие перспективы в Европе. Очевидно, что газопровод будет постоянно сталкиваться с новыми препонами, но при этом продолжать работать. К сожалению, эта отрасль крайне политизирована, её используют как площадку для политического противостояния с Россией», — заявил Рар.

Кроме того, что отказ Европы от «Северного потока-2» маловероятен, истерики из-за нового газопровода наносят ущерб и самим украинским властям.

«После того как Киев начал спекулировать на вопросе транзита и из ГТС сделали священную корову, многое пошло не так. Когда к власти пришли националисты и близкие к ним по духу люди вроде Порошенко, они решили извлекать выгоду из истерик о том, что на нас сейчас нападет Путин, используя в том числе газовое оружие, но для экономики и бытового потребителя это путь в никуда. Украина с этого пути уже не свернёт.

Надо выбирать других политиков с другой повесткой дня, не таких, как Зеленский, который буквально за год превратился в Порошенко. В этой связи было бы наивно говорить, что ГТС ждёт какое-то будущее», — заявил Марунич. Морально убита. Эксперт об объективной истории с украинской ГТС, которую надо принять © скриншот с видео ОТР

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко также считает, что действия нынешнего президента ни к чему хорошему для украинцев не приведут.

«Зеленский оставит Украину без газа! Сейчас достроили «Северный поток-2», потому что увидели, что на Украине творится хаос и наша страна утратила доверие транзитного государства. Зеленский — большой мечтатель! Он очень далёк от реальной политики. Благодаря его идиотизму зимой украинцы могут замерзнуть — им придётся переходить на «дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет».

Вместо пустой болтовни Зеленскому пора договариваться с Россией о поставках газа «без всякой политики». Советы, конечно же, ему и его дурной команде давать бесполезно. Могу одно сказать: не плюй в колодец, ещё придётся напиться. Уже осень, а зима не за горами, и ещё не понятно, какая она будет. До этого везло — зимы были более-менее тёплыми, а что будет этой зимой никто не знает», — написал политик в Telegram-канале.