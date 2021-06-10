В Вашингтоне признали, что санкции неэффективны в вопросе физической остановки строительства газопровода, но продолжают угрожать ими на этапе ввода проекта в эксплуатацию

Первая ветка «Северного потока — 2» достроена

«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», — заявил в пятницу, 4 июня, президент РФ Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. «Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германии», — сказал российский лидер. По его словам, газ на компрессорную станцию «Славянская», которая является головной, уже подан, и «Газпром» готов заполнить магистраль газом.

Вечером 4 июня эту информацию официально подтвердил и оператор проекта «Северный поток — 2» (СП-2), компания Nord Stream 2 AG. «Укладка первой нитки сегодня завершена. Уложенные секции нужно соединить, и после нужно провести необходимые работы по пусконаладке. Работы по укладке труб на второй нитке будут продолжаться», — отметили в компании. В тот же день глава австрийской добывающей компании OMV Райнер Зееле заявил на полях ПМЭФ: «Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки «Северного потока — 2» было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже. Это зависит от погодных условий, сколько миль будет прокладываться регулярно. Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда СП-2 так профессионально реализует проект». Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Завершающие работы по укладке ветки «В» велись российской баржей «Фортуна» в немецкой экономической зоне на Балтике, в 20 милях от побережья Германии при глубине моря чуть более 20 метров. «Фортуну» сопровождает флот из восьми судов. Четыре обеспечивают охранную зону, три находятся на дежурстве, а «Балтийский исследователь» ведет подводный мониторинг укладки газопровода. Накануне завершения работ на первой ветке СП-2 судно уложило 1300 метров труб, а всего с 6 февраля «Фортуна» уложила более 62 километров газопровода в датских и немецких водах, при этом простой из-за погоды составил более полутора месяцев.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG не комментирует ход работ по строительству газопровода. Однако очевидно, что после завершения работ на нитке «В» баржа «Фортуна» перейдет на строительство нитки «А», и будет тянуть её со стороны Германии. В датских водах эту нитку достраивает трубоукладчик «Академик Черский». В тендерной документации о модернизации судна говорилось, что он должен укладывать не менее 2 километров в сутки, однако пока его скорость не превышает 600-700 метров. По существующим оценкам, до завершения строительства нитки «А» осталось уложить около 70 километров труб. Однако упомянутый Райнер Зееле заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что «по второй ветке осталось чуть более 50 км». В обновленном плане-графике оператор проекта ранее указывал, что работы планируется завершить до конца сентября 2021 года. Эксперт сказал, что Германия пообещала Байдену за разрешение запустить «Северный поток-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В США надеются не допустить запуска СП-2 в эксплуатацию

Главным толкователем позиции Вашингтона в отношении СП-2 в последние дни выступал госсекретарь США Энтони Блинкен, при этом его заявления сложно назвать последовательными. Так, 7 июня он не исключил введения новых санкций против российско-немецкого газопровода. «Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для Nord Stream 2 AG и её гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал Блинкен на слушаниях по бюджетной заявке Госдепа.

«Физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом», — заявил Блинкен. Кроме того, введение санкций против немецких компаний могло «отравить» США отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров. «Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать» — сообщил госсекретарь США.

Но уже на следующий день он прямо признал, что дело не только в Германии. «Если бы санкции, по нашему мнению, были бы эффективны в вопросе физической остановки завершения строительства трубопровода — одно дело. По нашему мнению, они бы не имели такого эффекта», — сказал Блинкен 8 июня на слушаниях в международном комитете Сената. При этом госсекретарь отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи, и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал. «Всё это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», — заявил Блинкен. В Польше заявили о «разочаровании» позицией США по «Северному потоку – 2» © Nord Stream 2 AG

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 8 июня, что Россия не придаёт особого значения заявлениям из Вашингтона относительно проекта «Северный поток — 2». «И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить «Северный поток — 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал проект», — сказал Рябков журналистам.

«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ «грязный», — поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», — добавил он.

Германия рассчитывает договориться с США до конца лета

В упомянутом выступлении 7 июня Энтони Блинкен фактически выдвинул Германиии два требования: во-первых, «возместить» Украине транзитные платежи, которые Киев потеряет после запуска СП-2 в эксплуатацию, а во-вторых — «заранее договориться о шагах, которые будут предприняты, если Россия захочет использовать газопровод для давления на какие-либо страны». Последнее требование госсекретарь США конкретизировал, выступая на следующий день в Сенате: «Мы хотим, чтобы в случае возмутительных действий России срабатывал определённый ответный автоматизм, который мы предпримем совместно с Германией и другими партнёрами».

Однако в Берлине, похоже, пока готовы говорить только о сохранении транзита российского газа через Украину. Выступая 9 июня в Бундестаге (парламенте) ФРГ, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: «Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией вовсе состоялся. Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток — 2» мог реализовываться по плану». Он добавил, что Берлин «будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлён». «Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», — заявил Маас.

Отвечая на вопросы депутатов о ходе переговоров с США относительно СП-2, глава МИД Германии отметил, что «мы пока не достигли той точки, где можно объявить о решении». По его словам, на этой неделе будет новая видеоконференция по этой теме. «Речь идёт, действительно, о влиянии «Северного потока — 2» на Украину… Мы поставили себе цель, чтобы к середине августа у нас был конкретный результат» — заявил Хайко Маас. Мы предупреждали: Блинкен осадил Украину с претензиями по «Северному потоку – 2» © Twitter, Secretary Antony Blinken

Кто будет кормить Украину?

Москва ценит позицию Берлина на фоне нападок США на «Северный поток — 2», заявил 9 июня глава МИД России Сергей Лавров. «И об этом президент Владимир Путин тоже сказал. Но он подчеркнул, что это не просто нам за красивые глаза Германия такую позицию заняла, эта позиция отражает коренной интерес немецкого государства», — сказал Лавров на форуме «Примаковские чтения». Он также обратил внимание на то, что Вашингтон пытается найти способы сохранить за Украиной транзитные сборы за поставку российского газа в страны ЕС.

«У нас с Украиной есть транзитный договор до 2024 года. Что будет дальше, надо обсуждать. Но уже сейчас американская администрация думает о том, чтобы Украина не пострадала», — добавил Лавров. Глава МИД РФ уточнил, что как один из вариантов сохранения сборов США видят в компенсации Киеву возможных финансовых потерь со стороны европейцев, или в продлении соглашения о транзите газа на много лет вперед — то есть за счёт России.

При этом второй вариант был в весьма нелицеприятном для Киева ключе прокомментирован несколькими днями ранее. Так, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил 6 июня в эфире телеканала «Россия-1», что Украина должна конкурировать с СП-2, а не вставлять ему палки в колеса. «Сделайте привлекательное предложение, и если вы предложите «Газпрому» транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, это рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу», — отметил Райнер Зеле.

А президент России Владимир Путин, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме, так сказал об Украине и транзите российского газа через неё: «Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая?» Путин отметил, что СП-2 — чисто экономический проект, прямой маршрут из России в Германию короче и дешевле, чем через Украину и Словакию. «Есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Всё можно, и готовы к этому, и хотим. Но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнёров. Не для того, чтобы деньги брать, не для того, чтобы армию содержать и нацеливать её на решение силовым способом проблемы Донбасса, а для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать», — объяснил российский президент.