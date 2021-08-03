В новом рейтинге самых богатых людей планеты Forbes Real Time экс-гендиректор крупнейшего интернет-магазина Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека, уступив пальму первенства 72-летнему Бернару Арно, владельцу элитных брендов, французскому бизнесмену, проживающему в США

На третьей строчке рейтинга — основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск с $179,4 млрд состояния. В первую пятерку самых богатых людей мира входят соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($131,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($128,2 млрд).

Бернар Арно — основной владелец компании LVMH, которой принадлежат люксовые бренды, в том числе Louis Vuitton, Moet Hennessy, Fendi, Loro Piana, Bvlgari и Dior. Состояние Арно по итогам торгов составило $192,9 млрд (еще в мае оно равнялось 183 миллиардам). Самого богатого человека мира прозвали еще в 1980 годах «волком в кашемире». Он вполне любезен и обходителен, но уволил 9000 рабочих сразу же после своих клятвенных обещаний сохранить им рабочие места. Космос для богатых. Государства проиграли космическую гонку миллиардерам © REUTERS, Virgin Galactic/Handout via REUTERS

В его родной Франции Арно не жалуют. Ради уклонения от уплаты налогов он сначала переехал в США, а затем обратился за гражданством Бельгии. Основная причина — введение во Франции дополнительного налога для тех, кто зарабатывает более миллиона евро в год. Самый крупный миллиардер даже судился с французской газетой Liberation, поместившей на первую страницу его фотографию с заголовком «Отвали, богатый придурок» (Casse-toi, riche con!).

Фактически изменения в списке Форбс говорят о том, что в век цифровых технологий самые крупные средства крутятся среди производителей элитных вещей для современной буржуазии. Еще 20 лет назад основатель компании Apple Стив Джобс говорил Бернару Арно, что его продукция будет более востребованной, чем гаджеты.

«Знаешь, Бернар, не уверен, что через 50 лет мой iPhone будет так же популярен, но ни на секунду не сомневаюсь, что твой Dom Pérignon будут пить всегда», — говорил Стив Джобс, уверенный в том, что классовое неравенство будет только разрастаться.

Бернар Арно создал целую империю производителей предметов роскоши, скупая бренды. Несмотря на пандемию, экономический кризис и голод, угрожающий многим странам, потребление предметов в мире роскоши растет, а вместе с ним и состояние Арно.

Недавно его компания LVMH представила финансовый отчет за первое полугодие 2021 года, по итогам которого выручка составила $28,7, что на 56% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Иными словами, это показывает, что за время пандемии, которая пришлась на этот период, резко возросло и потребление предметов роскоши.

За этот же период, по данным Программы развития ООН (UNDP), у большинства населения мира доходы сокращались, а, следовательно, и потребление. Наибольшее снижение ощутили домохозяйства из одного человека (14,2%) и из 4 и более человек (16,8%). Многие потеряли работу во время пандемии, что, конечно, еще больше ударило по их возможностям.

«Значительно пострадали от пандемии домохозяйства, имеющие в своем составе лиц, потерявших работу в стране. В таких домохозяйствах средние доходы на человека приблизительно на 40% ниже по сравнению с домохозяйствами не попавшими в такую ситуацию. Также пострадали доходы домохозяйств, члены которых не смогли вернуться домой из-за границы», — говорится в отчете ООН.

Пандемия и сопутствующие ей ограничения резко увеличили число голодающих.

«Несмотря на достигнутый в последние десятилетия прогресс, в 2019 году недоедали более 690 миллионов человек или 8,9 процента населения мира. В результате пандемии в 2020 году число голодающих во всем мире увеличилось на 83-132 миллиона человек. Более того, даже при условии успешного восстановления к концу 2021 года масштабы хронического недоедания людей будут больше, чем предполагалось ранее. Если мы не предпримем срочных действий сейчас, то сотни миллионов детей и взрослых ждут нищета и голод. Плохое питание в детстве, подростковом возрасте и недоедание матери во время беременности могут нанести ущерб здоровью и развитию человека на протяжении всей его жизни», — говорила в апреле первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

Даже в богатых США, как сообщает издание «Форбс», за пособиями за последний год обратились 39 млн человек — примерно четверть американской рабочей силы. Тем временем, состояние 600 бизнесменов из США на фоне роста фондового рынка увеличилось на $560 млрд и составило $4 трлн. Украинский миллиардер придумал, как Киеву обойтись без траншей МВФ еще три года © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Никогда раньше Америка не видела такого скопления богатства у такого небольшого количества людей», — отметил глава организации Americans For Tax Fairness Франк Клемент, требующий обложить миллиардеров дополнительным налогом, который пошел бы на помощь людям, пострадавшим от пандемии.

По закону сохранения материи, если где-то убыло, то где-то прибыло. Обнищание одних всегда предполагает обогащение других, что и выражается в росте состояния владельца элитных брендов. В прошлом году, несмотря на пандемию и «коронакризис», число долларовых миллионеров в мире выросло на 5 миллионов человек. Их общее число — боле 56 миллионов богачей — впервые в истории превысило 1% населения планеты. Такие данные приводит швейцарский банк Credit Suisse. Авторы доклада подчёркивают, что рост их богатства был «полностью оторван» от тех проблем, которые принесла пандемия. Именно они и являются основными потребителями продукции Арно, «выходя в свет», в котором важно щеголять друг перед другом элитными брендами.

Основная цель этих предметов роскоши — подчеркивание статуса. Продукцию компаний Арно мы нередко видим на украинских политиках и депутатах самой бедной страны Европы. И это уже говорит о том, что желание казаться своим в кругу элиты для них перевешивает желание понравиться избирателям, которые нередко вынуждены вбирать между оплатой электроэнергии и покупкой овощей.