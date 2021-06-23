Глава республики Денис Пушилин на встрече с российскими и донецкими журналистами рассказал, почему полтора года нет обмена пленными с Украиной, какая ситуация сложилась в республике с коронавирусом, а также будет ли электронное голосование на выборах в Госдуму РФ

Как дончане будут голосовать на выборах в Госдуму

Сегодня в ДНР проживают несколько сот тысяч граждан России, которые потенциально могут принять участие в голосовании на парламентских выборах. Они, напомним, состоятся в сентябре этого года.

Пушилин: Единство русских людей нерушимо © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, такая возможность будет и на думских выборах. Но в то же время донецкие власти продумывают и другие варианты.

«Они (варианты. — Прим. ред.) прорабатываются технически. Очень много ведомств заняты в этом процессе. Чуть позже будут подробности. Уже озвучим как свершившийся факт. В том числе прорабатывается возможность электронного голосования», — сказал Пушилин.

Получение СНИЛС и российские Госуслуги

В своем телеграм-канале Пушилин сообщил, что власти ДНР упростили для граждан республики процедуру получения российского СНИЛС и регистрацию на сайте Госуслуг.

«Теперь возможность подачи таких заявлений есть у каждого. Для этого необходимо лично обратиться в отделения миграционной службы МВД ДНР при подаче комплекта документов на получение российского гражданства либо подать заявления отдельно в случае наличия российского гражданства», — написал Пушилин.

Будет ли референдум о присоединение ДНР к России?

Это один из главных вопросов, которые интересуют граждан республики. Люди хотят, чтобы Донбасс повторил путь Крыма.

Власти республики регулярно публично декларируют эту цель. В центре Донецка на одном из зданий висит гигантский плакат — «Наша цель — Россия», на главной площади столицы ДНР реет российский триколор, в этом году официально была презентована доктрина «Русский Донбасс». Донецкие власти в апреле 2021 года официально провозгласили республику защитницей и выразительницей интересов русских Украины, во всех правительственных и депутатских кабинетах висят портреты Путина. Возле республиканских стоят российские флаги.

Отвечая на вопрос о том, когда возможен референдум, Пушилин сказал:

«Этот вопрос я могу и вам задать. Я могу только сказать о желании наших людей, абсолютного большинства людей, с которыми я общаюсь, быть как можно ближе к России. Это желание есть, оно никуда не пропало, только усилилось с 2014 года. Вот в этой парадигме мы живем и ждем, когда появится окно возможностей».

Ситуация с COVID-19

По словам Пушилина, ДНР находится в одном эпидемологическом поле с Россией: там рост заболеваемости — аналогичная ситуация в ДНР, в России уменьшение — количество заболевших уменьшается и в республике.

«Обострение (заболевания. — Прим. ред.) пересекалось как раз и с ростом в Российской Федерации. Нам пришлось снова открыть ковидные базы, которые мы закрыли до этого. У нас в самый пиковый момент было открыто 39 ковидных баз, потом мы их сократили до 19, а все остальные медицинские учреждения перешли к обычному режиму работы. За майские праздники число ковидных баз увеличили до 29. Сейчас цифра пока остается такая», — проинформировал журналистов Пушилин.

Власти ДНР в борьбе с этой эпидемией, по его словам, помимо масочного режима, соблюдения социальной дистанции и просвещения граждан делают ставку на массовую вакцинацию. Сейчас в ДНР должна зайти следующая партия российской вакцины. Активно в этом республике помогает «Единая Россия».



Будет ли встреча с Зеленским?

В свое время Денис Пушилин вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником говорили о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в одном из прифронтовых поселков Донбасса, чтобы поговорить об урегулировании конфликта в Донбассе. Но ответа от украинского президента прогнозируемо не поступило.

«Мы с Леонидом Ивановичем предлагали Зеленскому не только пообщаться в любом формате, публичном формате, мы к этому готовы. Но и наши переговорщики на минской площадке об этом говорят: если вы считаете, что вы правы, давайте вести переговоры публично. Все станет сразу понятно.

Причем даже украинцам. Кто, за что, почему, какие позиции. Все станет очевидно. Но Украина категорически от этого уходит. Начиная от президента и заканчивая его переговорщиками», — сказал журналистам Пушилин.

Судьба Минских соглашений

Глава ДНР считает, что Украина не хочет выполнять взятые на себя в Минске соглашения по мирному урегулированию в Донбассе.

Чтобы Украина изменила свой наплевательский подход к «Минску», нужно, чтобы страны-гаранты принудили Украину выполнять взятые на себя обязательства, или другая сторона должна зафиксировать, что Украина вышла из Минских соглашений. Оба варианта устраивают и ДНР, и ЛНР.

Пушилин считает, что Украина не выполняет Минские соглашения, потому что Европа не принуждает ее к их выполнению.

«Послушайте, как-то же они закрывают глаза на эти нацистские марши по центру Киева? Представьте, если бы это в другом любом городе другой страны произошло. Это осталось бы незамеченным? Зигование, свастика. А Киеву это простительно, на это закрывают глаза. Вот так они закрывают глаза и на невыполнение Киевом Минских соглашений и где-то даже подыгрывают. Мы же видим, сколько там несправедливости происходит со стороны координаторов от ОБСЕ на переговорных площадках», — констатировал Пушилин.



Повышение зарплат и пенсий. В идеале — до уровня Ростовской области

С 1 июля этого года власти ДНР запланировали очередное повышение заработных плат бюджетникам, пенсии и социальные пособия.

«Повышение зарплат бюджетникам и пенсий автоматически подтягивает и повышение заработных плат по другим отраслям… Так или иначе, все остальные, в том числе и частные предприятия, вынуждены будут повышать заработную плату. Мы, как и говорили, идем к уровню Ростовской области, для нас это показатель», — напомнил Пушилин.

Обмен пленными

Последний обмен пленными с Украиной был проведен в конце 2019 и в начале 2020 годов. Уже полтора года обменов нет, хотя Украина удерживает у себя граждан ДНР, которых хотели бы обменять. Чтобы они вернулись домой, согласно соглашению, должна произойти «процессуальная очистка» пленных, то есть с них должны быть сняты все обвинения.

«Я вам откровенно расскажу про последнюю встречу (в минской группе. — Прим. ред.). У Зеленского лежит на столе девять ходатайств о том, чтобы процессуальная очистка была закончена. В ответ на это они отказываются. Кравчук во время последней встречи сказал, что мы должны освободить четыре человека, и тогда Зеленский подпишет ходатайства. Что это, если не шантаж?.. Это же откровенный шантаж и манипуляция, ложь и цинизм», — заявил Пушилин.