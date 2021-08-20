Албания, Северная Македония, «Республика Косово» и Хорватия выразили готовность принять беженцев из Афганистана. Первая их партия ожидалась в Албании ещё 17 августа, но рейс из Кабула задерживается

Балканский полуостров опять фрагментирован — на этот раз по вопросу приёма афганских беженцев, на чём настаивают США. Предложенную Вашингтоном 15 августа совместную декларацию по Афганистану, в которой содержится призыв к талибам не закрывать границы и аэропорты страны и позволить покинуть её территорию не только иностранным гражданам, но и всем желающим афганцам, принципиально отказались подписать власти Боснии и Герцеговины и Сербии.

Однако и подписание вышеупомянутой декларации со стороны Хорватии и Черногории, входящих в НАТО, оказалось лишь формальным актом. 18 августа Министерство иностранных дел Черногории официально заявило: «Подписание совместной декларации по Афганистану, к которой присоединились около ста государств, не обязывает Черногорию принимать и временно размещать у себя граждан Афганистана, сотрудничавших со странами-союзниками по НАТО, так как этот документ не предполагает подобных обязательств». Подобные формулировки, конечно, не означают, что прозападное правительство в Подгорице в дальнейшем откажется от приёма определённых категорий афганских беженцев, однако это явно будет происходить в рамках двусторонних торгов с Вашингтоном.

В тот же день хорватское издание Jutarnji list со ссылкой на неофициальную информацию из дипломатических кругов сообщило, что Хорватия готова принять «ограниченное количество» афганских беженцев. Однако уже через несколько часов премьер-министр этой страны Андрей Пленкович публично заявил, что Хорватия готова принять лишь 20 граждан Афганистана, которые «работали или были другими способами связаны» с Хорватией.

«Мы сделаем всё для того, чтобы Хорватия защитила свои границы, чтобы не было большой волны беженцев, которая могла бы дестабилизировать ситуацию в Европе», — передало агентство «Танюг» слова Пленковича. «Хорошо, если не в начале осени». Эксперт о волне беженцев, которая потечет из Афганистана © REUTERS, Stringer

А вот власти Албании, Северной Македонии и самопровозглашённой «Республики Косово» ещё 16 августа объявили, что готовы принять беженцев из Афганистана, — правда, на временной основе, пока те будут проходить соответствующие проверки в рамках обработки заявлений на получение специальных иммиграционных виз (SIV) в США.

Так, премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что администрация Джо Байдена недавно обратилась с просьбой к Албании как к члену НАТО выступить в качестве транзитной страны для определенного числа беженцев из Афганистана, конечным пунктом назначения которых являются США.

«Мы не скажем «нет» не только потому, что Соединенные Штаты — наш главный союзник, но и потому, что мы — Албания», — пафосно написал Рама на своей странице в Facebook.

О готовности принять беженцев из Афганистана заявила и Вьоса Османи, «президент» самопровозглашенного Косово, также населённого преимущественно албанцами. Османи отметила, что ещё в июле с ней связался бывший американский посол в Приштине Филип Коснет, направивший ей запрос Джо Байдена и государственного секретаря Энтони Блинкена. Она указала, что без колебаний и условностей согласилась на проведение этой, как она выразилась, «гуманитарной операции». Свое согласие принять беженцев Османи объяснила «принципом гуманности» и тем, что Приштина с уважением относится к международному праву и не закрывает двери для беженцев.

Кроме того, как заявила глава самопровозглашенной республики, Приштина должна оставаться вместе «со своими друзьями, особенно с Соединенными Штатами, поскольку они поддерживали Косово, когда было хорошо и когда было плохо». Османи добавила, что США просили сохранить в тайне суть своего обращения из соображений безопасности процесса эвакуации афганских граждан. Она заявила, что сразу после получения запроса в Косово сформировали рабочую группу, которая вместе с американскими партнерами занимается организацией приема и размещения беженцев. Кресло президента зашаталось: кто может сменить Байдена после провала в Афганистане © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, правительство которого зависит от поддержки албанских партий, присоединился к заявлениям Тираны и Приштины. В комментарии местному телеканалу Заев сказал, что его страна может предоставить жилье для беженцев из Афганистана на территории отелей и баз отдыха, а траты на их размещение покроют США.

