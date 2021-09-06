На днях агентство Bloomberg опубликовало опрос экспертов нефтегазовой отрасли, которые уверены, что «Газпром» планирует наращивать запасы газа в своих российских хранилищах. Это якобы угрожает интересам европейских потребителей

Российскую энергетику в Европе, США и Украине уже не первый год рассматривают как «геополитическое оружие». Главным возмутителем спокойствия стал строящийся газопровод «Северный поток-2», прокладываемый по дну Балтийского моря в Германию. С 2019 года против его создания выступали некоторые европейские страны и США, находя все больше и больше причин ввести санкции против компаний, занимающихся строительством трубопровода.

Но одним только «Северным потоком-2» дело не ограничивается — западные партнеры находят все больше и больше причин подозревать Россию, а в частности «Газпром» в попытке захвата европейского энергетического рынка.

Первая угроза: «Северный поток-2» как геополитика

Магистральный газопровод «Северный поток-2» длиной в 1234 км (2468 км по двум ниткам) и мощностью 55 млрд куб. м газа Россия начала строить в 2019 году. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Контрольный пакет акций «Северного потока-2» принадлежит «Газпрому». Кроме него в проекте участвуют европейские энергетические компании.

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С 2019 года США ввели несколько пакетов санкций против компаний, которые участвовали в строительстве трубопровода, угрожая заморозкой счетов и транзакций, а также ограничением въезда в США представителям организаций.

Из-за санкционного давления из проекта вышла швейцарская компания Allseas, после чего строительство трубопровода приостановилось на год. В 2021 году Соединенные Штаты ввели новые санкции, из-за чего проект покинуло множество европейских компаний.

Прокладка трубопровода продолжилась силами двух российских судов — «Фортуны» и «Академика Черского». В настоящее время проект близок к завершению.

Эксперты считают, что США, а с ними и Германия сами политизировали «Северный поток-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель в августе 2021 года обсуждала коммерческий проект на территории своей страны с президентом США Джо Байденом — это, по мнению гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, звучит комично.

«Совершенно непонятно, почему глава немецкого правительства должна отчитываться перед американским президентом относительно коммерческого проекта, который идет по территории Германии. В этом плане ФРГ и США фактически сами признают, что они политизировали эту трубу и что Германия должна получать какую-то санкцию Соединенных Штатов для решения внутреннего вопроса», — отметил Симонов в интервью Украина.ру

Вторая угроза: транзит в обход Украины

Еще одним аргументом в пользу санкций США против «Северного потока-2» стало прекращение транзита российского газа через украинскую ГТС.

На Украине строящийся российский газопровод воспринимается едва ли не как конец света, ведь его запуск лишит страну транзита российского газа.

Транзит газа из «страны-агрессора» важен для сохранения газотранспортной системы (ГТС) Украины. Прокачка голубого топлива через украинскую ГТС приносит в бюджет страны $1,27 млрд ежегодно (до 2014 — от 3 до 5 млрд), более того, сама Украина является потребителем российского газа (или так называемого «реверсного» «словацкого газа»).

Война только начинается. Почему «Нафтогазу» не нужен транзит через Украину? Виктора Ющенко, когда труба начала использоваться украинской властью в качестве политического рычага.

Изначально в проекте «Северный потока-2» действительно было больше политики, чем экономики. Его задача состояла в том, чтобы исключить возможность давления со стороны Украины (или США, имеющих влияние на украинскую политику) и риск аварийного прерывания транзита (например, в случае теракта или гражданской войны). Эти угрозы были достаточными, чтобы Москва вложилась в экономически неоптимальный проект «Северного потока-2».

При этом Россия пыталась сохранить украинское транзитное направление, но его уничтожением систематически долгие годы занимается сама украинская власть, которая, попросту говоря, использовала все эти годы газопровод в качестве рычага давления на Россию. Причем этим занимались практически все властные структуры при всех президентах Украины — одни (Ющенко, Порошенко) это делали откровенно и открыто, другие (Кучма и Янукович) в более мягкой и скрытой форме. Что касается Зеленского, то к началу его правления в Украине этот вопрос уже был решен — строительство обходного (для Украины) газопровода стало в результате предыдущих действий украинской власти безальтернативным.

Тем не менее, в «Газпроме» заявили, что готовы продолжить транзит газа через Украину после окончания действия договора в 2024 году исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. В ответ на это глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС.

По итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель Байден заявил, что «Северный поток-2» уже почти достроен и вводить против него санкции не имеет смысла. Такая позиция возмутила не только американских, но и украинских политиков.

Взять удар на себя решила Германия, которая обязалась выплатить весомую компенсацию, а также заплатить Украине $245 млн за переход к «зеленым» источникам электроэнергии. Также стороны согласились сделать все, чтобы транзит российского газа через Украину продолжился.

По словам президента России Владимира Путина, Россия может продолжить прокачку газа через Украину, но для этого нужно, чтобы европейские заказчики проявляли к этому интерес и покупали российский газ, поступающий в Европу по этому, украинскому, маршруту.

