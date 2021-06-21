Вследствие проливных дождей, прошедших 20 июня в Черновицкой области, произошел резкий подъем уровня воды в реках. Подтоплены десятки домохозяйств в 17 буковинских селах, размыты подъездные пути, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
Сообщается, что на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там, в свою очередь, сообщают, что в регионе частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие девяти мостов в 29 населённых пунктах. К счастью, жертв и пострадавших нет, отмечают в ведомстве.
По состоянию на понедельник, 21 июня, в Черновицкой области остаются подтопленными 240 домовладений. Спасатели продолжают откачивать воду с подвальных помещений и на приусадебных участках в 15 населенных пунктах, информируют украинские СМИ.
В спасательных работах был задействован автомобиль-амфибия, сообщают в ГСЧС Украины. По данным службы, сейчас уровень воды постепенно снижается.
Спасатели продолжают предоставлять помощь в ликвидации последствий стихии и в Одесской области, там из-за сильных осадков в ряде населённых пунктов (Измаил, Килия, Подольск (бывший Котовск. — Ред.), Ананьев) подтоплены подвалы в домохозяйствах и придомовые территории. Сообщается, что ГСЧС использует специальную технику. А в поселке Александровка Подольского района спасатели перекачивают воду из переполненного ставка, чтобы предотвратить угрозу разрушения плотины.
В прошлом году наводнение охватило сразу несколько областей Западной Украины, нанеся значительный ущерб. Были погибшие. По мнению ряда наблюдателей, к наводнениям может приводить варварская вырубка карпатских лесов.
Как бы то ни было, от капризов стихии не застрахован никто. В связи с этим наблюдатели напоминают о том, что и как говорили украинские политики о наводнениях в Крыму, — там в ночь на 18 июня выпала двухмесячная норма осадков, власти полуострова ввели режим ЧС. Сильно пострадали Ялта и Керчь, стихия также затронула Феодосию и Севастополь. В районе Ялты вследствие непогоды пропали без вести два человека, 24 человека пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем, мужчину унесло потоком.
Стоит напомнить, что Киев ранее организовал водную блокаду Крыма, что вызвало серьёзные проблемы у жителей полуострова. Теперь же секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов счёл возможным пошутить по поводу крымской ситуации.
«Крымский полуостров очень много времени просил воды. И там столько сегодня воды — они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — сказал он.
Реплику Данилова оценил одесский журналист Юрий Ткачев, задавший риторический вопрос: покажут ли эту шутку по телеканалу «Дом», специально созданному для вещания на Крым и Донбасс. Покажут ли, «чтобы крымчане с дончанами знали, как сильно любят в Украине своих бывших граждан?», поинтересовался журналист.
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление секретаря СНБОУ в интервью радиостанции «Говорит Москва». По её мнению, системный кризис на Украине дезорганизовал всю систему отношений в обществе и в политике, как следствие, появляются высказывания политиков, недопустимые в цивилизованном обществе.
А глава Крыма Сергей Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посоветовал не обращать внимания на подобную реакцию некоторых украинских политиков и чиновников.
«Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма», — сказал он, добавив, что «это бессильное злорадство».
Ранее Аксенов сообщил журналистам, что вследствие ливней водохранилища полуострова пополнились запасами воды, хотя и неравномерно. Так, по его словам, питающее Ялту Загорское водохранилище получило почти миллион кубометров за сутки, и каждый день притоки будут прибавляться.
«Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды», — отметил глава Крыма.
Что можно добавить. Стихия не признаёт границ, вчера затопило крымские города, сегодня пострадали уже города и села на Буковине… Кажется, природа намерена всем нам преподать урок, и этот урок понятен: невзирая на политические разногласия (они временные), не стоит радоваться несчастью, случившемуся у соседа, а лучше бы спросить, чем можно помочь.
Когда-то так и было. И, будем надеяться, когда-то снова так будет.