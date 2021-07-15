После Авакова: что будет со скандальным Боцманом из «Азова»

Отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины обозначила много вопросов. Один из них — что будет с условным наследием Авакова, среди которого называют «азовское» движение: здесь и полк Нацгвардии «Азов», и партия «Национальный корпус», и еще много общественных структур разного направления

Рулетка Авакова, или как МВД и «Азов» крышевали игорный бизнес © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк Авакова действительно оказалось бы критичным для «азовцев» лет пять-шесть назад, когда движение находилось еще на этапе становления и остро нуждалось как в финансировании, так и в хороших отношениях с силовиками на местах.

В частности, в расследовании о бизнес-деятельности Авакова, вышедшем 23 января 2016 года в издании «Новое время», кратко приводилось мнение руководителя Антирейдерского союза предпринимателей Андрея Семидидько о том, что «до 1 миллиона долларов от крышевания игрового бизнеса отправлялось на финансирование полка «Азов». Это объяснило бы и возможность полка демонстративно покупать лучшие вооружение и экипировку у зарубежных производителей, брезгуя штатной формой, и активность в то же самое время тыловых «азовских» структур по борьбе с нелегальными казино.

Откуда деньги у «Азова» © Александр Максименко / Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Но все это дела давно минувших дней. С тех пор очень многое поменялось, «Нацкорпус» и аффилированные с ним организации выросли в целое «государство в государстве», так что уход Авакова будет для них досаден, но не критичен.

Другое дело — отдельные персонажи, имеющие отношение к «азовскому» движению, но играющие и в свою собственную игру на грани бизнеса и криминала. Это бывший глава разведки «Азова» Сергей Коротких с позывным Боцман, сколотивший небольшую банду.

Подобные идеи Коротких вынашивал задолго до переезда на Украину в 2014 году.

«Малюта хотел просто карманную банду. Он и стал её делать из Ф18 и части НСО. Я этому воспротивился», — вспоминал в переписке, просочившейся в 2010 году в Интернет, бывший вождь «Национал-социалистического общества» (НСО)* Дмитрий Румянцев.

Перебравшийся незадолго до этого в Москву из Минска, бывший член белорусского РНЕ* Коротких, предпочитавший тогда называть себя Малютой, входил в политсовет НСО, но особое внимание обращал на молодых спортсменов из скин-группировки Format18 (F18)*.

Немаловажно, что деньги тогда у Коротких водились в немалом количестве с разных схем, связанных и с обналичкой и с перегонкой машин из Европы (вследствие чего и сам он мог пафосно прибыть на встречу то на «Ягуаре», то на огромном джипе), и просто с крышевания нелегально оборудованных стоянок для маршруток. А «форматовцы», сплошь выходцы из неполных неблагополучных семей, жили бедно.

Удивительно ли, что то же мы наблюдаем сейчас в Киеве? На днях Коротких развязал уличную войну против фанатской группировки «Гонор», вышедшей в 2019 году из «Национального корпуса», где ее представители занимали посты главы киевского отделения (Сергей Филимонов) и первого заместителя главы партии (Назарий Кравченко).

Поводом для войны стало то, что клевреты Коротких размалевывали граффити «Гонора» (а таким образом фанаты во всех странах «метят» территорию) в цвета радуги, намекая на принадлежность правых ультрас к секс-меньшинствам.

Год назад представители «Гонора» публично обвиняли некоего «Вадика Ухо, который по приказу своего командира-петуха взял ответственность за испорченное граффити». И вот на днях его выловили в Киеве, опубликовав вечером 30 июня в своем Telegram-канале фотографию крупного парня с «паутиной» на левом локте (обычная татуировка для правых радикалов) и разбитым лицом, стоящего рядом с белым пикапом.

Имя его не называлось, но его упомянул 2 июля в своем Telegram-канале Коротких в своей привычной манере: «Напасть толпой на Ухо, выдать это за победу».

Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга © Facebook, Serhii Filimonov

Коротких сразу же нанес ответный удар. 1 июля группа спортивных ребят заявилась по адресу, где как раз находились члены «Гонора».

«Сегодня произошло нападение на студию (аудиозаписи. — Авт.) baza, — написал в Facebook Назарий Кравченко. — Нападали люди с наградным оружием от министра МВД и с удостоверениями МВД. То есть мы с Сергеем Филимоновым встретились под студией после записи подкаста, и произошло нападение на нас. Мы забаррикадировались в студии, нападавшие сбили замки».

На опубликованной Кравченко видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, что один из идущих к ним людей размахивает огромным ножом. В итоге никого не ранили, но прокололи шины принадлежащей «гоноровцам» машины, припаркованной у студии.

За этим последовало еще одно уличное нападение. Интересная деталь — за всем этим очень спокойно наблюдали стоявшие рядом полицейские.

Кравченко опубликовал в Facebook фотографии шестерых нападавших, которых «Гонору» удалось идентифицировать. Среди них — бывший боец «Азова», россиянин Никита Макеев (позывной Одиссей), давно опекаемый Коротких; некто, упомянутый как «Сгущенка — россиянин, привезенный Боцманом», и еще какой-то «Гена — белорус, привезенный Боцманом». Все в татуировках, спортивного телосложения, с бородами и бакенбардами.

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Но интересно то, что, судя по фотографиям и видео, тот же пойманный «гоноровцами» Ухо рассекал по улицам Киева на дорогом пикапе. И похожие вещи об окружении Боцмана упоминают многие.

14 июля киевская журналистка «Новой газеты» Ольга Мусафирова писала: «Автор этой заметки встретила Коротких поздней осенью 2020 года у посольства Беларуси в Украине, где развернули протестный пикет молодые политбеженцы — участники антилукашенковских митингов в Минске. Сергей привез уличный обогреватель — УФО, держался покровительственно, командиром среди салаг. Спустя неделю Боцман с друзьями (все на черных внедорожниках) приехал к пикетчикам, чтобы организовать акцию: установить крест в память погибшим и замученным диктаторским режимом Лукашенко».

А откуда деньги у эмигранта-белоруса, причем деньги большие?

Поскольку в 2015 году Коротких (явно по протекции Авакова) занял пост главы отдела полиции охраны стратегических объектов Главного управления МВД по Одесской области, он должен был публиковать электронную декларацию. И судя по таковой, в собственности у него имелись две приобретенные в 2015 году квартиры — в Киеве площадью 69 кв. м и в селе Чайка Киевской области площадью 74,4 кв. м, а также приобретенный в том же году самолет Л-39 чешского производства 1982 года. Наличными Коротких задекларировал 233 тыс. долл. США, 135 тыс. евро и 500 тыс. гривен, указав, что еще 565 тыс. евро он дал в долг неназванным третьим лицам.

Практика хаоса. Украина в ожидании перемен © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Некий совместный бизнес с сыном министра внутренних дел, где туда-сюда наличкой из рук в руки передаются крупные суммы денег в валюте. Возможно, тоже обналичка. Но так или иначе, Коротких быстро поднялся настолько, что стал к 2019 году главным «кошельком» для «Национального корпуса». Об этом 10 мая 2020 года после первого нападения «азовцев» на «гоноровцев» написал Кравченко, как первый заместитель главы партии, хорошо осведомленный о ее внутренней кухне: «Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. Боцман находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии «Национальный корпус». Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии».

Что будет с Коротких после ухода Авакова с поста внутренних дел — вопрос пока открытый. Врагов бывший глава разведки «Азова» успел нажить массу, в том числе даже среди своих недавних соратников. Недавно проходила кулуарная информация, что Боцман даже с Андреем Билецким уже успел испортить отношения и остался только со своей «карманной бандой». Но не будет денег — уйдут и наемные «бойцы».

* Организации запрещены Верховным судом РФ