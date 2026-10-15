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Реформы Косыгина: без Либермана не обошлось

Реформы Косыгина: без Либермана не обошлось - 15.10.2026 Украина.ру

Реформы Косыгина: без Либермана не обошлось

15 октября 1964 года Алексей Косыгин был назначен председателем Совета Министров СССР. Он продержался на этом посту рекордные 16 лет, попытался реформировать советскую экономику с использованием рыночных методов, но в итоге проиграл… рынку

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К середине 1950-х годов экономика СССР росла исключительно высокими темпами – в среднем на 10,5% в год. Но в 1957 году Никита Хрущёв начал переход децентрализованной, территориально распределённой системе управления.Территория СССР была разделена на экономические административные районы, в которых создавались советы народного хозяйства (совнархозы). Было упразднено большинство общесоюзных и союзно-республиканских министерств. Оставшиеся министерства руководили предприятиями через совнархозы.Первые результаты реформы были отрицательными: задания шестой пятилетки (1956-60 годы) по ряду показателей не были выполнены. Темпы прироста производительности труда и снижения себестоимости промышленной продукции оказались гораздо меньше, чем в пятую пятилетку. Несмотря на эти тревожные признаки, Хрущёв, возглавивший в 1958 году не только КПСС, но и правительство, предложил амбициозный семилетний план (1959-65 годы). Экономика должна была вырасти на 80%, а промышленность, в том числе машиностроение – в 2 раза (для промышленных отраслей это означало рост на 13-14% в год).Несмотря на значительные успехи в области науки и техники (выход в космос, первый в мире атомный ледокол и первая в мире атомная электростанция), территориальная система управления советской экономикой оказалась несостоятельной. Уже к 1962 году темп прироста национального дохода и рост производительности труда в СССР составили меньше 5%.С конца 50-х годов ЦК КПСС и Совмин СССР начали привлекать учёных к решению социально-экономических и научно-технических проблем развития страны. 9 сентября 1962 года в газете "Правда" появилась статья профессора Харьковского инженерно-экономического института Евсея Либермана "План, прибыль, премия".В статье предлагалось ограничить число утверждаемых предприятию плановых показателей до трёх: номенклатуры производимой продукции, её объёма и сроков поставок. На основе этого предприятия должны были самостоятельно составлять итоговый план, в том числе рассчитывать рост производительности труда, фонд заработной платы, снижение себестоимости продукции, направлять капиталовложения в модернизацию. В итоге должно было улучшиться качество низового планирования, поскольку "резервы лучше всего знает и может вскрыть только само предприятие".Отчисления от прибыли предприятия предлагалось направлять в фонд поощрения, который должен был стать единственным источником всех видов премий. Вводилась шкала поощрений за рентабельность. Всё это получило название "харьковской модели".Очевидно, что без серьёзной протекции такая статья не могла выйти в центральной газете СССР. Считается, что в этом помог известный советский экономист, академик Алексей Румянцев, знавший Либермана по Харькову. Румянцев был знаком с Хрущёвым и, по всей видимости, предложил ему использовать статью в "Правде", чтобы выяснить реакцию хозяйственников, плановиков, учёных и различных политических групп на альтернативные подходы к роли плана и рынка.Хотя в статье особо подчёркивалось, что управление основными факторами экономического развития – ценами, финансами, капиталовложениями, пропорциями в сфере производства, распределения и потреблениями и пр. – останется в руках центральных ведомств, первые публичные оценки идей Либермана оказались преимущественно негативными. Либерман стал объектом критики даже в родном институте и был вынужден перейти на работу в Харьковский университет.Тема ценообразования тогда болезненной – повышение цен в мае 1962 года вызвало недовольство населения (протесты в Новочеркасске). Однако вскоре в поддержку идей Либермана выступил авторитетный академик Василий Немчинов: в 1963 году он опубликовал брошюру "О дальнейшем совершенствовании планирования и управления народным хозяйством", а в мае 1964-го опубликовал в "Коммунисте" статью "Социалистическое хозяйствование и планирование производства".В итоге с 1 июля 1964 года "харьковская модель" в качестве эксперимента была внедрена на текстильных фабриках "Большевичка" в Москве и "Маяк" в Горьком. Им разрешили работать от заказов торговли: шить не то, что спущено планом, а то, что магазины готовы взять. Эксперимент курировал первый зампред Совмина СССР Алексей Косыгин, который в 1935-м окончил Ленинградский текстильный институт, возглавлял фабрику "Октябрьская" в Ленинграде, а затем и Министерство текстильной промышленности СССР.Сам о себе Алексей Косыгин говорил, что не политик, а инженер, экономист, человек дела. Но на заседании Президиума ЦК КПСС 13-14 октября 1964 года, когда обсуждался вопрос о снятии Хрущёва, Косыгин проявил исключительное политическое чутьё. Он назвал стиль правления Хрущёва "не ленинским" и поддержал группу, выступавшую за его смещение. Уже 15 октября Косыгин стал предсовмина СССР (Брежнев оставил себе лишь партийную должность).