Последние события вокруг Белоруссии, которую опять явно хотят раскачать к 1-й годовщине «белмайдана» (9 августа) и к российским сентябрьским выборам в Госдуму, на самом деле показывают, зачем Западу нужна Украина. Потому что именно в Украине и порождают новые белорусские волнения

Нужна же Украина в трех, если можно так сказать, ипостасях:

— как полигон, где разрабатываются и отрабатываются технологии и технические приемы воздействие на власть и на общество в странах, которые Запад обрек на «демократизацию» по своим лекалам;

— как плацдарм, на котором проводятся тренировки воздействия на «врага»;

— как таран — инструмент, который подготовлен на полигоне и плацдарме и с которого наносят удар. Против России непосредственно и через Белоруссию опосредовано.

Чересчур активно нападать на Россию пока не рискуют, боясь в ответ получить, как говорится, по щам. Но вот заточить против нее Белоруссию — это пожалуйста. Как о этого все аналогичная работа была проведена в Украине, которую усердно переформатируют в «АнтиРоссию» и используют в этом неприглядном, но выгодном Западу качестве.

Вот сейчас мы и наблюдаем такое сезонное обострение — ударить по Белоруссии, а через нее и по России, и по Союзному государству двух этих стран. И Украина в это процесс уже впрягается по полной. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Делается это по знакомой и уже апробированной технологии. Сначала очень удачно затевается спортивный скандал. С гнилым политическим запахом и подтекстом, но очень громкий, потому что олимпийский — на Олимпиаде в Токио. Кто только не обратил внимание на желание получить политическое убежище в Польше белорусской бегуньи Кристины Тимановской, которая обвинила руководство Белоруссии в попытках выкрасть ее силами республиканского КГБ в Японии, вывезти в Минск и там примерно наказать какими-то жуткими репрессиями.

И все пошло, как по маслу. Скандал получил резонанс, Тимановская — убежище в Польше, а Польша — одобрение всего Евросоюза, который опять дежурно возмутился нарушением прав человека «последним диктором Европы» Александром Лукашенко, который якобы и «заказал» непокорную и смелую Кристину.

Тимановскую немедленно поддержала и лицо белорусской оппозиции и экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская, которая в интервью «Financial Times» однозначно заявила: «Ни один спортсмен не может чувствовать себя в безопасности — ни в Белоруссии, ни за рубежом».

Потом события практически молниеносно переместились в Украину, где подхватили эстафету борьбы с «репрессиями минского режима» и отработали следующий необходимый этап любой «цветной» революции — появление так называемой «сакральной жертвы». Она и должна сработать, как детонатор протестов, переход их в активную фазу. Как самосожжение торговца в Тунисе в 2010 году, с чего началась «арабская весна». Как убийство Михаила Жизневского (белоруса, кстати) в Киеве на «евромайдане-2014», после которого и случился кровавый госпереворот в Украине. Как пытались в прошлом году в Белоруссии найти подходящий труп и выдать его за «жертву режима», которая и должна была окончательно сдетонировать ситуацию в республике. В Нацполиции Украины опровергли информацию о том, что Шишов жаловался на слежку © politring

И вот в Киеве был найден повешенным записной антилукашенковский оппозиционер Виталий Шишов, который руководил общественной организацией «Белорусский дом в Украине» (БДУ), якобы занимавшейся оказанием помощи белорусским беженцам от режима Лукашенко. Активисты БУД немедленно заявили, что за повешенным была слежка, а его смерть — дело рук все того же КГБ Белоруссии. И опять же вписалась вся стоящая на страже демократии евробрюкратия: от еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля до главы Европарламента Давида Сассоли и прочей демократической еврошелупони рангом помельче. Все они потребовали разобраться и наказать… Лукашенко.

Особо все подчеркнули, что президент Белоруссии наказывает всех, до кого может дотянуться. И дома, и до ослушников на Олимпиаде, и до беженцев, которые за рубежом стараются помочь другим таким же как бы «несчастным и преследуемым». Именно в Украину за помощью, видимо, от повешенного и его БДУ потянулись и другие спортсмены. Синхронно так потянулись и слаженно. Сначала муж Тимановской Арсений Зданевич оказался в Украине и должен был подсесть там на подсос БДУ. Но не подсел, потому что БДУ обезглавили по заказу «батьки».

«Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», — заявили в БДУ.

