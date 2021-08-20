Во вторник, 24 августа, Украина планирует торжественно отметить 30-летие провозглашения независимости. Помимо парада, гопака украинских парашютистов в небе над Киевом и марша националистов, в Киеве намечаются гуляния и концерты

Основной концерт должен состояться в Мариинском парке, где сцену возвели прямо на братской могиле погибших в годы революции и Гражданской войны. Будет также платный концерт в НСК «Олимпийский», куда билеты стоят до 2700 грн ($100).

Минздрав Украины даже обещает разыграть билеты на этот концерт среди привившихся украинцев, поскольку иных стимулирующих «пряников» он предложить не может, хотя привлечение людей на массовые мероприятия вряд ли можно считать борьбой с пандемией.

Те украинцы, кто все же решится посетить концерт, не увидят там многих из своих кумиров. Украинские артисты один за другим отказываются выступать на концерте. Началось всё с популярной группы Green Grey. Концерт Green Grey на крыше ЦУМа в День независимости тоже отменен © Green Grey/Инстаграм

Музыканты группы заявили, что им не дают выступить в День независимости Украины из-за того, что песни группы на русском языке, хотя они уже потратились на подготовку выступления и костюмы. Однако в Офисе президента рассказали, что причина отстранения группы от участия в концерте в том, что ее солист критикует украинизацию.

«Сначала случился странный и абсолютно хамский перформанс лидера группы. Потом произошло объективное изгнание команды. Причина/следствие вполне конкретны», — объяснил отказ советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Хамским перформансом» он назвал видеоролик одного из музыкантов группы, Дмитрия Муравицкого, который раскритиковал языковой закон, показав средний палец и сопровождая жест словами «мой ответ языковому закону». Вслед за запретом выступать на концерте на День независимости музыкантам запретили давать запланированный концерт для своих фанатов на крыше киевского ЦУМа.

По словам солиста Green Grey Андрея Яценко, под «языковой прессинг» попали не только они.

«Не взяли группу "Тартак", с ними об этом даже не разговаривали. Что странно. Посмотрим, будет ли группа "5'nizza", но я вам уже сейчас скажу, что не будет», — рассказывает солист группы.

Из-за русского языка отказали также Ивану Дорну.

Тем не менее, одна песня на русском языке все же планируется на концерте — песня «Воины света» белорусской группы «Брутто», ставшая одним из символов Евромайдана. «Курица, которая поёт»: Кондратюк разругал Лорак за концерт на Украине © Ани Лорак/Инстаграм

Однако и многих украиноязычных артистов тоже забраковали. Отказали Павлу Зиброву с его популярной песней, посвященной киевскому Крещатику. Супруга Павла, Марина, винит в этом помощника руководителя ОП Сергея Пермана.

«У меня даже осталась переписка насчет выступления с Перманом. В ней Сергей говорит, что отказ — это не только его мнение, но и мнение продюсера, автора песен, что Зибров не должен участвовать в концерте. И, когда стало известно о таком отношении, некоторые артисты начали отказываться исполнять песню Зиброва "Крещатик", среди которых Сергей Бабкин», — говорит жена артиста, отмечая также, что отказ серьезно обидел ее мужа.

Политолог Елена Дьяченко пишет, что украинские власти последнее время часто ссорятся с артистами.

«Павлу Зиброву отказали в участии в концерте ко Дню независимости. Сказали, что зовут только лучших из лучших. Иво Бобула и Василия Зинкевича тоже не будет. Можно не смотреть. Из классической украинской эстрады заявлена только София Ротару, но еще есть целая неделя, чтобы поссориться и с ней. Умение ссориться с артистами и делать из них своих оппонентов — признанный талант нынешней власти», — отметила Дьяченко.

Еще больше украинских артистов сами отказываются от участия в концерте, рассказывает режиссер концерта Екатерина Царик. Отказались группа «Бумбокс», «Плач Иеремии», Katya Chilly, «Друга рика», «Антитела», Onuka. Отказываются по разным причинам: кого-то, например, не устраивает формат бесплатного концерта. Как заявили организаторы, концерт будет благотворительным — артисты выступают без гонораров. При этом билеты стоят до 2700 гривен.

Другие исполнители мотивируют отказ занятостью в других (оплачиваемых) мероприятиях. Украиноязычные группы с уклоном в радикальный национализм не желают «подыгрывать» Офису Зеленского, являясь сторонниками Петра Порошенко, партии «Свобода» и других радикальных националистических организаций.

Таким образом, формат праздничного концерта отражает суть политики президента Зеленского: не оправдав ожиданий русскоязычной публики и избирателей, он не стал своим и для украинских националистов. Выделяя миллионы из бюджета на концерт, непосредственным исполнителям власти Украины платить не желают, действуя по тому же принципу, что и при строительстве/ремонте объектов: средства выделяются из бюджета, но задолженность по зарплате рабочим растет.