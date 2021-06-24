В Вашингтоне признают, что санкции не смогут остановить проект, но продолжают грозить ими в контексте «дела Навального». Цель – прикрыть собственную неконкурентоспособность, уверены в Москве

Блинкен в ходе европейского турне не решился противоречить Байдену

Соединенные Штаты считают, что шансов добиться прекращения строительства «Северного потока — 2» (СП-2) за счёт применения санкций почти нет. Об этом 21 июня заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвященного поездке главы американского дипломатического ведомства Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан.

США все еще считают «Северный поток - 2» угрозой Европе, но Германия не согласна - Блинкен © Twitter, Secretary Antony Blinken

Мы будем подчеркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности, подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», — сказал Рикер.

«Строительство газопровода было завершено более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе.

Мы считаем, что было трудно предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определённые санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших санкций», — добавил он.

Сам же Энтони Блинкен, которому ранее не удалось убедить президента США Джо Байдена ввести новые санкции против СП-2, свой вояж в Старый Свет использовал для демонстрации хорошей мины при плохой игре. Так, ещё накануне вылета в Европу госсекретарь обсудил по телефону с главой МИД Польши Збигневом Рау газопровод «Северный поток — 2» и угрозу, которую он, по версии американской стороны, представляет для энергетической безопасности Европы.

По сообщению руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса, Блинкен отметил «прочность польско-американского партнерства» по линии НАТО, а также «в противодействии региональным и глобальным вызовам».

Примечательно, что за неделю до этого разговора с американским коллегой Рау заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita, что узнал о решении США по СП-2 из СМИ.

«Американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире», — отметил Збигнев Рау.

Витренко рассказал, как Украина планирует остановить «Северный поток – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Хайко Маасом госсекретарь США подчеркнул, что между двумя странами сохраняются разногласия по вопросу СП-2, который в Вашингтоне считают российским геополитическим проектом.

«Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд — это случается время от времени даже среди друзей. Мы будем работать над разногласиями, продвигаясь вперед по другим вопросам», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции в среду по итогам встречи с немецким коллегой.

«Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения, в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе», — отметил глава американской дипломатии.

«Я ценю работу, которую мы проводим с Германией, чтобы двигаться в этом направлении», — добавил он, ни словом не упомянув американские санкции в отношении российско-немецкого газопровода.

В свою очередь, Хайко Маас на совместной пресс-конференции заявил, что «в разговоре, который мы провели, госсекретарь мне очень чётко заявил, что по «Северному потоку — 2» в Вашингтоне ожидают, что мы внесем свой вклад в то», чтобы РФ не злоупотребляла проектом с целью оказания политического давления на Украину.

«Мы знаем об этом и внесём свой вклад», — сказал Маас.

«Какую дурь употребляешь?»: украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на «Северный поток – 2» © Facebook Dmytro Kuleba

«По «Северному потоку — 2» мы добились важного прогресса. Из-под действия последних штрафных мер, принятых Вашингтоном, были выведены немецкие компании и отдельные персоны. Сейчас переговоры продолжаются, мы собираемся найти решения до августа».

США могут ввести санкции против СП-2 через «чёрный ход»

Упомянутая выше непреклонная позиция Джо Байдена в отношении новых санкций против СП-2 стала поводом для критики в его адрес со стороны американских «ястребов» — как среди республиканцев, так и в родной Демократической партии.

Потому неудивительно, что из ближайшего окружения Байдена в последние дни прозвучало ряд резких заявлений, явно ориентированных на «ястребиные» круги.

Так, 20 июня в эфире телекомпании CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос, почему Белый дом пересмотрел действие ограничений против европейской компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта СП-2, заявил следующее:

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать наших европейских партнеров, союзников и друзей, используя полномочия по санкциям. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов продолжать каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать».

При этом Салливан напомнил, что Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых антироссийских ограничений по ряду аспектов.

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим ещё один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — сказал он в эфире CNN.

Что будет с «Северным потоком – 2»? Главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible Джен Псаки подчеркнула, что женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона.

«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», — отметила Псаки, слова которой приводит The New York Times.

По её словам, время высказываний Салливана — сразу же после саммита в Женеве — «не имеет значения».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила:

«Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, опять псевдоотравление и так далее. Прикрыть собственную неконкурентоспособность — всё, другого здесь нет.

Они не могут предложить европейским операторам, европейским государствам, европейским компаниями что-то более выгодное. Для них это удар, это не только потеря коммерческой выгоды. Они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу — энергетической политике, — предложить нечего».

По словам Захаровой, чтобы отвлечь внимание от этого, США нужно постоянно накачивать информационное пространство историей про санкции в увязке с химическим оружием и делом Навального.

«Северный поток — 2» уже влияет на цену газа в Азии

Польский эксперт сказал, правда ли «Северный поток-2» страшно невыгоден для его страны © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Однако пока компания выполняет контрактные обязательства, а дополнительные заявки обещает выполнить после запуска «Северного потока — 2».

«Выше цены на газ в Европе — больше азиатские импортеры СПГ вынуждены платить, чтобы получать грузы с другой стороны Атлантики. Индекс JKM (эталонный индикатор спотовой цены СПГ для Северной Азии. — Прим.) котируется сейчас на самом высоком сезонном уровне с 2013 года», — написал в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжински.

А на европейской бирже TTF стоимость газа 22 июня превысила 350 долларов США за тысячу кубометров. В то же время, по данным аналитической компании CME Group, газ для Северной Азии с поставками в августе торговался на уровне $426 за тысячу кубометров.

Местные импортёры должны предлагать больше, так как из США в Азию больше транспортное плечо.

Основными закупщиками спотового СПГ выступают сейчас компании Китая и Индии. С одной стороны, восстанавливаются экономики стран. С другой — из-за жары растёт потребление электроэнергии.

«Многое будет зависеть от СП-2, — сказал Bloomberg вице-президент Wood Mackenzie Массимо Ди-Орадо, — если газопровод не запустят и Россия по-прежнему не будет бронировать дополнительные мощности, то в Европе есть риск ценовых взлётов. Я сомневаюсь, что будут блэкауты, но будущая зима выглядит сурово в настоящий момент».

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), ассоциации операторов газотранспортных систем Европы, запасы газа в хранилищах континента на 20% ниже среднего сезонного уровня. При этом «Газпром» является единственной компанией, которая может значительно нарастить поставки газа в Европу.

Марунич объяснил, что будет с ценами на газ, когда «Северный поток-2» окончательно достроят © Украина.ру/Нина Зотина Елена Бурмистрова, сейчас «Газпром» выполняет контрактные обязательства, тогда как дополнительные заявки выполнит после запуска «Северного потока — 2».

Трейдеры спекулируют сейчас на том, что СП-2 хотят запустить накануне сентябрьских выборов в немецкий Бундестаг (парламент), чтобы сохранить у власти правящую коалицию, пишет Bloomberg. Они полагают, что при победе партии «Зеленые» газопроводу будет сложнее получить исключения из газовой директивы ЕС и работать на полную мощность.

Впрочем, запустить газ по новому балтийскому газопроводу «Газпрому» выгодно со всех точек зрения. Например, при месячном дополнительном бронировании транзита через Украину российская компания платит $38,1 за тысячу кубометров. Это почти вдвое дороже затрат при транспортировке газа по балтийским газопроводам и втрое — по польско-белорусскому маршруту.