Насколько можно судить, Путин и Байден в Женеве ни о чём конкретном не договорились, просто поставив друг друга в известность относительно своих целей и «красных линий». В результате следствием саммита стал некоторый рост напряжённости – все силы, пытающиеся играть в глобальную политику, начали вносить уточнения в повестку дня

Естественно, в первых рядах оказалась Украина вообще и Владимир Зеленский в особенности. Сам Зеленский объяснил небывалую активность украинской дипломатии, включая прямые «наезды» на европейских партнёров, желанием показать политическую субъектность Украины.

Издеваться над этим можно. Но факт остаётся фактом — как мы уже неоднократно писали, украинское руководство научилось играть на противоречиях не только Запада и России, но также между странами Запада и даже внутри них.

Новый крымский инцидент

Британский эсминец «Дефендер», участвовавший в учениях вместе с ВМСУ (его захватывали бойцы спецподразделений Украины, Великобритании и США), вторгся в территориальные воды России в районе Севастополя и был обстрелян российским сторожевым кораблём. Кроме того, по его курсу были сброшены четыре бомбы самолётом ВКС России.

Очевидно, это была сознательная провокация, направленная на срыв деэскалации в международных отношениях.

У британцев было два варианта действий.

1. Если Крым — это Украина, то надо было запросить у украинских компетентных органов разрешения сходить к Севастополю.

Потом можно было подать ноты России и Украине — отчего это российские корабли не дают плавать в украинских водах?

Британский конфуз © © REUTERS / Yoruk Isik

2. Если Крым оккупирован агрессором, то вообще не надо было ничего подобного делать. Потому что злой агрессор, в отличие от добрых пограничников, просто ударил бы по кораблю чем-то крупнокалиберным.

Британцы выбрали третий вариант — прилюдно заявили (от лица присутствовавшего на борту корреспондента ВВС), что они не входили в территориальные воды России, которые внезапно оказались вокруг «украинского Крыма». И дали возможность россиянам первыми вручить ноту.

Правда, Великобритания (а за ней и США) отрицали факт обстрела даже после публикации соответствующего видео российской стороной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: «Необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море» (британцы его, собственно, продемонстрировали).

Можно было бы отдать должное Зеленскому — его предшественник отправил на прорыв украинские корабли. Но всю игру сорвал Борис Джонсон, который, по утверждениям СМИ, лично одобрил операцию и задним число заявил, что «это украинские воды и мы имеем полное право ими пользоваться» (Украина, как мы помним, суверенная страна, только вот Джонсон об этом не знает).

Так или иначе, но Украина осталась в выигрыше — у Зеленского есть теперь о чём разговаривать с западными партнёрами и довольно высокий шанс выцыганить почти новый эсминец, спущенный на воду всего лет 60 назад.

Зеленский в интервью каналу «1+1»

Интервью было, что называется, «стратегическим», в нём было охвачено много тем.

Донбасс

Если Россия не пойдёт на украинские условия, Зеленский обещает отделить Донбасс «стеной» — вынести этот вопрос на референдум и поступить так, как проголосуют украинцы.

Спикер Разумков отметил, что вопрос территориальной целостности не может быть предметом референдума, но это тут ни к чему — Зеленский и не ставил под сомнение территориальную целостность Украины — ДНР и ЛНР предлагается только отгородить «стеной Зеленского», но повторять, что Донецк — это Украина. В конце концов, Украина — суверенное государство и имеет право отгородить любую часть своей территории вместе с населением.

Так же сомнительно выглядит мнение о том, что такой шаг приведёт к отказу от Минских соглашений.

Во-первых, многое зависит от формулировки — если написать, что неподконтрольная территория будет огорожена до «полной деоккупации в соответствии с Минскими соглашениями», то европейские партнёры будут полностью удовлетворены (тем более что Европейский Совет призвал Россию «полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений»).

Во-вторых, Украина до-факто соглашения не выполняет, а де-юре объявила территорию ОРДЛО «оккупированной», что само по себе является отказом от Минских соглашений, которые предполагают урегулирование внутреннего, а не межгосударственного конфликта.

Деолигархизация

Если Верховная Рада не поддержит законопроект об олигархах, то этот вопрос будет вынесен на референдум, а также будут вводить санкции через СНБО.

Формулировка вопроса не уточнена (сам по себе законопроект выносить на референдум нельзя).

Что касается самой по себе темы, то она выглядит тем более забавно, если учесть, что Зеленский рассуждает о деолигархизации на канале Коломойского, а шоу «Большая деолигархизация» идёт на канале Ахметова. Если процесс будет идти так дальше, то мы знаем, кого по итогам применения антиолигархического закона объявят социально ответственными бизнесменами…

«Дело вагнеровцев»

Андрей Ермак и «вагнеровцы» никак не связаны. Украинские власти не планировали сажать с ними самолёт, такие планы были у других стран. При этом Украина как субъект международной политики планы этих стран выполнять не стала.

Заявление смелое, но, по-видимому, не случайное — судя по всему, никакого расследования «Беллингкэта», разоблачительного для украинской власти, не будет.

Президентские выборы

Зеленский заявил, что хочет избираться на второй срок, так как у него много незаконченных дел. На вопрос, является ли Виталий Кличко ему конкурентом, он ответил: «Пусть кое-кто не обижается, но у меня нет конкурентов». Позже он уточнил: «мои главные "соперники" — бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура».

Спикер Разумков прокомментировал это в том смысле, что президент, объявивший внеочередные выборы, не может в них участвовать. Правда, Зеленский о досрочных выборах и не говорил.

Русский язык

Президент извинился за использование русского языка и признал, что заблокировал Конституционный суд, чтобы тот не отменил закон о тотальной украинизации.

Медведчук и Порошенко

Президент сказал, что Виктор Медведчук и Пётр Порошенко перешли «кровавые линии». Разговоры Медведчука с представителями России и ЛДНР — это госизмена. Порошенко уже «не интересен» и не имеет никакого отношения к политике.

Партия «Европейская солидарность» ответила, что «все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности».

Саммит ЕС и Россия

Газета «Financial Times» сообщила, что «ФРГ и Франция призвали к новой стратегии ЕС, предусматривающей более тесные контакты с Москвой». Саму идею предложила Меркель, а Макрон её поддержал.

Естественно, это вызвало сильнейшее недовольство Украины и восточноевропейских стран.

Дмитрий Кулеба заявил, что приостановка диалога ЕС и РФ — часть политики санкций ЕС, и предложения Германии и Франции могут «подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей».

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес также выступил против взаимодействия ЕС и России. Он назвал Меркель и Макрона «невеждами» и предположил, что главы Германии и Франции «не извлекли из 80 лет истории и народов, преданных немцами» (очевидно, речь идёт о Гитлере, который преступно проиграл войну СССР и западным союзникам).

В результате лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе отклонили предложение провести саммит ЕС с президентом России. Кулеба их за это похвалил.

Собственно, эта история наглядно показывает несамостоятельность ЕС. Обусловлена она была чрезмерным влиянием США и, главное, принятие в состав ЕС на равных правах государств Восточной Европы, которые послушно выполняют пожелания заокеанских кураторов.

Правда, Макрон уже заявил о намерении встретиться с Путиным отдельно от ЕС (Меркель встречаться не будет — она покидает свой пост).