Россия впервые обратилась с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Генпрокуратуры РФ

Уточняется, что Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе во время событий на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».

Речь идёт также о практике подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и рядовых граждан, о политике дискриминации русскоговорящего населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы, о политике дискриминации российских компаний и предпринимателей. Просто о сложном. Есть ли на Украине свобода слова?

Кроме того, в жалобе говорится о гибели людей, о причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) сопредельной территории Российской Федерации, о лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

Среди нарушений названы и нападения на дипломатические, консульские и иные представительства РФ на Украине.

Говорится также о крушении самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибели 298 человек — всех пассажиров и членов экипажа».

Россия жалуется в ЕСПЧ и на отказ Киева «от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

Также отмечается, что «на территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации». Кроме того, «в непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории». Зеленский попробовал переложить ответственность за Донбасс на РФ © REUTERS, Gleb Garanich

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — говорится в сообщении.

Указывается также, что «жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней».

В документе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке, отмечается в пресс-релизе. «Политические гастарбайтеры». Скачко о том, почему именно в Киеве начали резать людей за русский язык © РИА Новости, Нина Зотина

В МИД РФ в связи с подачей жалобы заявили, что «данный шаг назрел уже давно» и что «сложившая обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций».

«Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств — в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства. Отмечается, что «все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка». Хотят нерусские войны? Украинизация - значит нищета © CC0, Pixabay

В своём заявлении МИД РФ призвал международное сообщество «обратить, наконец, внимание на происходящее на Украине».

Как отметил на своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, «сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей, — хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся "отмазывать" наломавшие гнилых дров киевские власти».

По его мнению, «в Киеве прекрасно знают о творящихся украинскими силовиками и головорезами из "добробатов" преступлениях и очень боятся, что всё это всплывёт с мощной доказательной базой в каких-то судебных инстанциях». Тогда, добавил Косачев, «и западным покровителям будет не очень комфортно оправдывать действия тех, на чьих руках кровь детей, стариков и женщин Донбасса».

По словам политика, подачей такого иска «Россия сделала важный шаг к справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине». Азаров: Зеленский несет ответственность за все военные преступления ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Напомним, что Украина уже подавала в ЕСПЧ несколько жалоб против России. В частности, в поданном в феврале 2021 года (уже девятом по счёту) иске заявлялось о будто бы имевших место «целенаправленных убийствах» оппонентов, в том числе не территории других государств.

«Украинское правительство также утверждает, что Российская Федерация применяет административную практику, заключающуюся в том, что эти убийства не расследуются, а также в преднамеренной организации операций по сокрытию с целью помешать попыткам найти виновных», — цитирует РИА Новости сообщение суда.

Сообщается, что замглавы Минюста Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина в комментариях к своей записи в Facebook о подаче жалобы не стал прямо отвечать на вопрос, о каких конкретно случаях идет речь, заявив, что украинская сторона «старалась охватить все случаи, в которых есть твердые доказательства участия России».