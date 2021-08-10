Восемь часов пятнадцать минут, с одиннадцати утра до девятнадцати пятнадцати вечера вещал президент Белоруссии в понедельник, 9 августа? в формате «Большого разговора» «Большой разговор» - это особая, именная пресс-конференция Лукашенко для самых широких кругов своих и иностранных СМИ, а также представителей интернациональной общественности

В прошлый раз такой формат имел место в 2019 году, 1 марта. В 2020-м большой пресс-конференции не было по причинам, которые слишком известны, чтобы их объяснять. И лишь после того, как Лукашенко и его команде удалось одержать решительную победу над этими причинами, «Большой разговор» вновь состоялся. Можно сказать, что он полностью был посвящен событиям 2020 года. Что объясняет, почему именно формат назначили на 9 августа. Ровно год со дня президентских выборов, мягко говоря, скандальных событий.

И Александр Григорьевич на правах триумфатора водрузил свой штандарт на поверженную тушу Беломайдана. Адепты последнего были подавлены сознанием поражения, так что оппозиционные площадки, впервые, наверное, не комментировали выступление «узурпатора» даже в уничижительном ключе. Оппозиция пыталась перебить «Большой разговор» онлайн-конференцией Тихановский, разгоняя ее тезисы, но эта попытка успеха в цитировании не имела. Все внимание было приковано к Лукашенко, от которого ждали традиционных «лукашуток». И хозяин площадки не подвел. Лукашенко побил собственный рекорд по продолжительности общения со СМИ © Скриншот с трансляции "большого разговора"

Сцена и декорации

О подготовке формата было мало что известно. Как сообщал близкий к пресс-секретарю президента РБ Наталье Эйсмонт телеграмм-канал «Пул первого», на «Большой разговор» требовали аккредитации около тысячи желающих в нем поучаствовать. Из тех, кто подал заявки, организаторы должны были отобрать 300 человек. Зал Дворца независимости был полон, оттуда вели двадцать прямых трансляций для аудиторий СМИ разных стран.

Исключение составила оппозиция, которая вела себя вышеописанным способом. Случайно или нет, но именно в день «Большого разговора», видимо, чтобы сделать хозяину приятно, Google Maps на своих онлайн-картах поместила около Дворца Независимости в Минске (рабочая резиденция президента РБ) обозначение «Поместье диктатора». Гибридная война идет, так что полем боя стало все, где пользователи могут делать правки.

Не забыта и Россия: украиноязычные карты Apple Maps таким же способом поименовали Чечню «Ичкерией». За восемь часов пятнадцать минут Лукашенко выдал очень много информации, объединенной общей темой преодоления политического кризиса 2020 года. Сознание триумфа придавало спикеру самое благожелательное настроение, так что его спичи были густо разбавлены огромным количеством «лукашуток». Зеленский ответил на слова Лукашенко о боевиках и оружии из Украины © president.gov.ua

Стало известно, что в случае успешного свержения президента РБ, ровно год назад, Россия бы никогда не отступила, что привело бы мир в состояние Третьей мировой войны с применением самых печальных видов оружия массового уничтожения. Выяснилось, когда именно Белоруссия признает Крым российским: как только «последний олигарх» РФ откроет на полуострове представительство своих фирм, зарегистрирует их там и начнет реализацию в Крыму своих товаров-услуг. «Тогда за мной не заржавеет, — гарантировал Лукашенко, обожающий выражаться фигурально, — Хотя меня многое связывает. Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!».

После дождичка в четверг

Фигурально выразившись, Александр Григорьевич порадовал своих фанатов отличной «лукашуткой». Остальные остались в состоянии легкого недоумения. Потому что это объяснение — фирменный мастер-класс от Лукашенко: как указать сроки признания Крыма Россией, при этом гарантируя, что это не случится никогда. Слово «царское» дано, и никто не усомнился, что его глава РБ сдержит… как только запад снимет санкции с Крыма. Когда это случится неизвестно — может никогда.

Еще интереснее фигуральное выражение о ранее «связанных», а ныне «развязанных» руках президента Белоруссии. В переводе это означает, что связывал Будапештский меморандум, гарантирующий Украине нерушимость границ в обмен на отказ от ядерного оружия, что было совершено в 1994 году, когда Лукашенко стал президентом Белоруссии. Теперь Украина своими враждебными пакостями освободила президента страны-гаранта от слова чести, и он готов переступить через свою подпись под Будапештской декларацией о территориальной целостности Украины. Он мерзавец, надо посадить: Лукашенко жестко высказался о Гордоне © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

С одной стороны, с учетом условий признания — это Лукашенко издевается над Зеленским, заявив, что Крым не украинский, и что Минск готов признать полуостров российским хоть сегодня, а Будапештская декларация — это туалетная бумага. Но Крым-то Лукашенко признает «после дождичка в четверг». Так что сенсация обернулась «лукашуткой». Ну и еще один, уже серьезный нюанс. Дело в том, что Будапештский меморандум подписывался не только с Украиной. Но и с Казахстаном, и с Белоруссией — со всеми отдельно. И раз это так, то и получается, что Лукашенко не гарант Украине никакой. Фигура речи.

