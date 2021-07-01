Основные положения американо-германских договорённостей относительно «Северного потока - 2» надеются согласовать к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон, который запланирован на середину июля

США потребовали от Германии механизм остановки «Северного потока — 2»

США и Германия обсуждают сделку по «Северному потоку — 2» с созданием механизма, который позволит останавливать поставки газа по этому трубопроводу, если Россия начнёт оказывать давление на Украину. Об этом 26 июня сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, которые ведут дипломаты под руководством советника канцлера ФРГ Яна Хеккера и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Немецкие дипломаты, по данным Bloomberg, выступают против механизма остановки трубопровода, тогда как чиновники США ещё не определились, можно ли вообще технически создать такую систему. В Вашингтоне также допускают возможность введения санкций против России, если она «попытается сократить поставки газа на Украину», переключив экспорт на «Северный поток — 2». Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Представители Германии сообщили в США о готовности начать переговоры с Россией по вопросам продления транзита газа через Украину. Обсуждаемая сделка призвана «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после запуска «Северного потока — 2», говорят источники Bloomberg. В числе возможностей, которые обсуждают стороны, «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций», а также с целью «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа из этой страны. Основные положения договоренностей переговорщики надеются согласовать к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, который запланирован на середину июля.

При этом источники Bloomberg расходятся во мнении относительно степени готовности будущего американо-германского соглашения. По словам одного из них, уже имеется «проект со всеми элементами». Другой собеседник сообщил, что «переговоры не продвинулись так далеко». В публикации также отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о возможности введения рестрикций против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта СП-2, и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Шеф американской дипломатии якобы допускал эту возможность, если США «не получат уступок, которых добиваются».

При этом днём ранее, 25 июня, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сообщил, что провёл продуктивные переговоры с главой Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм по урегулированию вопроса о «Северном потоке — 2». По словам Альтмайера, в ближайшие недели планируется провести дальнейшие обсуждения с американской стороной, цель которых — урегулировать спор по СП-2 к августу. В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России. Эксперт сказал, что Германия пообещала Байдену за разрешение запустить «Северный поток-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая его разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, — сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии. — Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной».

Достройка второй ветки «Северного потока — 2» идёт высокими темпами

По состоянию на 30 июня на второй нитке газопровода «Северный поток — 2» в датских водах осталось уложить 36,5 километра труб, а в немецких — 16,5 километра. Благоприятная погода в последние дни позволяет российской трубоукладочной барже «Фортуна» достраивать по 1 300 трубопровода в сутки — на максимальной для этого судна скорости.

«Фортуне» нужно уложить ещё примерно 15 километров труб до будущей точки пересечения СП-2 с «Балтийским газопроводом» (Baltic Pipe), который планируют построить из Норвегии через Данию и Балтийское море в Польшу. Оператор Baltic Pipe ранее сообщал, что укладка труб этого газопровода в Балтийском море начнётся в конце июня 2021-го. Датское морское ведомство указывает в предупреждении морякам, что участок завершат в январе 2022 года. В его укладке будут участвовать три судна — Castorone, Castoro SEI и Castoro 10. Первый трубоукладчик уже прибыл на Балтику и находится на расстоянии более 60 километров от точки пересечения двух газопроводов.

Однако задержка с проектом поставок норвежского газа в Польшу может произойти из-за сухопутного участка Baltic Pipe в Дании. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия Дании отозвал разрешение Датского агентства по защите окружающей среды на строительство этого участка. В результате оператор «Балтийского газопровода» на территории Дании, компания Energinet, остановила все работы на суше. «Настоящее безумие»: немецкий депутат оценил идею Киева о компенсациях за «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

При этом Королевские ВМС Дании продолжают отслеживать достройку СП-2. Так, 29 июня район строительства второй нитки газопровода посетил патрульный корабль HDMS Soeloeven. Судя по маршруту, указываемому навигационным порталом Marinetraffic, корабль специально взял курс к юго-западу от острова Борнхольм, чтобы пройти на максимально близком расстоянии к месту работ. В 16.30 по московскому времени он вышел из территориальных вод Дании в экономическую зону страны и прошел в трёх милях от трубоукладчика «Академик Черский», который стоит у района строительства. А через 15 минут HDMS Soeloeven оказался на расстоянии 4,5 километра от баржи «Фортуна», укладывающей вторую нитку СП-2. Очевидно, что датские ВМС осуществили визуальный осмотр работ. После чего покинули район острова Борнхольм и отправились к порту Факсе-Ладепладс.

