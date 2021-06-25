На первый взгляд, новости тянут на сенсацию. Действительно, Латинская Америка в целом находится среди отстающих «вакцинной гонки». По данным ВОЗ, даже в самых промышленно и научно развитых странах этого региона — Бразилии, Мексике и Аргентине — собственные вакцинные кандидаты находятся, в лучшем случае, на первом этапе клинических испытаний.
Тем более неожиданно, что первые латиноамериканские вакцины изготовлены и применены на Кубе, небольшой стране, в настоящее время находящейся в тяжелейшем экономическом кризисе, вызванном усилением санкций со стороны США при администрации Трампа и резким уменьшением поступлений от туризма с начала пандемии.
Однако специалисты, следящие за темой, не удивляются такому результату. Ещё в апреле газета The Washington Post опубликовала статью под заголовком «Несмотря на все трудности, Куба может стать центром производства вакцин против коронавируса», в которой, в частности, отмечается: «Инвестиции в образование и здравоохранение посеяли семена сегодняшнего, необычно сложного для небольшой развивающейся страны биотехнологического комплекса, в которой насчитывается не менее 31 исследовательской компании и 62 фабрики с более чем 20 000 сотрудников».
А престижный научный журнал «Nature» опубликовал интервью с кубинским учёным Висенте Вересом Бенкомо, директором Института Вакцин им. Финлея в Гаване, в предисловии к которому прогнозировалось, что Куба «может стать первой латиноамериканской страной, разработавшей и производящей собственную вакцину от Ковид-19».
Во многих материалах СМИ, посвящённых кубинским вакцинам, рассматривается возможность их поставок в другие страны, особенно развивающиеся. Так, корреспондент Си-Эн-Эн в Гаване Патрик Оппманн в статье от 31 марта отметил: «Другие страны, в частности, те, которым вакцины из западных стран не по карману, или которые не хотят принимать их по политическим причинам, надеются на обещанные Кубой дешёвые и несложные в хранении вакцины».
Корреспондент отмечает, что испытания кубинских вакцин уже проводятся в Иране и Венесуэле.
А в недавно опубликованной статье англоязычной версии канала «Аль-Джазира» отмечается, что многие страны, в том числе Мексика и Аргентина, сообщили о своей заинтересованности в их закупке.
В связи с этим вызывает интерес большое интервью кубинского посла на Украине Натачи Диас местному еженедельнику «2000».
Существенную часть интервью занимает рассказ о кубинских вакцинах. В частности, посол заявила о готовности Кубы к поставкам вакцин в страны, которые выразят свою заинтересованность в них, после того, как на Кубе будет привито всё население. Приводимые в интервью цифры позволяют предположить, что это может произойти, самое позднее, к октябрю.
Получение вакцин остаётся проблемой для страны: по данным, опубликованным на сайте Минфина Украины, к настоящему времени вакцинировано хотя бы одной дозой чуть более 4% населения, а полностью вакцинировано менее 1%.
Такое положение могло бы исправить сотрудничество Украины с РФ, но власти страны предпочитают вести кампанию, направленную против российских вакцин, в которой лично участвуют министр здравоохранения Украины и президент Владимир Зеленский.
В таких условиях обращение Украины за вакцинами к Кубе, стране, в которой у власти находится коммунистическая партия, не представляется чем-то нереальным. Действительно, так называемый «закон о декоммунизации» не мешает Украине в этом году использовать китайскую вакцину «Синовак», а в прошлом — получать помощь из Китая.