Братские небратья

Ну а потом присутствующие поняли, что про Крым — это было начало целой главы про Украину.

Президент РБ обрушил гнев на вероломного Зеленского и лукавого Порошенко со всей мощью калибра своей харизмы. Он высек обоих, сказав, что отношения между братскими странами находятся в самой низкой точке. Обвинил украинские власти в подготовке боевиков и заброске их с оружием в Белоруссию. Отдельно были исчислены, взвешены, разделены все подлости, мерзости и гадости украинских властей во главе с неопытным (некомпетентность) президентом «Володей».

Все это сопровождалось реверансами в сторону братского народа Украины, который за власти не отвечает. В отношении же властей выражения совершенно справедливо не выбирались.

Весь сор из избы! Как Порошенко ручкался с лидерами ДНР и ЛНР. Как он с ними подписывал Минские соглашения. Какую личную неприязнь испытывает Лукашенко к Порошенко. Наконец, как США не разрешают Зеленскому водиться с Белоруссией. Последнее похоже на правду. В 2019 году из Украины к Лукашенко приехал целый десант украинских провластных СМИ. Гендиректор государственного информагентства «Укринформ» Александр Харченко. Политический обозреватель «1+1» Ольга Кошеленко. Гендиректор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко. Главред телеканала «Украина» Юрий Сугак. Главред «Правительственного курьера», Сергей Брага. Лукашенко заявил, что не считает Зеленского «бандеровцем» © AP, Efrem Lukatsky

В 2020-м, в связи с тем, что Киев объявил о непризнании легитимности Лукашенко, в Минск приехали ведущая закрытого Зеленским канала «NewsOne», Диана Панченко и блогер Макс Назаров. Оба обижены президентом Украины лично, оба носят оппозиционность на груди поверх орденов-медалей накрест, оба размахивали пиитетом к президенту Белоруссии, как боевым знаменем части. А госпожа Панченко незадолго до «Большого разговора» даже успела поработать ведущей «Славянского базара» в Витебске. Опять же не токмо корысти ради, но больше демонстративно, для внутренней аудитории. И когда автор телеграмм-канала «Наглый» господин Назаров, прямо в лицо Лукашенко сказал, что его рейтинг на Украине повыше, чем у Зеленского, то и прозвучало грозное обещание президента РБ «приехать в Киев на тракторе» и вернуть Украину… правда никто не понял, куда.

Конец 31-й карты

Ну и далее, в таком же духе прошли, пролетели, промчались восемь часов пятнадцать минут прямого эфира живее всех живых общения самого яркого и харизматичного президента постсоветской республики с лояльно настроенными по отношению к нему гостями.

Нет, были в этой пьесе и отрицательные персонажи: журналисты CNN и других западных Fake-News. Они задавали, как запрограммированные электронно-вычислительные болваны клюква-вопросы про разгон «онижедетей», пытки и концлагеря. Все они выглядели карикатурно, в том числе тем, что задавая вопросы по-русски, извинялись за то, что не знают русского. Незадачливые антагонисты были подняты на смех аудиторией, а над последним главзлодеем зал уже откровенно хохотал, так что Лукашенко позволил себе тортометание, строго пояснив басурманину, что «Окрестина» (СИЗО) — не санаторий. И сорвал аплодисменты. Лукашенко: Киев перешел «красную черту» в отношениях с Минском © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Но вся эта захватывающая буффонада была во втором акте. И поскольку хозяин площадки сумел удержать внимание публики немало часов, да так, что гости даже ни разу не вспомнили про туалет, то и логично, что было забыто начало «Большого разговора». Когда прозвучал самый первый вопрос, ответ на который занял целых двадцать семь минут. И увы, публика физически не смогла удержать в памяти то, что было сказано. А ведь речь шла об интеграции с Россией. И если кратко резюмировать ответ, то и выяснилось, что Беларусь — суверенное государство. Таким и останется. Именно поэтому из интеграционного кейса Союзного государства окончательно исключена та, самая важная 31-я «дорожная карта», которая предполагала реализацию квинтэссенции Союзного договора 1999 года — создание наднациональных органов. То есть де-факто объединение России и Белоруссии в одно государство. Эта тема обсуждалась, надежда была, с учетом нюансов 2020 года вызывала большой оптимизм, но, увы, была похоронена.

На позитиве

Помимо «лукашуток» Александр Григорьевич крайне серьезно заявил, что Белоруссия переориентирует экспорт калийных удобрений с Литвы на порты России.

Это не сенсация, но все равно лучше, чем ничего. Экономика ведь служанка политики, так что подобные политические решения в конечном итоге заканчиваются перераспределением финансовых потоков. Лукашенко посоветовал Зеленскому ехать в ЛДНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Что же касается интеграции, то Минск все же серьезно загнан в угол. Что сводит к нулю тезисы о суверенитете. А то, что РБ сохранит своего хранителя, флаг, герб и гимн, но хозяйственно-экономически станет органической частью России — тоже хорошая новость. По крайней мере хоть что-то бодрит.

А если серьезно, то многое в риторике президента Белоруссии в ходе «Большого разговора» выглядит бравадой при плохой игре. 9 августа на Минск наложили очередные санкции. Так что конец этой истории делается немного предсказуемым: другого просто не дано.