Как известно, в начале июня 2021 года «Фортуна» завершила строительство нитки «В» газопровода «Северный поток — 2», и ныне на ней ведутся пусконаладочные работы.

«Газпром» подогревает газовый рынок в Европе

Европейский рынок газа, где лишь назад цены падали ниже российских, переживает невиданный много лет ценовой взрыв. Во вторник, 29 июня, стоимость природного газа там превысила 400 долларов за тысячу кубометров — на фоне растущего спроса, рекордно низких запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и отказа «Газпрома» увеличивать прокачку транзитом через Украину.

Июльские фьючерсы на газ с привязкой к спотовым котировкам хаба TTF — крупнейшей газовой площадки в ЕС — подскочили до 4,2% за день, достигая в моменте 414 долларов за тысячу кубов (более 33 евро за мегаватт/час). Около 400-долларовой отметки торгуются фьючерсы на август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь текущего года, а снижение цен до уровней ниже 300 долларов рынок ждет не раньше второго квартала 2022-го, следует из данных биржи ICE. Для европейских клиентов «Газпрома» в последний раз газ стоил дороже 400 долларов в 2013 году, да и то не для всех: например, Польша платила 429 долларов за тысячу кубометров, Греция — 469 долларов, Венгрия — 418 долларов, тогда как Германия — 366 долларов. Новак рассказал, когда «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С начала 2021 года спотовые цены на газ в Европе подскочили на 88%, а относительно минимумов прошлого лета — почти в 10 раз. Причина — растущий спрос и снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ), которые «Газпром» полностью не компенсирует. Так, в мае поставки СПГ упали на 18% относительно апреля и на 20% в годовом выражении, поставки газа из Норвегии держатся ниже зимних максимумов, тогда как «Газпром» увеличил прокачку в Европу лишь на 2%.

Российская компания не желает увеличивать транзит через Украину, прокачивая ежедневно 109 миллионов кубометров газа по долгосрочному контракту, и еще 15 миллионов — по дополнительному бронированию. «Нафтогаз Украины» с весны регулярно проводит аукционы, предлагая «Газпрому» забронировать еще более 60 млн кубометров в сутки, но компания раз за разом отказывается. Очередной такой аукцион состоялся 29 июня, и «Газпром» снова не стал бронировать мощности., даже несмотря на то, что в июле на плановую профилактику остановятся основные экспортные газопроводы — «Северный поток — 1» (с 13 по 23 июля) и «Ямал-Европа» (с 6 по 10 июля).

Как известно, Киев установил для транзита российского газа самые высокие тарифы в Европе. Например, при месячном дополнительном бронировании транзита через Украину российская компания платит $38,1 за тысячу кубометров. Это почти вдвое дороже затрат при транспортировке газа по балтийским газопроводам, и втрое — по польско-белорусскому маршруту. В этой ситуации в «Газпроме» явно рассчитывают увеличить поставки в Европу в четвёртом квартале 2021 года — после запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

Всё это не позволяет европейским операторам начать полноценную закачку газа в ПХГ. К началу июня европейские хранилища были заполнены менее чем на 37%, в них находилось 40 миллиардов кубометров газа — вдвое меньше, чем год назад в то же самое время. «Ситуация с поставкам очень напряженная и может усугубиться, если следующая зима окажется холодной», — считает Джеймс Уислер, глава по деривативам на энергоносители аналитической компании Simpson Spence Young.

При этом за сжиженный газ, который мог бы исправить баланс, идет острая конкуренция между Европой и Азией, указывает аналитик. И пока Старый Свет проигрывает: поставки СПГ в Европу в июне 2021 года упали еще на 20% относительно мая, поскольку все свободные объемы уходят на азиатский рынок, где спотовые цены достигают 465 долларов за тысячу кубометров по индексу Platts JKM (отражает стоимость поставок в Северо-Восточную Азию).

Отсутствие интереса к бронированию украинского коридора неизбежно найдет свое отражение в дальнейшем росте цен, говорит аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Впрочем, это может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего Норвегии и поставщиков СПГ, добавляет он. Для «Газпрома» дорожающий в Европе газ уже обернулся резким ростом экспортных доходов. По данным ФТС, доступным пока за январь-апрель 2021-го, они подскочили в 1,5 раза, до 13 миллиардов долларов.