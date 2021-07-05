3 июля - годовщина освобождения Минска от немецких оккупантов в 1944 году. В 1996-м на общенациональном референдуме эту дату объявили Днем независимости Белоруссии. С тех пор и поныне эта страна является единственной из бывших советских республик, чей День независимости не привязан к отделению от СССР или Российской Империи

Это важное предисловие к обзору сегодняшнего места РБ в системе международных отношений. 3 июля 2021 года эта страна снова защитила свой суверенитет от иностранного вторжения. И снова, как во время Великой Отечественной войны, бок о бок с Белоруссией — Россия. Целью иностранных агрессоров и коллаборационистов является ликвидация независимости и суверенитета. Практически в кольце блокады живет сегодня республика. Бывшая Советская Прибалтика, бывшая Советская Украина и бывший сателлит СССР Польша стали частью антироссийского пояса. Ибо целью агрессии является Россия. В такой обстановке отмечали белорусы 77-ю годовщину освобождения. Путин утвердил курс на укрепление братских связей с украинцами и белорусами © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Тревожная прелюдия

Выступая накануне во Дворце независимости, Александр Лукашенко произнес все это своими словами. И добавил фактов: силовики разоблачили шпионско-диверсионную сеть, которая готовила теракты, похищения и убийства. Лукашенко заверил, что эти планы разрушены, кураторы и исполнители арестованы и дают показания. Были названы некоторые фамилии, которые никому ни о чем не сказали. Координаторами упомянутых «спящих» ячеек президент Белоруссии назвал Литву, Польшу, США, Украину и Германию. По его словам, «отряды самообороны» (название спящих ячеек) реально пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке. Эту информацию подтвердила пресс-служба президента РБ. Лукашенко добавил, что обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — сказал Лукашенко. Координационной площадкой являлся телеграмм-канал «Отряды самообороны Беларуси» с 2500 подписчиков. Число небольшое, очевидно, потому, что подписчики — не праздные участники, а активные члены террористической организации. Лукашенко назвал этих людей «боевым резервом» террористов. «Владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданка Российской Федерации Трубникова», — рассказал президент.

Фильм ужасов

Если оратор хотел шокировать собравшихся во Дворце независимости, это ему удалось. Кроме планов подрыва российского узла связи террористы, по словам главы государства, планировали уничтожать лесозаготовительную технику. 8 июня была задержана предполагаемый террорист некая Матвеева. Другие фамилии, названные Лукашенко, тоже «немые», не вызывающие ассоциаций: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Они намеревались бежать на Украину и в Литву. Неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник, к которому была привязана канистра со взрывчаткой. Его обезвредили. Лукашенко рассказал и о попытке зверского убийства сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка, который особо выделяется в государственной контрпропаганде. Это сюжет фильма ужасов, так что женщинам и детям лучше всего прекратить чтение данного материала. «Один народ или два братских?». Белорусский эксперт о том, кто такие русские и украинцы © Facebook, Алексей Дзермант

«Случилось прошлой ночью, — азартно рассказывал Александр Григорьевич, — 1 июля. Цель, цитирую, обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — сказал он.

Поднимая градус шока, президент огласил красочные подробности: язык Азаренка, по замыслу злодеев должен был отрезать он сам, а если бы этот номер не прошел, наготове был палач. Это преступление задумывалось как предупреждение сторонникам действующей власти.

«Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать Вилейскую станцию связи Российской Федерации с Военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», — сказал Лукашенко. Публика в зале была шокирована. А Лукашенко приказал полностью закрыть границу с Украиной.

Есть и хорошие новости

Даже если все именно так, как говорит глава государства, то честь и хвала силовикам РБ — их служба и опасна, и трудна. Но яркие описания в публичном информационном поле прозвучали именно в тот момент, когда они были нужны для того, чтобы выгодно оттенить праздник, который на сегодня является мишенью внешних декоммунизаторов, символ правления Лукашенко, который нуждается в мобилизации поклонников. Отдавая должное лично президенту РБ, не стоит забывать и о том, что в это тревожное время Россия как партнер и союзник делает все, чтобы поддержать своих. Владимир Путин громко, на всю планету объявил, что «Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Беларуси в условиях непрекращающегося давления, упорных попыток раскачать ситуацию извне». «Противостоим хаосу и безумию». Кива рассказал, что ждет Украину, Белоруссию и Россию © Facebook, Илья Кива

В онлайн-режиме (эпидемия коронавируса обострилась) прошел Форум регионов РФ и РБ. Отдельно президенты двух стран пообщались по телефону и, в отличие от прошлых лет, пресс-служба Лукашенко подробно расписала все, о чем шла речь. Никто не мусолил больше «компенсацию за налоговый маневр» и прочие проблемы, звучавшие в исполнении Лукашенко всего год назад. Позитив, позитив и еще раз позитив. А санкции Запада — это тоже хорошо.

