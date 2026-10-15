https://ukraina.ru/20261015/maska-vstrevozhili-pretenzii-kieva-k-dizelnym-planam-trampa-1083821341.html

Маска встревожили претензии Киева к дизельным планам Трампа

Маска встревожили претензии Киева к дизельным планам Трампа - 15.10.2026 Украина.ру

Маска встревожили претензии Киева к дизельным планам Трампа

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X назвал тревожной реакцию официального Киева на планы президента США Дональда Трампа договориться с Россией о покупке дизеля для рынков Америки и всего мира

2026-10-15T07:57

2026-10-15T07:57

2026-10-15T08:00

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Он оставил комментарий под публикацией политического блогера Майка Серновича, который возмутился поведением украинской стороны после выделения сотен миллиардов долларов со стороны США. По словам Серновича, американские граждане перечислили Зеленскому свыше 250 миллиардов долларов, в то время как в сети появляются кадры дорогих авто с украинской символикой и элитного жилья в Майами и Монако. Обозреватель подчеркнул, что Трамп всего лишь планировал снизить стоимость дизельного топлива на один-два доллара перед выборами в Конгресс, но получил от Украины удар в спину от неблагодарных людей. На эти слова Маск ответил кратко: "Вызывает беспокойство".На прошлой неделе Трамп указывал, что во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пришли к согласию насчет импорта российского дизеля. Глава Белого дома отметил, что США испытывают дефицит в данном топливе и очень рады возможности его получить.При этом намерения Трампа сбить внутренние цены в США за счет закупок нефтепродуктов у России спровоцировали острую волну возмущения как в самом Киеве, так и со стороны европейских союзников Вашингтона.Подробнее - в материале Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, киев, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, украина.ру