В преддверии очередной «Прямой линии» российского лидера издание Украина.ру вспоминает, что Владимир Путин говорил про Украину, её жителей и президентов в предыдущие годы

30 июня президент РФ Владимир Путин проведёт традиционную «Прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы населения, накопившиеся за два года, — в 2020-м из-за пандемии COVID-19 мероприятие пришлось отменить. «Эффективный лидер». Социолог объяснил, почему среди украинцев Путин популярнее Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Прямая линия» начнётся в 12:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире Первого канала, телеканалов «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «Мир», ОТР (с сурдопереводом), а также радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

Вопросы можно задать вплоть до окончания эфира любым удобным способом:

1) по бесплатному телефону 8-800-200-40-40 (для звонков с территории РФ);

2) отправить бесплатное SMS- или MMS-сообщение с номеров российских мобильных операторов на номер 0-40-40 (текстовое сообщение не более 70 знаков);

3) оставить обращение на сайте moskva-putinu.ru или москва-путину.рф (доступен в том числе видеоформат);

4) оставить текстовое или видеообращение в официальных группах «Прямая линия с Владимиром Путиным» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

5) выйти на прямую связь со студией во время эфира посредством мобильного приложения «Москва — Путину».

Впервые «Прямая линия» состоялась 24 декабря 2001 года и транслировалась телеканалами ОРТ и РТР (переименованные позже в Первый канал и «Россия 1» соответственно), тогда Путин за 2 часа 20 минут ответил на 47 вопросов зрителей. С годами время эфира увеличивалось, самой продолжительной стала «Прямая линия-2013» — 85 вопросов за 4 часа 47 минут.

Сам президент называет «Прямую линию» мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны. По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ожидается более 1 миллиона обращений, а что касается их содержания, политологи считают, что преимущественно речь пойдёт о внутриполитической тематике, хотя внешнюю политику тоже затронут, в частности, строительство газопровода «Северный поток-2», состоявшиеся 16 июня в Женеве переговоры с президентом США Джо Байденом и Украину.

Немало внимания ситуации на Украине Путин уделил на двух последних «Прямых линиях».

Россия не бросит украинцев

Отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина, воевавшего на стороне ДНР, о том, что будет, если ВСУ пойдёт в наступление, Путин ответил: «Если это случится, то это будет иметь тяжёлые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые там живут в ЛНР и ДНР. Мы оказываем этим республикам помощь и будем делать это дальше. Я считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее». «Максимум 70 тыс. человек». Военный эксперт о том, что будет, если РФ не остановит Украину в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

Тогда же к главе государства обратились переселенцы с юго-востока Украины, которые столкнулись с трудностями при оформлении документов, с просьбой упростить процедуру получения гражданства РФ, и Путин в прямом эфире поручил главе МВД заняться этим вопросом.

Свою историю рассказала и уроженка Одессы Ирина Баракат. В Алеппо, где жила после свадьбы с гражданином Сирии, она во время обстрела в 2016 году закрыла собой собственных детей и в результате разрыва снаряда лишилась ноги и кисти руки, а в Санкт-Петербурге, куда её доставили на лечение российские военные, не могла получить протезы бесплатно, поскольку была гражданкой Украины. Женщина попросила президента РФ оказать содействие в воссоединении семьи и получении российского гражданства для себя, своего мужа и троих детей.

Спустя три недели Баракат получила российский паспорт и возможность проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге, а вскоре из Сирии приехали её родные, все они тоже получили российские документы, а местные власти предоставили семье жильё по социальному найму и соцвыплаты. Кроме того, женщине установили протез ноги.

В 2019 году многодетная семья Люльковичей, переехавшая в 2014 году из украинского Дзержинска в Набережные Челны, рассказала Путину, что не может оформить документы, потому что на них не распространяется действие закона об упрощенном получении гражданства для жителей Донбасса, поскольку Дзержинск находится на подконтрольной Киеву части региона, из-за чего некоторых членов семьи грозят призвать в армию Украины для участия в боевых действиях. Как сообщил на днях глава семейства, все получили паспорта (кроме дочери, которой ещё не исполнилось 14 лет) и материнский капитал, официально работают, подали документы на улучшение жилищных условий. Российский паспорт — всем соотечественникам. Украину встревожил проект Затулина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Благодаря таким реальным историям и соответствующим распоряжениям президента процесс оформления российских паспортов стал проще не только для жителей Донбасса, но и для всех украинцев.

Путин во время «Прямой линии-2018» объяснил, что привлечение соотечественников в Россию — «людей, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющими соответствующие компетенции, вне зависимости от национальностей и религиозной принадлежности» — имеет и гуманитарное, и демократическое значение, поскольку страна сталкивается с сокращением трудоспособного населения в целом и женщин детородного возраста в частности.

