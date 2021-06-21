Злорадные насмешки со стороны некоторых украинских деятелей над крымчанами, пострадавшими в результате ливней и наводнений, выглядят особенно неуместно теперь, когда и на Украине разгулялась стихия

Вследствие проливных дождей, прошедших 20 июня в Черновицкой области, произошел резкий подъем уровня воды в реках. Подтоплены десятки домохозяйств в 17 буковинских селах, размыты подъездные пути, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там, в свою очередь, сообщают, что в регионе частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие девяти мостов в 29 населённых пунктах. К счастью, жертв и пострадавших нет, отмечают в ведомстве.

По состоянию на понедельник, 21 июня, в Черновицкой области остаются подтопленными 240 домовладений. Спасатели продолжают откачивать воду с подвальных помещений и на приусадебных участках в 15 населенных пунктах, информируют украинские СМИ.

В спасательных работах был задействован автомобиль-амфибия, сообщают в ГСЧС Украины. По данным службы, сейчас уровень воды постепенно снижается. Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Спасатели продолжают предоставлять помощь в ликвидации последствий стихии и в Одесской области, там из-за сильных осадков в ряде населённых пунктов (Измаил, Килия, Подольск (бывший Котовск. — Ред.), Ананьев) подтоплены подвалы в домохозяйствах и придомовые территории. Сообщается, что ГСЧС использует специальную технику. А в поселке Александровка Подольского района спасатели перекачивают воду из переполненного ставка, чтобы предотвратить угрозу разрушения плотины.

В прошлом году наводнение охватило сразу несколько областей Западной Украины, нанеся значительный ущерб. Были погибшие. По мнению ряда наблюдателей, к наводнениям может приводить варварская вырубка карпатских лесов.

Как бы то ни было, от капризов стихии не застрахован никто. В связи с этим наблюдатели напоминают о том, что и как говорили украинские политики о наводнениях в Крыму, — там в ночь на 18 июня выпала двухмесячная норма осадков, власти полуострова ввели режим ЧС. Сильно пострадали Ялта и Керчь, стихия также затронула Феодосию и Севастополь. В районе Ялты вследствие непогоды пропали без вести два человека, 24 человека пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем, мужчину унесло потоком. Ливни превратили улицы Ялты в бурлящие реки - видео © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Стоит напомнить, что Киев ранее организовал водную блокаду Крыма, что вызвало серьёзные проблемы у жителей полуострова. Теперь же секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов счёл возможным пошутить по поводу крымской ситуации.

«Крымский полуостров очень много времени просил воды. И там столько сегодня воды — они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — сказал он.

Реплику Данилова оценил одесский журналист Юрий Ткачев, задавший риторический вопрос: покажут ли эту шутку по телеканалу «Дом», специально созданному для вещания на Крым и Донбасс. Покажут ли, «чтобы крымчане с дончанами знали, как сильно любят в Украине своих бывших граждан?», поинтересовался журналист.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление секретаря СНБОУ в интервью радиостанции «Говорит Москва». По её мнению, системный кризис на Украине дезорганизовал всю систему отношений в обществе и в политике, как следствие, появляются высказывания политиков, недопустимые в цивилизованном обществе.

А глава Крыма Сергей Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посоветовал не обращать внимания на подобную реакцию некоторых украинских политиков и чиновников.

«Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма», — сказал он, добавив, что «это бессильное злорадство». «Бессильное злорадство»: Аксенов о реакции Киева на наводнение в Крыму © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Ранее Аксенов сообщил журналистам, что вследствие ливней водохранилища полуострова пополнились запасами воды, хотя и неравномерно. Так, по его словам, питающее Ялту Загорское водохранилище получило почти миллион кубометров за сутки, и каждый день притоки будут прибавляться.

«Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды», — отметил глава Крыма.

Что можно добавить. Стихия не признаёт границ, вчера затопило крымские города, сегодня пострадали уже города и села на Буковине… Кажется, природа намерена всем нам преподать урок, и этот урок понятен: невзирая на политические разногласия (они временные), не стоит радоваться несчастью, случившемуся у соседа, а лучше бы спросить, чем можно помочь.

Когда-то так и было. И, будем надеяться, когда-то снова так будет.