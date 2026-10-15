https://ukraina.ru/20261015/postavki-sorvany-vs-rf-razgromili-portovye-obekty-i-suda-s-gruzami-dlya-vsu-1083821763.html

Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ

Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру

Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ

Российские военные в ночь на четверг продолжили атаковать беспилотниками объекты украинской портовой инфраструктуры, а также морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ

2026-10-15T08:20

2026-10-15T08:20

2026-10-15T08:20

сво

спецоперация

россия

украина

измаил

украина.ру

вооруженные силы украины

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Так, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налета были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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измаил

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2026

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сво, спецоперация, россия, украина, измаил, украина.ру, вооруженные силы украины