https://ukraina.ru/20261015/postavki-sorvany-vs-rf-razgromili-portovye-obekty-i-suda-s-gruzami-dlya-vsu-1083821763.html
Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ
Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру
Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ
Российские военные в ночь на четверг продолжили атаковать беспилотниками объекты украинской портовой инфраструктуры, а также морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ
2026-10-15T08:20
2026-10-15T08:20
2026-10-15T08:20
сво
спецоперация
россия
украина
измаил
украина.ру
вооруженные силы украины
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Так, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налета были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, измаил, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Измаил, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ
Российские военные в ночь на четверг продолжили атаковать беспилотниками объекты украинской портовой инфраструктуры, а также морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ
Так, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налета были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.
Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.