В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Арсена Авакова, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и был одним из организаторов националистических батальонов, вошедших затем в Нацгвардию. В отставку он подал сразу же после встречи с Джорджем Кентом, который на пару недель подменяет посла США на Украине

По версии некоторых украинских экспертов, инициатором отставки был сам Джордж Кент, по версии других — президент Зеленский, которому не понравилось, что министр общается с «метрополией» через его голову.

Должность главы МВД пока вакантна, но от того, кто его возглавит, будут зависеть и такие вопросы, как степень политической (не)свободы на Украине и вседозволенность ультраправых. При Авакове в структуры МВД были включены многие националисты и откровенные неонацисты, потворствовавшие своим уличным собратьям, когда те осуществляли террор против неугодных партий и политиков. Следующему главе МВД в наследство достанутся не только громкие нераскрытые политические убийства, но и вооруженный до зубов неонацистский полк «Азов» с танковой ротой и тяжелой артиллерией.

Президентская партия «Слуга народа» на место Авакова выдвинула своего депутата Дениса Монастырского. В четверг должно состояться голосование за его кандидатуру.

Представление уже внесено в парламент премьер-министром Денисом Шмыгалем. Денис Монастырский. Кто он © Facebook Дениса Монастырского

«В 12:00 состоится заседание фракции по поводу кандидатуры Монастырского… Я убеждена, что есть точно больше чем 226 подписей. Я не видела ни одного члена фракции, который бы воздержался», — сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Денис Монастырский — малоизвестный политик, но воспринимается он как ставленник президента Зеленского, который и предложил его кандидатуру. Следовательно, спрос за все огрехи полиции и Нацгвардии будет уже с президента.

«Важное замечание для Офиса президента. Вам надо как-то серьёзно прокачивать Деню Монастырского — чтобы каждая собака знала, что он — министр МВД, что он — чёрт. Если этого не будет сделано, то следующий застреленный ментом мальчик и каждая новая изнасилованная в райотделе девочка будет на совести лично Зеленского. Это раньше был Аваков, на которого можно было слить всё это, а сейчас если что пойдёт не так — только Зеленский. Удачи тебе, Денис. Зачем оно тебе было надо? Не подумал? Бывает», — пишет Telegram-канал «Недоторканi».

Сейчас Монастырский — председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в Верховной Раде. Ранее он занимал должность секретаря конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследования, а до получения мандата в Раде работал помощником замглавы МВД Антона Геращенко, инициатора создания пресловутого сайта «Миротворец». Корнилов рассказал, за кого будет играть Монастырский на посту главы МВД Украины © Александр Натрускин

С 2015 по 2019 год Монастырский работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы аналитического центра «Украинский институт будущего», основателем которого был все тот же Антон Геращенко. Также с 2007 по 2017 год Денис Монастырский работал в юридических компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC и «Лигал Консалтинг». Компания Hillmont Partners обслуживала интересы студии «Квартал 95». В частности, адвокаты этой компании добивались признания противоправной отмены госрегистрации телесериала «Сваты» на Украине. Его жена, Жанна Монастырская, работает главным специалистом юридического отдела в Государственном бюро расследований (ГБР). Секретарем конкурсной комиссии по отбору руководства ГБР был, собственно, ее муж, Денис Монастырский.

Антон Геращенко, бывший начальник Монастырского, уже одобрил его кандидатуру, назвав его «одним из лучших». Из этого можно сделать вывод, что Геращенко, а косвенно и Аваков, сохранят влияние на МВД, тем более что помимо Монастырского в этой структуре остается масса «людей Авакова».

Политолог Руслан Бортник утверждает, что выбор пал на Монастырского благодаря отсутствию у него политических амбиций. «Еще год тому назад источники говорили, что Монастырский рассматривается на руководство МВД. В команде президента мало юристов с уклоном в правоохранительную сферу, к тому же без серьезных политических амбиций. Ситуация не была для Монастырского неожиданной», — говорит политолог.

В должности депутата от президентской партии Монастырский отметился как автор скандального законопроекта №4004, который должен был обязать интернет-провайдеров раскрывать полиции информацию о деятельности пользователей в сети. Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техническое обеспечение, необходимое для проведения негласных следственных действий и доступа к информации о связи абонента, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания. Депутат Монастырский объяснил скрытность главы СБУ Баканова © скриншот с видео "Телеканал Прямий" / скриншот с видео "Телеканал Прямий" / Перейти в фотобанк

Еще он был инициатором законопроекта о создании базы ДНК всех граждан Украины. Однако эта инициатива требовала сотен миллионов гривен и была отклонена. Также он фигурировал в скандалах о фальсификации решения парламентского Комитета по законопроекту об уголовной ответственности за ложь в декларациях. На имя спикера парламента он написал письмо с подложным «решением» Комитета, которое должно было бы затянуть рассмотрение законопроекта.

Коллеги-депутаты характеризуют его как человека несколько мягкотелого, подчеркивая, что через него структурами МВД намерен руководить непосредственно Офис президента.

Основным его качеством называют умение красиво говорить. В полицейских структурах ранее никогда не работал. Сам он воспринимает свое назначение на эту должность как некое жертвоприношение и особым желанием поруководить МВД, видимо, не горит.

«Предложение занять должность министра внутренних дел поступило сегодня утром от президента. Это самый сложный выбор в моей жизни. Я иду на большую жертву», — заявил Монастырский.

Его назначение говорит о том, что президент Зеленский продолжает консолидировать власть, расставляя вокруг себя преимущественно слабые фигуры, которые не могут с ним конкурировать. Однако серьезных изменений в работе украинской полиции ожидать не стоит. Сейчас одной из основных проблем политической жизни страны является бездействие полиции при атаках националистов. Одни радикальные националистические группы контролировала СБУ, другие — Аваков. Теперь такого разнобоя быть не должно, а бесчинства и нападения с их стороны будут происходить с санкции Офиса президента Зеленского.