Здравствуй, Россия: молодые соотечественники со всего мира открыли для себя историческую родину

В середине августа, с 9 по 15 число, Москва приняла участников проекта «Здравствуй, Россия!», реализуемого Россотрудничеством с 2014 года. Главная идея проекта — молодые соотечественники приезжают в Россию, знакомятся с её культурой, историей и узнают, какова страна на самом деле

Затулин пояснил, как в новом законопроекте изменится понятие «соотечественник» © РИА Новости, Нина Зотина

Они приехали в Москву в составе национальных делегаций с сопровождающими, но на проекте всех распределили по группам, исходя из интересов каждого: космос, атом, биология, театр, изобразительное искусство, литература и цирк. Названы команды по именам известных российских деятелей в этих областях: Гагарин, Титов, Королёв, Циолковский; Сахаров, Курчатов; Пирогов, Склифосовский, Павлов, Мечников; Станиславский, Мейерхольд, Немирович, Рахманинов, Стравинский; Малевич, Репин, Кандинский; Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов; Никулин, Тарковский, Эйзенштейн.

Сориентироваться, кто в какой группе, на какое мероприятие нужно идти и вообще как решить любой возникший вопрос, ребятам помогали волонтёры. Причём среди них были иностранцы, которые сами не подпадают под категорию соотечественников, но живущие в России, любящие её и прекрасно говорящие по-русски. Политика, культура и не только: как живёт русская диаспора в Белоруссии © pod-pokrovom.ru

Получилось, что в каждой группе оказались ребята из разных стран и регионов мира, из-за чего сопровождающие делегаций очень переживали. Однако сами ребята показали, что для беспокойства повода нет, — к вечеру первого дня они уже подружились, и на «свечке» (коллективное обсуждение прожитого дня, практикуемое в лагерях) сказали, что самое яркое впечатление — наравне с экскурсиями — это коллектив, в котором проведут предстоящую неделю.

Они сразу нашли общий язык и в прямом, и в переносном смысле: владение русским было обязательным условием для участия в проекте, а темы для разговоров находились сами собой (от стоимости бутылки воды в их стране до того, как устроена система образования). Мало того, что ребята спрашивали друг друга о месте, где живут, так ещё и начали учить отдельные слова и целые фразы на всех языках, представленных в группе (впоследствии доброго утра и спокойной ночи в чатах желали на разных языках). Так, без преувеличения, происходило постижение мира.

И вот тогда руководители делегаций сами попросили организаторов не объединять участников по страновому принципу, как сами просили накануне, а сохранить эти тематические группы.

Своими впечатлениями ребята поделились в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.

«Безумно нравится программа поездки, узнаём много нового для себя, развиваемся. Таких впечатлений мы, конечно же, не получили бы без нашей команды, всё-таки социальное общение — это всё очень круто. Я очень благодарна каждому члену нашей команды, я их никогда не забуду. Это были незабываемые дни! Давно хотела попасть в Россию и конкретно в Москву. Это безумно красивый город с большими возможностями, множеством достопримечательностей, богатой историей, о которой можно рассказывать бесконечно», — сказала Оля из Приднестровья. Елена Шишкина: Защита прав русских Донбасса и Украины без участия России невозможна © lug-info.com

По словам Насти из посёлка Тельманово (ДНР), их не предупреждали, что приедут участники из разных стран. Она счастлива познакомиться во всеми этими ребятами, обзавестись новыми знакомствами, узнать слова на разных языках и обучить своему родному языку остальных ребят.

Лина из Сирии приехала в Москву впервые и, как призналась, сначала боялась, потому что попала в группу, где не знала никого. Очень расстроилась, но в итоге все оказались приятными, позитивными и милыми людьми. По её признанию, путешествие на родину матери превзошло все ожидания, ей в России всё очень нравится и хотелось остаться здесь ещё дольше.

«Живя в Риге, я думаю о Москве как о недосягаемой точке, что это где-то там. В Москве живут знаменитости. Думаешь: вот так приедешь, и ты здесь никто, ты здесь никого не знаешь, и ты здесь чужой. Но на самом деле приезжаешь и чувствуешь себя очень комфортно, особенно в компании наших замечательных людей», — сказала Даша из делегации Латвии.

В зависимости от профиля группы была сформирована культурно-образовательная программа: Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ, город Жуковский), «Кванториум» (оснащённая высокотехнологичным оборудованием площадка на территории технопарка для обучения детей по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике), литературные прогулки, чаепитие в Геликон-опере, Театр Моссовета, ГИТИС, Мастерская скульптора, Библиотека им. Ленина, музей-заповедник «Большие Вязёмы», Парк «Зарядье», ВДНХ, Государственный исторический музей, Цирк братьев Запашных, московский зоопарк. В православном движении возмутились конфетами Roshen в «Зарядье» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Я одобряю идею, что нас собирают вместе с соотечественниками из разных стран, нам это помогает. Есть дети, которые учатся в других странах, они хотят просто учить русский язык, знакомиться с культурой России. Это наша общая родина.

