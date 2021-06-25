На Кубе объявили результате клинических испытаний вакцины «Абдала», эффективность которой составила 92%. Раньше там же сообщалось о предварительных итогах испытаний другой вакцины, «Соберана 02», эффективность её первых двух доз достигла 62%. Вакцина состоит из трёх доз, поэтому её общая эффективность будет, по крайней мере, несколько выше

На первый взгляд, новости тянут на сенсацию. Действительно, Латинская Америка в целом находится среди отстающих «вакцинной гонки». По данным ВОЗ, даже в самых промышленно и научно развитых странах этого региона — Бразилии, Мексике и Аргентине — собственные вакцинные кандидаты находятся, в лучшем случае, на первом этапе клинических испытаний.

Тем более неожиданно, что первые латиноамериканские вакцины изготовлены и применены на Кубе, небольшой стране, в настоящее время находящейся в тяжелейшем экономическом кризисе, вызванном усилением санкций со стороны США при администрации Трампа и резким уменьшением поступлений от туризма с начала пандемии. «Всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». Почему вакцинация должна быть всеобщей © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Однако специалисты, следящие за темой, не удивляются такому результату. Ещё в апреле газета The Washington Post опубликовала статью под заголовком «Несмотря на все трудности, Куба может стать центром производства вакцин против коронавируса», в которой, в частности, отмечается: «Инвестиции в образование и здравоохранение посеяли семена сегодняшнего, необычно сложного для небольшой развивающейся страны биотехнологического комплекса, в которой насчитывается не менее 31 исследовательской компании и 62 фабрики с более чем 20 000 сотрудников».

А престижный научный журнал «Nature» опубликовал интервью с кубинским учёным Висенте Вересом Бенкомо, директором Института Вакцин им. Финлея в Гаване, в предисловии к которому прогнозировалось, что Куба «может стать первой латиноамериканской страной, разработавшей и производящей собственную вакцину от Ковид-19».

Во многих материалах СМИ, посвящённых кубинским вакцинам, рассматривается возможность их поставок в другие страны, особенно развивающиеся. Так, корреспондент Си-Эн-Эн в Гаване Патрик Оппманн в статье от 31 марта отметил: «Другие страны, в частности, те, которым вакцины из западных стран не по карману, или которые не хотят принимать их по политическим причинам, надеются на обещанные Кубой дешёвые и несложные в хранении вакцины».

Корреспондент отмечает, что испытания кубинских вакцин уже проводятся в Иране и Венесуэле.

А в недавно опубликованной статье англоязычной версии канала «Аль-Джазира» отмечается, что многие страны, в том числе Мексика и Аргентина, сообщили о своей заинтересованности в их закупке.

В связи с этим вызывает интерес большое интервью кубинского посла на Украине Натачи Диас местному еженедельнику «2000».

В Москве откроют пункты платной вакцинации для иностранных граждан © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Получение вакцин остаётся проблемой для страны: по данным, опубликованным на сайте Минфина Украины, к настоящему времени вакцинировано хотя бы одной дозой чуть более 4% населения, а полностью вакцинировано менее 1%.

Такое положение могло бы исправить сотрудничество Украины с РФ, но власти страны предпочитают вести кампанию, направленную против российских вакцин, в которой лично участвуют министр здравоохранения Украины и президент Владимир Зеленский.

В таких условиях обращение Украины за вакцинами к Кубе, стране, в которой у власти находится коммунистическая партия, не представляется чем-то нереальным. Действительно, так называемый «закон о декоммунизации» не мешает Украине в этом году использовать китайскую вакцину «Синовак», а в прошлом — получать помощь из Китая.