Самая горящая тема в Литве на сегодняшний день — «Лукашенко открыл свои границы для нелегальных мигрантов». Имеется в виду — в сторону Литвы

Вильнюс по этому поводу закатывает истерику уже не первую, но и не вторую неделю. Дошло до частичной мобилизации военных для охраны границы или чего-то в этом роде. Начались разговоры о строительстве «стены» на границе с «диктаторским режимом». Получилось даже не как всегда, если вспомнить историю со «стеной Яценюка».

ЕС официально отказал Литве в финансировании проекта «Стена», так что мобилизованным резервистам вместе с пограничниками пришлось (для картинки в СМИ) обматывать спиралью Бруно какие-то кусты. Зато жалобы от ЕС до ООН летят адресатам со скоростью пропускной способности оптоволокна. Но тема не стреляет. И вот случилось то, чего давно ожидали: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (внук Витаутаса Ландсбергиса, того самого) в интервью обвинил в организации экспорта мигрантов в его страну — Москву! Все политические фрики аплодировали стоя. Литва обвинила Россию в наплыве мигрантов © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

Евроминистры — кто они?

Впрочем, на высказывания молодого Ландсбергиса в его стране обращают крайне мало внимания. Он успел родиться в 1982 году в СССР, то есть молод, правда, ничем не знаменит, мало прозвучал, кроме как политический фрик, наподобие украинского Алексея Гончаренко. Кстати, они знакомы, могли видеться в Европарламенте, где внук знаменитого дедушки работал евродепутатом.

Ландсбергис-внук известен причудливыми идеями и прожектами. К примеру, он требовал от Эрдогана ограничить число авиарейсов в Минск. Или требовал от правительства Ирака возбудить уголовное дело против Лукашенко. Или объявил «не имеющим силы» указ президента Белоруссии о приостановке участия в «Восточном партнерстве». Или родил блестящую идею «Люблинского треугольника» — нью-Речи Посполитой из Польши, Украины, Литвы и Белоруссии. История умалчивает, почему у «треугольника Ландсбергиса» оказалось четыре угла.

В общем, очень интересный, молодой, кстати еще и богатый, европолитик. С его подачи литовский Сейм признал нелегальных мигрантов «гибридными агрессорами», а потоки нелегалов через белорусско-литовскую границу — инструментом для «дестабилизации ситуации в республике». Поэтому беженцев, которые незаконно прибыли в Литву, будут считать «вероятными активными участниками гибридной атаки», которых будут… нет, не расстреливать, а депортировать обратно на родину. Картина, в общем-то, понятная: связь между работой Габриэля Ландсберга и Алексея Гончаренко очевидна. Это политические фрики, которые на людях демонстрируют клоунаду и дурачество. И то, что подобное амплуа в Литве досталось целому министру иностранных дел, говорит только о том, каково место Литвы в пищевой цепочке ЕС. Впрочем, украинские коллеги, от Дещицы и Климкина до Пристайко и Кулебы, недалеко него ушли. Литва объявила о высылке белорусских дипломатов © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

Холодный душ цифр

Если условно считать то, что льется через западные СМИ о нелегальной миграции через Белоруссию за нечто осмысленное, на это следует ответить фактами. Вот они. Число незаконно проживающих в Евросоюзе на 2020 год лиц составило 557,5 тыс. человек, что на 73% (!) ниже, чем в 2015 году. Это не «пропаганда лукашистов», а данные европейского статистического агентства «Евростат». Отдельно стоит подчеркнуть, что число нелегалов не растет, а сокращается, причем на очень внушительную долю в 73%. По сравнению же с 2019 годом число нелегалов в ЕС снизилось на 11%. Намного меньше, но тоже немало. Больше всего незаконно проживающих в Евросоюзе лиц выявили в Германии — 117,9 тыс. человек.

Также в лидерах Франция (103,9 тыс.), Венгрия (89,4 тыс.) и Испания (72,3 тыс.). По данным Евростата, чаще всего в ЕС незаконно находились граждане Украины (!) — их количество достигло 50,4 тыс. человек. Также в числе нелегалов были граждане Сирии (45,7 тыс.). Сирия — это взорванная местным «Майданом» страна, которую «люди с хорошими лицами» ввергли в чудовищную войну всех против всех. Города превратились в руины, на улицах можно спотыкаться об отрезанные головы. То, что из такой страны население бежит куда глаза глядят — это нормально. Но сирийских мигрантов меньше, чем украинских, у которых на большей части территории страны никакой войны, на улицах дорогие иномарки, а кафе-рестораны ломятся от посетителей. Литва ответила на просьбу Тихановской переименовать Белоруссию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Интересно, что из той части Украины, где Киев развязал гражданскую войну и до сих пор ровняет ее артиллерией с землей, никаких беженцев или даже мигрантов в ЕС не наблюдается. Но вернемся к цифрам. На прошлой неделе власти Литвы заявили, что число нелегальных мигрантов, попавших в их страну из Белоруссии за июнь, в 13 раз (!) превысило показатель всего 2020 года. Берем в руки калькулятор, умножаем цифру 95 000 (данные ООН за 2020 год) на 13 и получаем 1 235 000 (миллион двести тридцать пять тысяч). Это несколько превышает официально озвученное число всех нелегалов в ЕС, которые уже там, — чуть более полумиллиона человек. Внимание: с начала года, по данным литовской стороны, пограничники этого государства задержали 387 нелегальных мигрантов. Хочется благородной ярости и оценочных суждений, не так ли? Вместо этого стоит указать, что озвучил мегацифру уже упомянутый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Причем он же артикулировал цифру 387. Что это было? Это типичный случай «треугольника о четырех углах», открыл который упомянутый евроминистр.