Я знаю многих детей, кто хочет приехать сюда и продолжить учиться. И такие поездки помогут нам в будущем. И это останется у нас в памяти навсегда. Мы много раз посещали разные музеи, но ЦАГИ — самый интересный», — сказал 17-летний Руслан Томсон Блек, прилетевший с Кубы.

Порой члены той или иной группы изъявляли желание добавить ещё какие-то пункты программы. Например, посетить Исторический музей, отказавшись от поездки в зоопарк (хотя подростки к музеям да ещё и историческим не всегда относятся с большим интересом), или посетить Главный храм Вооружённых сил РФ, или увидеть шедевры Третьяковской галереи, или побывать на Поклонной горе и Воробьёвых горах и многое-многое другое.

Безусловно, сильное впечатление на иностранных гостей произвело посещение Красной площади. Сколько раз они видели Кремль, Спасскую башню, лобное место, Исторический музей, ГУМ на фотографиях, в видеосюжетах — и вот теперь сами стоят здесь, в самом сердце Москвы. Никого не оставила равнодушным рок-опера «Иисус Христос — супер-звезда».

Настоящий восторг как у подростков, так и у взрослых вызвало посещение Цирка братьев Запашных, где своё мастерство продемонстрировали воздушные гимнасты, клоуны, и, конечно же, животные (пони, львы, тигры, обезьяна и морские котики вышли в тот день на арену). Интересно, что одни из самых бурных оваций ребят на представлении заслужил танцевальный номер в стиле Кубанских казаков.

Но это ещё не всё. Братья Запашные приготовили сюрприз для участников проекта «Здравствуй, Россия» — они вместе с другими артистами ответили на их вопросы, а также провели первую для 4-летней слонихи Николь репетицию при столь большой аудитории. Окунуться в атмосферу прошлого и сполна прочувствовать дух русской старины участники смогли в Коломне, их очаровало всё: от костюмов и интонации экскурсоводов до пейзажей города. Ребята не только попробовали знаменитую пастилу, но и посетили Музей мыла, где научились упаковывать ароматные брусочки, а также парфюмерный магазин. «Голова врага»: любимое блюдо американских дипломатов, работавших в России © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В рамках развлекательной программы для соотечественников провели квиз на знание России. Он состоял из 6 туров, в каждом из которых командам нужно было ответить на вопросы о городах, картинах, известных персоналиях, современной российской поп-музыке, фильмах, а также разгадать загадки. Как выяснилось, ребята прекрасно ориентируются в этих темах, но особенно хорошо они знают города (их названия были зашифрованы в виде ребусов), а также певцов, популярных в России. Во время музыкального тура все команды, услышав композиции, начинали вместе петь.

Не зная, кто они такие, глядя со стороны, даже не подумаешь, что это иностранцы, — так дружно, слаженно и со знанием всех слов они исполняли песни.

Музыка — вообще отдельная тема. А вообще современная русская поп-музыка близка многим ребятам, песни именно этого жанра звучали в их наушниках изо дня в день. На одной из экскурсий, дабы скрасить время ожидания обеда, ребята решили спеть. А что спеть? «Катюшу». Её же они пели, собравшись в холле гостиницы «Космос», под музыкальный аккомпанемент членов сирийской делегации.

В пятницу вечером ребят ждал грандиозный концерт Сергея Безрукова и его рок-группы «Крёстный папа». Перед началом ребята в зале обсуждали, а кто же такой Сергей Безруков. Одна часть и представления не имела, а другая — знала, что это актёр, но о том, что он ещё и музыкант, слышали впервые. Стихи знаменитых русских поэтов в рок-аранжировке, саундтреки к сериалам с участием артиста вызвали восторг среди участников проекта.

Песню «Берёзы» из фильма «Участок» ребята исполнили вместе с Безруковым.

В обычных условиях 7 дней — малый срок, но участники проекта всего за неделю прожили целую жизнь: они открыли для себя Россию и узнали много нового об остальных 47 странах, представленных на мероприятии, глубже погрузились в темы, которые им интересны, побывали в местах, которые наверняка не посещали некоторые москвичи, и самое главное — обрели новых друзей.

Все они выросли в разных странах, часть из них до этого момента ни разу не бывали в России, но, как сказали сами ребята, они ощущают чувство сопричастности — сопричастности к большому русскому миру.

Накануне отъезда многие ребята плакали, потому что не хотели уезжать из России, не хотели расставаться со своими командами, но минута прощания наступила, и с этим ничего не поделаешь.

Сами того не подозревая, участники проекта «Здравствуй, Россия» становятся послами русской культуры по всему миру — делясь впечатлениями и историями о своей поездке, развенчивая существующие мифы о нашей стране, они несут правду о том, какая она, Россия, и таким рассказам люди верят больше, чем информации из уст политиков или из СМИ.

Слёзы участников при прощании с новыми друзьями и слова, что уезжать из России не хотят — самое яркое подтверждение того, что всё было сделано не зря.