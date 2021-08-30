Каждый год в начале осени последователи хасидизма съезжаются со всего мира в провинциальный городок Умань Черкасской области, чтобы отметить Новый год по иудейскому календарю - Рош Ха-Шана. Для местных же властей и обычных жителей города сейчас стоит нелегкий выбор между прибылью и опасностью коронавируса

В этом году 5782-й иудейский год хасиды отметят 6-8 сентября в священном для них месте. Празднование традиционно сопровождается массовыми гуляниями, танцами и ночными купаниями в водоемах.

Для последователей этого вероучения важно хотя бы раз в жизни встретить Новый год именно возле могилы цадика Нахмана, чтобы весь следующий год был счастливым.

На свой Новый год паломники стараются сосредоточиться на положительных эмоциях. Считается, что именно в день Рош ха-Шана были созданы Адам и Ева, в этот же день они были изгнаны из рая, посмев вкусить от древа познания, и в этот же день Ной ступил на землю, покинув ковчег. Паломничество хасидов: благо или проблема для Украины? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В этот день верующие евреи обычно молятся, затем совершают ритуальное жертвоприношение, собираются на праздничную трапезу с обязательными яблоками и медом на столе, чтобы весь следующий год был сладким. В эти дни у хасидов также принято трубить в шофар (бараний рог), возвещая приход нового года.

Однако каждый год в Умани не обходится без конфликтов с местными националистами и антисемитами. Для тысяч местных жителей массовое паломничество — это возможность заработать на продаже продуктов и сдаче жилья, которое в августе-сентябре взлетает в ценах в десять раз.

В этом году власти города ожидают более 50 000 паломников (при населении Умани 80 000 жителей). Многие начали прибывать уже в середине августа. На конец же текущего месяца в Умань уже приехали около 10 000 человек.

В прошлом году Украина запретила хасидам массовое паломничество в Умань из-за коронавируса. Однако более тысячи хасидов все же попытались попасть, в том числе и нелегально, пробираясь из Белоруссии лесами и полями.

В этом году, наученные горьким опытом, хасиды едут заблаговременно, так как внезапный локдаун (как в прошлом году) может сорвать их планы.

Эдуард Докс, корреспондент израильской газеты «Yedioth Ahronot» в Киеве, говорит, что в этом году Украина ограничений для паломников пока не вводила, хотя в Израиле уже бушует дельта-штамм коронавируса, несмотря на массовую вакцинацию. Украинские власти разрешили хасидам приехать на паломничество в Умань © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«В этом году Украина никаких ограничений для хасидов не выставляла. А вот в Израиле сейчас бушует дельта-штамм коронавируса. По возвращению из большинства стран мира в Израиле нужно сидеть 14 дней на карантине, даже если ты привит (или 7 дней после двух тестов). И Украина в числе таких стран, несмотря на очень низкую заболеваемость.

К тому же вскоре в Израиле могут вовсе закрыть границы, так что брацлавские хасиды решили приехать заранее и любой ценой провести Рош ха-Шана в Умани», — объясняет израильский корреспондент.

Поскольку паломники будут съезжаться не только из Израиля, но со всего мира, следует ожидать в конце сентября новой вспышки коронавируса именно в районе Умани. Однако местное население в большинстве своем не хотело бы лишаться возможности сдать квартиру от $500 до $1000 в день или даже какой-нибудь сарай или гараж за $300 в день. Паломники нередко набиваются по 15-20 человек в гараж.

В провинциальном же городе иных возможностей заработать немного. В бюджет города паломники приносили миллионы долларов, по крайней мере, в «доковидные времена», но местные власти так и не могут решить за эти деньги проблему с организованным сбором и вывозом мусора, который остается после массового гуляния.

Тем не менее, в городе традиционно присутствуют и оголтелые антисемиты, преимущественно сторонники радикальной националистической партии «Свобода».

Местные националисты очень негативно относятся к фразам вроде «Умань — старый еврейский город», так как, по их мнению, это может привести к предъявлению прав на город и «сепаратизму».

Хасиды, осевшие в Умани, утверждают, что в последнее время участились угрозы в их адрес, как правило, со стороны националистически настроенных подростков из числа футбольных фанатов. Хасиды уехали, осадок остался. Пограничный конфликт Украины и Белоруссии в лицах © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Председатель еврейской религиозной общины Умани Лев Гуральник рассказывал в интервью: «Боятся паломники больше всего местных жителей, потому что одни обдирают их как липку, а другие, те, кто не имеет возможности заработать на приезжих, — очень враждебны».

В мае следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу.

В конце июля возле Умани произошло нападение на представителя еврейской общины. Учитель школы-хедера играл на детской площадке с детьми и женой, а один из местных жителей без всякого повода набросился на него с кулаками при полном равнодушии со стороны окружающих.

«Когда хасид предпринял попытку получить защиту в отделении почты (где присутствует видеокамера), которое находится недалеко от площадки, ему сказали, что он не может там находиться, и выгнали. После выхода на улицу хасид опять получил ряд ударов, был повален на землю и получал удары ногами», — рассказывает об инциденте издание Jewish News.

В 2016 году националисты учинили погром в синагоге на могиле Нахмана в Умани, разбросав свиные головы с вырезанными свастиками и забрызгав помещение кровью. Местные власти поспешили объяснить это «происками Москвы».

Бывший мэр Умани Александр Цебрий объяснял в свое время конфликты тем, что некоторые из паломников являются сторонниками российского президента.

Украинцев, избивших хасида под Уманью, задержали © CC0, Pixabay — возмущался мэр-националист.

Межнациональный конфликт между евреями и украинцами, собственно, лежит даже в основе паломничества хасидов именно в Умань. В этом городе находится могила их учителя, цадика Нахмана из Брацлава, который является основателем течения брацлавского хасидизма — мистического направления в иудаизме, предполагающего эмоциональное познание бога.

Цадик Нахман решил поселиться в Умани перед своей кончиной. Он завещал похоронить его на кладбище, где покоились на тот момент жертвы Уманской резни — печальной страницы в истории города, когда в ходе Колиивщины украинские гайдамаки под командованием Ивана Гонты в 1768 году в течение восьми дней вырезали почти все население города — около 20 тысяч человек, преимущественно евреев и поляков.

Сейчас на Украине ежегодно неонацисты из «Национального корпуса» устраивают «Марш Колиивщины», прославляя те трагические события.