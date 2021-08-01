Это место, согласно одной из легенд, осталось от битвы чёрта и ангела за Крым. Древние греки связывали его с героем Троянской войны Ахиллесом. А сто один год тому назад отсюда красной Одессе грозил чёрный барон Врангель. Сегодня же это популярное место для отдыха на юге Украины

Железный порт — несмотря на своё «тяжёлое» индустриальное название — один из самых популярных украинских курортов. Это село находится в Херсонской области — на берегу Чёрного моря. Географически Железный порт южнее Одессы. А вот отдохнуть там выходит гораздо дешевле, чем в «жемчужине у моря». А ещё там частенько можно увидеть дельфинов.

При этом есть рядом с Железным портом место, которое будет по нраву уставшим от суеты и шума курортного посёлка.

Об этом месте писали ещё древние греки. Столетия спустя здесь кипели битвы, а после это место становилось желанной целью для тех, кто бежал от ненавистной им власти. Для современных украинцев это прежде всего прекрасный пляж длиной 65 км.

Речь о Тендровской косе. Она находится к югу от «украинских Мальдив» — Кинбурнской косы — и может похвастаться такой же бурной и насыщенной историей.

Храбрый Ахилл и прекрасная Ифигения

Описывая реки Скифии в IV книге своей «Истории», Геродот, после того как рассказывал о Борисфене (ныне — Днепр) и впадающей в него реке Гипанис, писал:

«За ними следует пятая река под названием Пантикап. Течет она также с севера и из озера. Между ней и Борисфеном обитают скифы-земледельцы. Пантикап протекает через Гилею, а затем, минуя ее, сливается с Борисфеном. Шестая река — Гипакирис берет начало из озера, пересекает область скифов-кочевников и затем впадает в море у города Каркинитиды, оставляя на правой стороне так называемое Ахиллесово ристалище».

Гилея — священный лес скифов. Сегодня его остатки можно встретить на Кинбурнском полуострове. Каркинитида — древнегреческое поселение, на месте которого сегодня расположена Евпатория. Украинские Мальдивы и родина командира первого русского ледокола: что скрывает юг Николаевской области © commons.wikimedia.org, Vystorobskiy CC BY-SA 4.0

А вот «Ахиллесово ристалище», о котором писал Геродот, современные историки склонны располагать на Тендровской косе. В те времена она была гораздо больше, включая в себя и ныне отдельный остров Джарылгач. Кстати, и Тендровская коса, и Джарылгач являются крупнейшими островами Украины и Чёрного моря. Коса — по длине, остров — по площади.

Еврипид в своей трагедии «Ифигения в Тавриде» тоже упоминал об Ахилловом ристалище (Ἀχιλῆος δρόμους) на «белом острове, полном птиц». Примечательно, что в переводе Иннокентия Анненского остров «горный, от птичьих стай весь белый», а вот Василий Латышев место Ахиллова ристалища описывает как «изобилующую птицами землю, белый берег, прекрасный Дром Ахилла на негостеприимном Понте».

Как бы то ни было, но значительное количество античных авторов Тендровскую косу связывали с тем самым Ахилловым ристалищем. При этом некоторые добавляли: именно по этой косе Ахилл пробежал, преследуя Ифигению, похищенную из Авлиды в Скифию.

И хотя другие древние авторы располагали Ахиллово ристалище там, где сейчас находится остров Змеиный, некоторые современные исследователи, например Владимир Лазаренко, указывают: Ахилловых дромов могло быть несколько.

Отметить можно лишь одно: Тендровская коса была известна древним грекам. И связывали её с легендарным участником Троянской войны, сыном Пелея и нереиды Фетиды.

Воинская слава Ушакова

Спустя тысячелетия после того, как по Тендровской косе пробежал легендарный Ахилл, её окрестности снова привлекли умелых воинов. За два дня до конца лета 1790 года — 29 августа — здесь завершилось сражение между русской и турецкой эскадрами. Длилось оно два дня.

Русской эскадрой командовал контр-адмирал Фёдор Ушаков. Турецкой — Гиритли Хусейн-паша. Последний хотел реванша за проигранное сражение у Керченского пролива, которое состоялось 8 июля того же года.

Хусейн-паша уверил своего шурина — султана Селима III — в скорой победе над флотом Российской империи. Впрочем, султан «подстраховался», дав в помощь зятю опытного адмирала Саид-бея.

Утром 28 августа турецкая эскадра, стоявшая якорем неподалёку от Тендровской косы, обнаружила следовавшую из Севастополя в Очаков русскую эскадру. Несмотря на то что Хусейн-паша желал реванша за проигранное сражение у Керченского пролива, не ожидавшееся ими появление русских кораблей обескуражило турок. Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил © chinese.fansshare.com

И хотя турецкая эскадра превосходила русскую по силам, передовые турецкие корабли начали отходить к Дунаю. Однако Хусейн-паша не желал оставлять арьергард. Он отдал приказ перестраиваться в боевую линию. Ушаков также отдал подобный приказ.

В 15 часов Ушаков, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, принудил турок к бою. Под мощным огнём русских турецкие силы начали приходить в расстройство. И уже к 17 часам вся турецкая линия была разбита. Турки начали бегство в сторону Дуная.

