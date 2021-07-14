В отставке Авакова наверняка роль сыграл фактор США, однако сам уходящий министр мог и предвидеть грядущие протесты осенью, поэтому и решил избежать ответственности, считают политэксперты

Во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, отставку должна утвердить Верховная Рада.

Аваков занимал должность главы МВД Украины больше 7 лет — с 27 февраля 2014 года.

Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит премьер по предложению коалиции, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов.

Кандидат на пост главы МВД, депутат парламентской фракции «Слуга народа» Денис Монастырский ожидает, что Верховная рада в пятницу проголосует за его назначение. Уход «несменяемого». Отставка Авакова и перестановка коек в доме терпимости © avakov.com/Nikolay Anatskyi

Что значит отставка Авакова, а также как она повлияет на политическую жизнь страны, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Теперь Зеленского могут «отмайданить»

Пока можно только гадать, почему Аваков уходит, говорит директор аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев. В любом случае, отмечает он, Аваков не настолько эмоциональный человек, чтобы в сердцах написать заявление об увольнении. Очевидно, что аргументы были предъявлены очень серьезные.

«И это, скорее всего, не пас наверх, как ранее предполагалось, — рассматривался вариант убрать Авакова, переставить его в вице-премьеры или премьер-министры.

Но у Авакова было одно принципиальное условие — он должен был сохранить контроль над МВД. Очевидно, что все идет не по этому сценарию», — сообщил политолог.

Аваков, продолжил эксперт, давно заслуживал отставки из-за пресловутой полицейской реформы — «по сути, украинцам впарили муляжи американской полиции. Безопаснее на улицах украинских городов не стало».

Что касается политической составляющей, раньше президент Зеленский был под условной защитой Авакова, а теперь главу государства могут «отмайданить», допускает Золотарев. «Бе-бе-бе»: чем запомнился Арсен Аваков и какие последствия повлечёт за собой запомнившееся © Yulia Babych

Американский фактор

Аваков ушел после того, как поговорил с представителями США, уверен российский политтехнолог Марат Баширов.

Он считает, что это было «требование Зеленского к американцам, потому что ему нужно готовиться к перевыборам. Соответственно, он пытается зачистить те ключевые министерства, которые, в частности, будут влиять на результат выборов».

«Второе: все-таки Аваков является скрытым, ну или даже совсем не скрытым куратором нацбатов, вот этих самых радикальных военизированных подразделений, которые, в частности, были влиты в МВД. Именно они являются основной силой уличных агрессивных акций, которые давят на Зеленского.

Соответственно, Зеленскому нужен во главе МВД свой человек. Вот и вся конструкция пока», — сказал Баширов.

Впрочем, Аваков остается серьезным политическим игроком, поэтому в тень он не уйдет, прогнозирует эксперт.

Однозначен Баширов в оценке уходящего министра.

«Это враг России. Это человек, который поддерживал нацбаты, человек, который поддерживал все те преступления, которые ими совершались в Донбассе», — заявил политтехнолог.

У преемника Авакова — серьезная и сложная задача

Мы не знаем, удастся ли новой власти договориться с ультраправыми группами, которые курировал Аваков как министр внутренних дел. Об этом говорит российский политолог Олег Неменский. Не уйдут ли эти группы в какие-то параллельные власти структуры и сможет ли ставленник Зеленского договориться с ними, сохранить систему финансирования и человеческих связей для того, чтобы особенно движение (главы Нацкорпуса Андрея) Билецкого осталось более-менее подконтрольной и доступной властям структурой. Скромный оскал уходящего министра. Астрологический портрет Арсена Авакова

«Пока что, я думаю, даже в Киеве определенно не могут сказать, получится ли у них это. Скорее всего, Аваков попытается перенаправить связи этих организаций с министерства на себя — они ему еще пригодятся, если он захочет играть самостоятельную роль в украинской политике», — отметил Неменский.

Говоря о преемнике министра, он отметил: задача определения человека на место Авакова достаточно серьезная, может быть, она даже имеет судьбоносное значение для системы нынешней власти. Два года назад во многом Аваков определил спокойную победу Зеленского и «Слуги народа» на выборах.

«Назначение слабой или неприемлемой фигуры может стоить Киеву всей политической стабильности, а может и обрушить все планы по крупному переделу собственности, который сейчас начинается», — сообщил эксперт.

«Черная метка» от Кента

Отставка Авакова каким-то образом связана с первым днем работы Джорджа Кента, приехавшего с уникальной, страннейшей миссией на Украину, говорит обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Миссия, по его словам, действительно загадочная, непонятная, «и я вот честно не припомню такого в дипломатической практике взаимоотношений США с какими-то другими своими сателлитами, чтобы высокопоставленного сотрудника Госдепа присылали на несколько недель в качестве ревизора вместо посла Соединенных Штатов».

«В первый же день визита Кента он провел встречу, заметьте, не с [президентом Владимиром] Зеленским, не с премьером, не со спикером Рады, а именно с министром внутренних дел Аваковым, причем, судя по совместной фотографии, все были очень довольны этой встречей», — напомнил Корнилов.

Тут возможны разные варианты, продолжил он: или Кент привез «черную метку», или же Зеленский понял, что за его спиной разыгрывается какая-то антизеленская кампания с американцами, и решил предупредить эту кампанию, или же это действительно совместная операция американцев и Авакова с тем, чтобы заместить потом Зеленского.

«Это ближайшие события покажут», — сказал политолог. Алексей Якубин: Для Офиса Зеленского Аваков оказался слишком «непослушным» главой МВД © Facebook, Алексей Якубин

Грядут протесты

Отставка Авакова в ближайшее время не повлияет на политическую жизнь Украины, прогнозирует политолог, замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов. А вот осенью, вероятно, начнутся протесты с участием праворадикалов из-за «формулы Штайнмайера», например. И будет интересно посмотреть, как новый министр будет их контролировать, потому что есть версии, что вряд ли он сможет удержать ситуацию под контролем.

«Это может закончиться политическим кризисом с вероятностью досрочных выборов. Поэтому не исключено, что Аваков и подал в отставку, чтобы снять с себя ответственность за возможные активные протесты. И тем самым он сможет попытаться возобновить себя как политического игрока, выступив с каким-то новым проектом», — сообщил эксперт.

При этом если новый министр не сможет взять «улицу» под контроль, то контроль сохранит Аваков.

«Пока что у него огромные ресурсы, контроль над улицей, и я не думаю, что он так просто их отдаст», — отметил Молчанов.