«Именно санкции — хороший повод, момент, чтобы стать абсолютно независимыми, — сказал президент. — Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики. Это итог наших переговоров».

Сухие подробности

Как говорили в таких случаях классики, «небо упало на землю, а реки потекли вспять». Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года: «Предлагаю наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития».

Опытных наблюдателей немного смутили сроки. Ведь на дворе 2021-й, а значит, по замыслу Лукашенко, путь «стратегии интеграции» будет длиной в девять лет. Несколько расплывчато, хоть и решительно: в наши дни история делается за считанные месяцы, а то и недели. Возможно ли уповать на такой долгосрочный план? Ведь в реальности, если спуститься на землю, ни один пункт интеграционных переговоров, на которые ушли три года, так и не сдвинулся с места — только слова. «От урона до сих пор не оправились». Белорусский эксперт о том, что приобрела страна за годы независимости © raskalov-vit.livejournal.com

«Дорожные карты» ждем, а даже и роуминг отменить не получилось. Пока. В общем, оптимистическую риторику президента Белоруссии было бы неплохо иногда подкреплять оптимистическими действиями. И пока их нет, стоит рассмотреть то, что есть. Из конкретики на сегодня имеется круг вопросов, которые обсуждали по телефону президенты РБ и РФ накануне Форума регионов. Главы государств делали акцент на торгово-экономической составляющей, которая была намечена на последнем саммите в Сочи. Важным пунктом были договоренности о взаимодействии в условиях введенных санкций. Подробно обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Белоруссией и Россией. Здесь открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. Обсуждается спасение государственной авиакомпании «Белавиа» — рейсы пойдут в Россию. В летний период — в Сочи, Краснодар и Анапу. Минусы: обострение эпидемической ситуации привело к ужесточению требований для въезда в эти регионы. И традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки.

Если завтра война

В настоящее время идет планомерная работа по увеличению работоспособности белорусской армии совместно с Россией. На фоне того, что происходит вокруг двух стран, идет обмен данными, вырабатываются ходы, чтобы противодействовать тем атакам, которые происходят в последнее время. Судя по словам Лукашенко, Минск поставил вопрос о конкретизации определенных форм сотрудничества, поставках вооружения, чтобы на современном уровне отражать возникающие угрозы. И в этом смысле максимально знаковым визитом последнего времени был приезд в Минск главы Совбеза РФ Николая Патрушева. Это по сути второй человек в государстве после президента, не умаляя роли премьер-министра и парламента. В Российской Федерации силовой блок — это не просто влиятельная структура, а остов государства. Поэтому встреча с Патрушевым и согласование разных вопросов — это серьезный уровень с важными решениями, принятыми по итогам общения. Белоруссия шагнула вперед - Дзермант © Santa Fe Relocation Services / flickr

Взаимодействие идет и на уровне чекистов: одной из причин встречи главы СВР России и главы КГБ Белоруссии стало обсуждение, в частности, закупки вооружений. Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть заявку Минска на приобретение ЗРС С-400, а также ЗРК «Панцирь-С1». Обслуживание белорусских ЗРК «Тор-М2К» будет проводиться совместными силами. РБ поставит в РФ военную продукцию на сумму 250-300 млн долларов. В основном это комплектующие для российской военной техники. Наконец, несколько фактов более мирного характера. Ситуация помогла закрыть вопрос поставок через Белоруссию в Россию контрабандной «санкционки». Напомню: с 1 июня вся продовольственная продукция, отгружаемая в РФ, имеет маркировку информационными цифровыми знаками, позволяющими проследить её происхождение и гарантирующими, что она произведена из белорусского сырья. А 23 июня 2021 года премьер-министр РБ Роман Головченко утвердил акт приёмки в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.