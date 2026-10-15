Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру
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Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ
Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру
Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ
Российские военные в ночь на четверг продолжили атаковать беспилотниками объекты украинской портовой инфраструктуры, а также морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ
2026-10-15T08:20
2026-10-15T08:20
сво
спецоперация
россия
украина
измаил
украина.ру
вооруженные силы украины
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Так, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налета были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, украина, измаил, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Измаил, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ

08:20 15.10.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото
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Российские военные в ночь на четверг продолжили атаковать беспилотниками объекты украинской портовой инфраструктуры, а также морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ
Так, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налета были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.
Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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