И тогда же в Украину, по ходу, по инерции потянулся еще один «обиженный режимом» тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев. Но на этом спортивная тема и иссякла, потому как двое других спортивных «борцов с режимом» — легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова предпочли отсидеться и «побороться» в Германии. И их можно понять: там, знаете ли, сытнее.

Ну, и сама Тимановская вдруг передумал лететь в Польшу, а выбрала Вену, куда и отправилась на «борьбу» прямиком из Токио. Бегунья Тимановская попросила убежища в Польше © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Что у них получится, пока трудно сказать. Но некоторые выводы уже можно сделать.

Во-первых, уже понятно, США и весь коллективный Запад не оставят в покое ни Украину, ни — тем более! — Белоруссию, раз уже взялись их «демократизировать». Следовательно, Белоруссию захотят раскачать и к 9 августа, и с прицелом на российские выборы в сентябре. В надежде на то, что Россия будет занята избранием своего парламента и не сможет действенно отреагировать на бунт в Белоруссии. Точно так же, как в 2008-ом Михо Саакашвили хотел обтяпать свои делишки в Южной Осетии, надеясь, что пекинская Олимпиада отвлечет внимание от его кровавой авантюры и что Россия не вовремя среагирует, а он победит. Авось прокатит! Но надежды, особенно глупые, как известно, не только юношей питают, но еще и политических недорослей. Так и получилось в 2008-м…

Во-вторых, похоже, абсолютно протухшей и недееспособной оказалась технология «цветной» революции в борьбе с Лукашенко. И вообще, и даже в мелочах, когда против «батьки» и его власти бросили женщин. Не фронтменов, а фронтвумен, как говорится. В прошлом году заказчики «белмайдана» обкатали некое ноу-хау — «жена за мужа». Типа Светлана Тихановская встает на борьбу вместо своего мужа, которого бросил в застенки режим. Это было мейнстримно и модно, сопливо и слезливо, потому что било по чувствам, ибо рассчитано на женщин, которые более впечатлительны и активны. Плюс все получалось очень гендерно выверено, что тоже не могло остаться незамеченным. И не осталось.

В этом году тоже начали с женщин: к Тихановской добавили Тимановскую, потом Кравченко, которую, кстати, задерживали правоохранители «батьки» во время прошлогоднего «белмайдана», а затем и дожали вдовой, которая призвала к борьбе и мщению за убитого мужа. 3 августа 2021 года в Киеве прошла акция солидарности с повешенным Шишовым, на которой его гражданская жена и тоже беженка от режима Божена Жолудь призвала Белоруссию к вилам. «Мирным протестом мы ничего не решим….Белорусы должны наконец-то взять в руки вилы….Я думаю, Виталий очень бы этого хотел, чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится, — только если мы объединимся и возьмем в руки оружие». Кто в Киеве может быть заинтересован в смерти Шишова: КГБ, СБУ, посольство США, Аваков?

В-третьих, Божена эта, не исключено, очень надеется на тех боевиков и отморозков, которых готовят в Украине для борьба «за демократию» и для заброски в соседнюю Белоруссию а потом и в Россию. А такие банды в Украине есть. Они даже не очень и скрывают свои планы

Но, в-четвертых, — и это главное на сегодняшний момент! — очевидно, что Лукашенко ко всем этим выпадам готов. И что для него сколько ни меняй «х» на «м» в фамилиях главных героинь (ТиХановскую на ТиМановскую) и ни дополняй одну другой, он будет за свою власть бороться до конца. Не зря же о в начале июля завил, что его спецслужбы отлично знают, что враги Белоруссии хотят разбудить «спящих» — террористические ячейки или так называемые отряды самообороны, подъедающиеся на подачки Германии, США, Польши, Литвы и Украины.

А в конце июля Лукашенко предостерег всех еще более серьезно: при возникновении непредвиденных угроз безопасности и страны, и Союзного государства Белоруссия может быстро «поставить под ружье» 500 тыс. человек. И «если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации». «Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», — подытожил он.

И что самое интересное — в России с ним согласны. А у Запада практически не осталось других мер воздействия на «батьку». Санкций он не боится, сам настроен решительно и — это, пожалуй, самое главное! — пока опирается на подавляющее большинство белорусов. Значит, остаются провокации и интервенция. Увы, с заранее известным результатом. Жаль только, что люди, в том числе, и невинные могут пострадать. В Украине тоже…