Третья угроза: грядущий дефицит российского газа

Агентство Bloomberg опросило экспертов нефтегазовой промышленности, которые утверждают, что «Газпром» планирует наращивать запасы газа в своих российских хранилищах.

По словам специалистов, для успешного прохождения отопительного сезона в РФ «Газпрому» якобы нужно закачать в хранилища порядка 80% того объема топлива, которое получает Западная Европа.

Аналитики подсчитали, что «Газпрому» осталось примерно два месяца на заполнение своих хранилищ, поэтому российская компания может сократить поставки газа в Евросоюз, что поднимет цены на газ в Европе.

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«Никто точно не знает, и проверить это невозможно, насколько заполнены хранилища в России и насколько заполнены емкости за рубежом, которые "Газпром" или имеет, или арендует в Европе. Вот этих цифр ни у кого нет. И говорить, что кто-то пострадает от снижения поставок, — это чистая спекуляция», — сказал он.

Кроме того, отметил Крутихин, «Газпром» и европейских поставщиков связывают контракты, в которых прописаны штрафные санкции в случае недопоставок газа.

Четвертая угроза: поставки газа в Венгрию

В конце августа стало известно, что Венгрия достигла соглашения с «Газпромом» о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Соглашение заключено на 15 лет. «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров газа, при этом объемы через 10 лет могут быть пересмотрены. Венгрия будет получать газ по двум газопроводам — «Турецкому потоку» через Сербию, а также через Австрию по «Северному потоку-2», запуск которого ожидается осенью 2021 года.

О планах Венгрии стало известно в ходе встречи Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым в августе. Позже глава венгерского МИД встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсуждали ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере.

Венгрия подпишет договор с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк Сергей Макогон.

Он напомнил, что газ в Венгрию десятилетиями шел через Украину, а в новом соглашении с Россией пойдет через Турцию, Болгарию и Сербию.

По мнению Макогона, с любых точек зрения новый маршрут не может быть дешевле прежнего, а это значит, что «Газпром «спрячет» расходы в конечную стоимость газа. Такие действия России, считает глава украинской ГТС, связаны с политическими и милитаристскими акцентами, а их цель — «усилить давление на Киев».

Отдельно он отметил, что новый маршрут газа будет менее экологичным — расстояние увеличивается, а значит, понадобится большой расход газа, что увеличит выбросы.

Между тем, на самом деле это ложные доводы. Как неоднократно отмечали российские и украинские эксперты, новые трубопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», через которые будет поставляться газ в том числе и в Венгрию, значительно более современные, экономичные и экологичные, чем ГТС Украины.

В частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее отмечал, что стоимость доставки газа в Германию по первому и второму «Северным потокам» примерно вдвое ниже, чем через украинскую ГТС. Так как газ идет по дну моря, используется меньше компрессорных станций, соответственно, меньше и выбросы СО2 в атмосферу.

Пятая угроза: газ как политическое оружие России



Европейский союз, один из главных борцов с российским газом, постоянно вводит все новые ограничения на действия "Газпрома" в Европе. Притом все новые положения, газовые ограничения, пакеты и проч. вводятся в то время, когда процесс, что называется, идет, то есть ограничения и всяческие препоны вводятся постфактум — тогда, когда строительство СП-2 идет полным ходом и, таким образом, на самом деле они не столько угрожают "Газпрому", сколько удорожают поставки российского газа для европейских потребителей.

Как ни странно, в этом тоже есть определенный смысл — чем выше цена природного газа из России, тем всё более ближе к его цене цена заокеанского — сланцевого, который готовы поставлять в Европу США и который стоит значительно дороже.

При этом американский газ получил в Европе с легкой руки маркетологов и политтехнологов название "газ свободы", что еще больше политизирует весь процесс.

При этом и в США, и в странах Европы, особенно в Прибалтике, Украине и Польше, которые теряют на обходном газовом маршруте транзитные (считай "дармовые") деньги, постоянно говорят о том, что газ из России является "политическим оружием", которое якобы Россия собирается применять в Европе. При этом ни одно ведомство ни в одном из этих государств не смогло привести ни одного факта, подтверждающего эти заявления.

Вместо резюме: о "заклятых друзьях" и новом имидже России



Совершенно очевидно, что, прокладывая газопровод в Европу в обход недругов, Россия тем самым решает в первую очередь свои коммерческие задачи — получать прибыль от продажи газа, когда различные недружественные ей режимы, и прежде всего украинский, не смогут влиять на этот процесс.

При этом, создавая совместно с Германией общее, одно из крупнейших по инвестициям предприятие, Россия тем самым входит в Европу со своим мощным коммерческим проектом, что делает ее одним из равноправных европейских партнеров и снимает с нее обвинения в том, что она — второстепенное государство, с которым Европе не стоит иметь дело. Именно эта новая роль и новый имидж России и пугает ее "заклятых друзей" в Европе, таких как Польша, прибалтийские государства и, конечно, Украина. И вот почему, несмотря на приближение окончания строительства СП-2, борьба против него будет продолжаться и даже разгораться с новой силой.