Косыгин расширил эксперимент и везде перевод "на прибыль" показал отличный результат. Премьер преодолел сопротивление консерваторов в партийной верхушке, которые возражали против использования "буржуазных методов управления" (т.е. работы ради прибыли и денег), и, с одобрения Брежнева, в 1965 году начал экономические реформы. В СССР они получили название "косыгинских", а в мире – "реформ Косыгина-Либермана". В феврале 1965-го американский журнал Time даже вынес портрет Либермана на обложку – случай для советского экономиста беспрецедентный.Сентябрьский (1965) пленум ЦК КПСС поддержал проект Косыгина, суть которого сводилась к трём пунктам. Первый – предприятиям развязали руки: число плановых показателей, спускаемых сверху, сократили с трёх десятков до девяти, директор получил пространство для манёвра в определении способов выполнения плана. Второй – главным мерилом сделали не вал, а реализацию и прибыль: отныне считалась продукция проданная, неликвид на складе превращался в провал. Третий – из прибыли формировались три фонда: материального поощрения (премии работникам), социально-культурного развития (жильё, детсады, дома отдыха) и фонд развития производства. Нашлось и идеологическое обоснование реформы – тезис Ленина о том, что социалистическое предприятие тоже должно приносить прибыль.Правда, контроль над экономикой государственная машина не ослабляла, а усиливала: решения пленума предусматривали ликвидацию совнархозов и возвращение отраслевых министерств.Далеко не всё из запланированного Косыгиным удалось реализовать: Госплан и другие регулирующие ведомства часто нарушали права предприятий, на местах не все понимали замысел реформы и рационально распоряжались прибылью, но восьмая пятилетка (1966-70 годы) вошла в историю СССР как "золотая": рентабельность промышленности выросла с 13 до 21,3%, экономический рост достигал 7% в год, национальный доход вырос на 41%, промышленное производство – на 50%, сельскохозяйственное – на 21%. Конечно, сыграли роль и хорошая конъюнктура, и урожайные годы, и инерция инвестиций, но сам вектор сомнений не вызывает: советская экономика, которой чуть ослабили удавку, немедленно ответила бурным ростом.Как и у в случае любых масштабных преобразований, проявились и их негативные стороны: гнавшиеся за прибылью предприятия часто завышали цены на свою продукцию, сокращали производство низкорентабельных, но тоже нужных потребителю товаров, а рост зарплат усугублял дефицит. В конце 1960-х годов выяснилось, что заработанные деньги в действительности не обеспечены товарным покрытием в масштабах страны. В СССР начался постоянный потребительский кризис, стала набирать силу теневая экономика.За пять лет косыгинских реформ почти все предприятия страны перевели на новую систему. Но этого срока было мало, чтобы перейти к экономике, в которой сравнительно небольшая доля продукции производится по госзаказу. Реформы надо было продолжать, двигаясь постепенно к экономике смешанного типа, как это сделал в 1980-е Китай под руководством Дэна Сяопина.В 1971 году Брежнев внезапно прекратил реформы и вскоре все начинания премьера свернули. Никакого формального решения принято не было, просто отраслевые министерства и Госплан явочным порядком вернули отменённые показатели, урезали фонды, скорректировали планы задним числом. Прибыли предприятий изымались, а план повышали "от достигнутого" – то есть эффективных наказывали.Действия Брежнева имели две главные причины: политическую и экономическую.Первая состояла в том, что "Пражская весна" убедила консерваторов в ЦК КПСС: экономическая либерализация тянет за собой политическую, а там и до потери власти недалеко. Кстати, Косыгин в 1968 году выступал против ввода войск в Чехословакию.Второй же причиной стала нефть. В 1969-м началась разработка гигантских западносибирских месторождений, а в 1973-м мировые цены на нефть взлетели вчетверо. У СССР появился источник валюты, позволявший заливать проблемы деньгами: зерно, оборудование и ширпотреб можно было просто купить. Мотивация к переменам испарилась. Как горько шутили позднее экономисты, советскую экономическую реформу убила нефть Самотлора. Рыночек порешал...Хотя Косыгин ушёл в отставку с поста главы правительства СССР по состоянию здоровья лишь за три месяца до своей смерти в декабре 1980 года, его отношения с Брежневым на протяжении многих лет были плохими. До последних дней его тревожили перспективы советской экономики. Опытный управленец предвидел, что без дальнейших изменений страна рискует оказаться в экономической пропасти. К сожалению, достойно принять эстафету у Косыгина не смог никто.P.S.: Дискуссии относительно косыгинских реформ ведутся до сих пор. Аргументы в пользу того, что внедрение рыночных механизмов только сломало систему, которую надо было "лечить" методами административными, выглядят убедительно, но принципиально непроверяемо. В "исследованиях" по альтернативной истории Либермана обычно представляют агентом Intelligence Service. – Ред.

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