Справедливости ради

Справедливости ради — президент Белоруссии Александр Лукашенко публично и целенаправленно сам льет воду на эту пропагандистскую мельницу, которая яйца выеденного не стоит. Он сам озвучивает тезисы о том, что раз его страну, его людей и его лично обложили санкциями из-за сугубо внутренних дел РБ, то он также ничем не обязан своим контрагентам.

«Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают! В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» — заявил Лукашенко в Брестской крепости на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. И еще очень много раз, во многих местах, по разным поводам, в таком же духе много чего заявлял.

Тем, кто владеет статистикой, понятно, что это просто слова. Потому что задержанные с начала года литовскими погранцами 387 нелегалов — это не «тысячи и тысячи», о которых сказал ради красного словца президент РБ. Впрочем, официальные ответы официальных властей ничего такого не содержат. Наоборот, они содержат сухие, даже скучные слова. А даже и Лукашенко, когда не на митинге, говорит, что продолжает выполнять международные обязательства, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно стране и финансово возможно», — конец цитаты.

И вот уже было сказано, что три сотни пойманных за семь месяцев нарушителей совсем не повод для строительства стен и истерики на всю планету. Брюссель тоже так считает, потому и отказал Литве в деньгах на «стену». Тут другое. Литва — на передовой фронта буферных государств антироссийского пояса. Ее задача — создавать инфоповоды, что она и делает. Литва приняла у себя Светлану Тихановскую в статусе «законного президента Белоруссии». Это уже второй по счету «президент» в бегах там. Первым был избранный самопровозглашенным Верховным Советом и.о. президента РБ Семен Шарецкий, который бежал в Литву и содержался там, как и Тихановская, а потом уехал в США. Вильнюс и сейчас предоставил дипстатус офису Тихановской, признав ее «официальным представителем белорусской демократии». Раньше за такое объявляли войну, но Лукашенко предпочитает кормить троллей. По стопам Украины: Литва хочет наказать Киркорова и Шуфутинского © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Евроконцлагеря

Сейчас после каждого задержания даже одного мигранта литовские власти закатывают истерику на евроуровне и в ООН. Белорусы смотрят на это мрачно, хотя и спокойно. «Мы информируем о случившемся белорусских коллег и предлагаем провести совместное расследование, но ответную реакцию можно охарактеризовать как вялую», — рассказывает представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

Самое интересное, что официальные власти признают, что у них нет доказательств причастности властей Белоруссии к транспортировке мигрантов. Зато «журналистские расследования» сыплются, как из дырявого мешка. Делают это, правда, анонимные телеграм-каналы. Им «известно», что «диктаторский режим» приглашает иракских туристов и выдает им визы прямо в аэропорту. Оттуда якобы специально организованный транспорт — грузовики и автобусы — отвозит их на границу. Ехать около 150 километров. После этого группами по десять-двенадцать человек они через лес бегут в Литву. Если бы это так и было, то ЕС уж точно дал бы денег на «стену», да и новых санкций бы наложил немало.

Впрочем, вместо стены литовские власти все же кое-что построили. Внешне это похоже на плохо обустроенный концлагерь: палатки, окруженные колючей проволокой. Здесь «разместили» нелегальных мигрантов. Не совсем под открытым небом — в лесу. На слово «концлагерь» литовские чиновники могут обидеться — никто еще не решился накинуть это слово на вентилятор соцсетей. Ждем, когда идею подскажут Лукашенко. Но это и правда похоже на концлагерь. Есть проволока, есть режим, есть охрана с собачками. Наконец, есть бунты. Группа беженцев из Ирака, недовольных правовым статусом в Литве и судебными ограничениями, попыталась покинуть территорию лагеря. Начались стычки. Пограничники применили слезоточивый газ и два раза выстрелили в воздух. После этого протестующие вернулись в палатки за колючей проволокой.

И снова цифры

Закончить лучше всего данными белорусской стороны. За последние три с небольшим года на границе со странами ЕС только при попытке незаконного ее пересечения задержано около 1300 нелегальных мигрантов, в т. ч. 530 — на границе с Литовской Республикой. В этот же период литовской стороной было задержано чуть более 330 незаконных мигрантов. Похоже, Литва только сейчас начала заниматься мигрантами всерьез.