«Афганистан сталкивается с возможной гуманитарной катастрофой, и именно поэтому македонское правительство проинформировало наших стратегических партнеров — Соединенные Штаты — о том, что мы готовы им помочь в соответствии с нашими возможностями. Мы готовы принять гражданское население Афганистана, которое работало над созданием мира в этой стране в течение последних 20 лет, оказывая поддержку на местах союзным силам НАТО, в том числе и нашим вооруженным силам, а также активистам демократических, гуманитарных и правозащитных организаций в Афганистане», — сказал Заев.

Однако, несмотря на громкие заявления лидеров стран «албанского пояса» Балкан, реальные приготовления к приёму беженцев из Афганистана пока осуществляет только сама Албания. Армия этой страны установила рядом с международным аэропортом Тирана четыре огромные палатки, где могут временно разместиться несколько сотен человек. Первый рейс из Афганистана в Албании ожидали ещё вечером 17 августа, в аэропорт даже прибыла глава МИД Албании Ольта Джачка. Некоторые СМИ на основе анонсов сообщили, что первая группа из 250-300 беженцев уже прибыла в Тирану, но в связи с ситуацией в аэропорту Кабула этого не произошло ни во вторник, ни в среду.

Однако афганцев в Албании действительно ждут, и упомянутые палатки возле аэропорта будут использованы только для проверок документов и медицинского обследования прибывших. Мэр Тираны Эрион Велайдж подтвердил, что первая группа афганцев, доставленная в албанскую столицу американскими военными рейсами, будет размещена в пяти студенческих общежитиях столицы. Он добавил, что, когда в отелях албанского города Дуррес будет меньше туристов, там также смогут разместиться афганские беженцы. Всего же, по сообщениям албанского новостного агентства Telegrafi, власти Албании готовы принять тысячу граждан Афганистана.

Косовская газета Koha написала, что беженцев из Афганистана могут разместить в двух центрах-убежищах, а также в инновационном парке в городе Призрен и во французском лагере KFOR в Вуштрри. Теоретически на этих объектах могут разместиться до 10 тысяч человек, однако никакой информации о том, сколько афганцев готовы принять власти Приштины, в открытом доступе нет.

А по сообщениям балканской редакции телеканала Al Jazeera, Северная Македония готова предоставить временное убежище 450 афганцам. Правительство этой страны заявило, что работает над обеспечением проживания афганцев в хостелах, отелях и на курортах, отметив, что расходы должны оплачиваться международными организациями и США. Власти в Скопье пояснили, что афганцами в первую очередь будут люди, которые работали в гуманитарных организациях, СМИ и правозащитных группах и которые в течение последних 20 лет помогали поддерживать мир в Афганистане, а также их семьи. По прибытии их поместят на 14-дневный карантин и предложат вакцины COVID-19, если те им понадобятся.

Сербский политолог Драгомир Анджелькович отмечает, что согласие Албании, Северной Македонии и самопровозглашенной «Республики Косово» принять афганских беженцев создаст проблемы для всего региона. По его мнению, велика вероятность того, что вместе с ними на Балканы прибудут вербовщики от «Tалибана*», «Исламского государства»*, «Аль-Kаиды»*, которые имеют поддержку среди значительной части албанцев. Политолог напомнил, что албанцы массово участвуют в деятельности этих организаций.

«Их представители могут воспользоваться новой волной миграционного кризиса и создать в Европе свои ячейки», — предупреждает эксперт.

С другой стороны, 19 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что для его страны не будет проблемой принять пострадавших от нового афганского режима женщин и детей. «Давайте вести себя как люди. Сербия не станет стоянкой для иностранцев, но беженцы… Как мы можем закрыть двери перед женщинами, молодёжью и детьми? Я не вижу, что это может быть для нас проблемой. Эти люди — беженцы. То, как они падали с самолёта, олицетворяет крах современного мира», — подчеркнул Александр Вучич.