Долгожданный обмен

В 2018 году Путина спросили о возможности обмена украинского режиссёра Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, имевшего российское и украинское гражданства.

«Нашего журналиста задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналисткой функции. Это беспрецедентная и недопустимая политика Украины, которая должна найти реакцию журналистского сообщества и международных организаций. Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые. Здравый смысл должен восторжествовать. И надеюсь, что мы добьемся освобождения Вышинского при помощи международных организаций, от которых это также зависит. Поэтому мы пока об этом не думали», — заявил Путин. Кирилл Вышинский: Россия действует на Украине по принципу «Насильно люб не будешь» © РИА Новости, Владимир Песня

Как известно, Вышинского и Сенцова освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом — первого с 2016 года — по схеме «35 на 35». В это число также вошли 24 украинских моряка, участвовавших в провокации в Керченском проливе, признанные виновными в убийстве российских военных во время Первой чеченской кампании Николай Карпюк и Станислав Клых, ключевой свидетель катастрофы Boeing 777 в Донецкой области Владимир Цемах (включение его в список было обязательным условием России).

Эту процедуру провели уже при новой украинской власти. Осуществить обмен Владимир Зеленский обещал в ходе избирательной кампании. Тогда его предшественник Пётр Порошенко поспешил оправдаться, почему это не удалось ему, — по словам бывшего президента Украины, он ещё в 2014 году предложил Путину обменять Сенцова на двух журналистов, задержанных на Украине, однако президент РФ отказался, подчеркнув, что обвинения в терроризме признаны крайне тяжкими.

От перемены президентов Украины ситуация не меняется

Спрашивали Путина и о его украинских коллегах (к слову, из шести президентов Украины Путин работал с пятью — исключением стал первый глава государства Леонид Кравчук).

В 2017 году президента РФ спросили, слышал ли он, как Порошенко, поздравляя соотечественников со вступлением в силу безвизового режима Украины и Евросоюза, процитировал строчку из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», а также отрывок стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву» — «Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».

«Во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю», — сказал Путин. Путин на примере Украины объяснил ЕС, кто реально угрожает Европе - Асафов © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что у стихотворения есть вторая часть — «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».

«Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, который в это время был частью Российской империи. Он никуда не уезжал на самом‑то деле. Может быть, Пётр Алексеевич таким образом подаёт нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Но он это делает так тонко, с оглядкой на ура‑патриотов и на настоящих националистов, придурков, которые там бегают со свастикой. Но он нам говорит: ребята, у меня интересы в России есть, и я на самом деле никуда не собираюсь. Конечно, это только предположение смелое», — добавил Путин.

По его словам, на самом деле Порошенко, скорее всего, хотел показать своим избирателям, что он выполняет данное обещание, делает выбор цивилизационный, как сейчас говорит руководство Украины, цивилизационный выбор, ведёт страну в Европу.

«Кстати говоря, помните там «И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», кстати говоря, голубых мундиров там, куда он собирается, больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь, ну, и удачи, особенно с новобранцами», — сказал Путин.

В 2018 году российского лидера спросили, зачем он признаёт украинского президента Порошенко, на что он произнёс только: «Очень интересный вопрос», — но оставил без комментария и перешел к следующему вопросу.

В 2019-м зрители предложили Путину сделать шаг навстречу «молодому и необученному» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, «которому сейчас трудно». В ответ он напомнил, что в ходе избирательной кампании нынешний президент Украины обещал вернуть мир в Донбасс, однако после вступления в должность не сделал для этого ничего и, более того, отказывается от переговоров с руководством ДНР и ЛНР. Лаврова накажут, Порошенко отрубят руки. Как шутят президенты © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Я видел выступления Владимира Зеленского в КВН в 1990-е годы, это было смешно. Но то, что происходит сейчас, это не смешно. Это не комедия, это трагедия. Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились, во время избирательной кампании говорилось, что они прекратятся, что надо восстановить хозяйственные связи ДНР и ЛНР с экономической системой Украины. Будучи за границей, кажется, во Франции, он заявил, что не собирается говорить с «сепаратистами», то есть представителями народных республик. А как решать проблему?» — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами, а для нормализации российско-украинских отношений нужна политическая воля Киева.

Позже во время «Прямой линии» Путина попросили рассказать шутку, он это делать не стал, добавив, что у него «теперь есть коллега, который справится с этим лучше», судя по всему, намекая на Зеленского.

За выступлением президента РФ следят на Украине и, по всей видимости, считают «Прямую линию» эффективным форматом. Иначе зачем украинские хакеры совершали DDoS-атаки на кол-центр и приложение «Москва — Путину», принимающие вопросы для российского лидера?