В том бою пострадали многие турецкие корабли. Пострадал и корабль Хусейна-паши — его кормовая часть была разнесена в щепки.

Лишь темнота и усилившийся ветер не позволили Ушакову продолжить погоню.

На рассвете следующего дня оказалось, что остатки турецкой эскадры не так уж далеко и ушли от русской эскадры.

При этом от турецкого флота отстал корабль «Капудания» — флагманский корабль Саид-бея и корабль «Мелеки-Бахри». Последний сдался без боя: его командир был убит ядром.

А вот «Капудания» попыталась спастись, направившись на мелководье. Но её нагнали. «Капудания» была окружена и храбро сражалась, но после того, как с неё сбили все мачты, турецкий корабль спустил флаг. К тому времени «Капудания» была охвачена огнём. Саид-бея удалось спасти. А вот часть экипажа и казну турецкого флота — нет.

Взрыв флагманского корабля произвёл сильное впечатление на турок. Преследовать их уже не стали — помешал усилившийся ветер.

1 сентября победоносную эскадру посетил светлейший князь Григорий Потёмкин. Он поблагодарил всех моряков. А после его ордером Черноморскому адмиралтейскому правлению объявили: «Знаменитая победа, одержанная Черноморским Её Императорского Величества флотом под предводительством контр-адмирала Ушакова в 29 день минувшего августа над флотом турецким, который совершенно разбит, служит к особливой чести и славе флота Черноморского. Да впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов».

Участников сражения наградили.

А сражение 29 августа (9 сентября по новому стилю) помнят и по сей день. В честь него 11 сентября объявлен Днём воинской славы России.

«Чёртов приз» и последняя надежда русского националиста

«Говорят, что, когда Господь создал Крым, то черт этому позавидовал. Ночью подкрался и ухватился тащить Крым в преисподнюю. Ангел Господень отбил — не дал. Но черт успел, выдирая Крым из рук ангела, вытянуть из полуострова эти две стрелки: Тендру и Арбатскую», — писал о Тендровской косе русский националист Василий Шульгин.

Он был депутатом Второй, Третьей и Четвёртой Государственных дум. Именно ему вместе с Александром Гучковым передал подписанный им Акт об отречении последний российский император Николай II.

В 1920 году Тендровская коса — эта узенькая полоска земли — для Шульгина значила очень многое. На шлюпке вместе с сыновьями и соратницей он бежал из Одессы. Бежали средь бела дня. Их пытались догнать, по ним стреляли, Шульгину с компанией удалось уйти от погони.

И вот после напряжённой гребли перед ними появились очертания маяка на Тендровской косе.

«Он приближался медленно, этот маяк. Мы гребли сутки и выбились из сил. Но все же он приближался, рос в небе, становясь из "мачты бешено несущегося за горизонтом миноносца" — высоким столбом, на котором появилось два черных кольца. Он вырастал над низкой, низкой песчаной косой, за которой опять виднелось море», — описывал Шульгин «встречу» с косой.

Его душу переполняли бурные чувства.

«Неужели то правда, что это Тендра? Не верилось… И потом… в конце концов, кто его еще знает… Там, на этом низком берегу, виднелись две группы живых существ. Одна левее — нарядная, ослепительно сверкающая белым, — это мартыны, большие морские чайки… Они красиво неподвижны. Другая правее, ближе к маяку, — грязно-коричневая. Это люди. Они загадочно копошатся», — писал Шульгин.

Он не знал, что это за люди и чего от них следует ожидать.

«Правда, рыбаки говорили нам, что Тендра у добровольцев, но кто ж его знает… Сегодня у нас, а завтра у "них". Но нет, не может быть. Ведь вон там за этим диковинно узким островом опять море. Это, должно быть, Ягорлыцкий залив. И там явственно видны суда — морские суда. Откуда у большевиков может быть флот? Это наши! Во всяком случае, отступать некуда. Наши или нет, все равно, если мы повернем обратно, в море, эта копошащаяся коричневая кучка откроет по нам пальбу…» — описывал он позже свои мысли.

И лишь когда Шульгин увидел на френче одного из встречавших их людей погоны, бывший депутат Государственной думы возликовал: это точно были не красные. Той же ночью Шульгин вместе с соратниками на яхте «Лукулл» (позже на ней будет жить сам барон Врангель) уже шёл в Севастополь.

Провожал их погасший маяк — на нём не было керосина.

Впрочем, и сегодня на Тендровской косе подчас появляются люди с погонами. Ниже на фотографии из мирного 2010 года запечатлены морские пехотинцы на БТР, высаживающиеся на косу.

Несмотря на то что большая часть косы сегодня — заповедная территория, военные подчас используют «Ахиллово ристалище» во время учений.

Но больше, чем военные, любят косу отдыхающие. А также птицы, которые облюбовали этот участок суши тысячелетия назад, — достаточно вспомнить слова того же Еврипида. Можно встретить на косе и одичавших лошадей. А в море у косы — дельфинов. В общем, это прекрасное место для отдыха. От туристов требуется лишь одно — бережно относиться к природе, чтобы и последующие поколения застали косу в том виде, в котором её застал легендарный Ахилл.