Украинцам от 40 лет рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, на складах ТЭС катастрофически не хватает угля, украинцев снова начнут отключать за долги по коммуналке. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Министр финансов: рассчитывать на солидарную пенсию не стоит

Украинцы, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем будут лишены пенсий из-за демографической ситуации в стране. Об этом в среду, 25 августа, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью украинскому информагентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти.

«Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта — или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это потянет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать», — сказал Марченко.

Министр констатировал, что переход украинцев на накопительную пенсионную систему сейчас невозможен. Нынешние 40-летние украинцы могут забыть о пенсии - министр © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Должна быть этапность. Мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому вначале будем привлекать государственный накопительный институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений — это могут быть ОВГЗ», — отметил Марченко.

По его словам, звучит много скепсиса относительно того, что накопительная система якобы показала свою неэффективность.

«Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — подчеркнул министр.

Политический эксперт Елена Дьяченко обратила внимание, что министр финансов пришел к выводу, что сорокалетние граждане платить взносы в Пенсионный фонд сейчас обязаны, но должны смириться с тем, что пенсий у них не будет.

«Но его ведь услышали и 20-, и 30-летние. То есть министр разрешил не платить и легализовал скрытое трудоустройство и зарплаты в конвертах. В принципе справедливо, все согласны. Мы же не в Сомали живем, и министр же не имел в виду, что государство планирует просто отбирать деньги ни за что и в никуда? Или планирует?» — написала на своей странице в Facebook Дьяченко.

Ситуация с углем на складах ТЭС остается критической — «Укрэнерго»

По состоянию на утро среды, 25 августа, на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) находится в два раза меньше угля, чем должно быть на эту дату согласно графику Минэнерго. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше, тогда как антрацитового — в 1,5 раза. «Наши уже воют». Немецкий эксперт Рар сказал, что начнется, если в мире будет сплошная «зеленая энергетика» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа — 763 тыс. тонн). В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели — на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа — 490 тыс. тонн). Это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн», — отмечают в «Укрэнерго».

Согласно данным обзора работы энергосистемы, утром 25 августа в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находилось 3 блока ТЭС мощностью 0,7 ГВт (на утро 16 августа — 2 блока и 1 корпус мощностью 0,4 ГВт).

Кроме этого из-за отсутствия топлива не работали 19 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,3 ГВт.

Как стало известно в пятницу, 27 августа, государственная компания «Центрэнерго» и «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова согласовали с американской компанией поставку на Украину 75 тысяч тонн энергетического угля. Ожидается, что судно с углем прибудет на Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

Отметим, что «ДТЭК Энерго» уже начала импорт угля из Польши. Первая партия поступила на Украину 19 августа. Также «ДТЭК Энерго» ожидает поставки топлива из Казахстана.

Напомним, в начале августа «Укрэнерго» заявило, что объем запасов угля на складах теплоэлектростанций на треть меньше, чем указано в графике накопления топлива, который был утвержден Министерством энергетики.

Украинцев снова будут отключать от комуслуг за долги

На Украине снова разрешили отключать население от жилищно-коммунальных услуг за долги. Это стало возможно после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которые вступили в силу. «Оператор ГТС Украины» собирается отобрать «Северный поток 2» у «Газпрома» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и наложение штрафных санкций за долги по оплате коммунальных услуг.

После внесения правок в закон данный запрет будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Согласно внесенным правкам, поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Напомним, на фоне растущих коммунальных тарифов украинцам все сложнее оплачивать коммунальные услуги. По состоянию на август 2021 года общая задолженность населения за коммунальные услуги составляет более 66 млрд грн. Основные позиции, по которым накопились долги, — газ, отопление и горячая вода.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года, около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.