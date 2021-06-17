Когда говорят о белорусской кухне, первыми на ум приходят, конечно же, драники. Ведь бесконечная любовь белорусов к картошке – это неиссякаемый источник шуток, а также одна из самых запоминающихся особенностей страны

При этом картофельные оладьи можно встретить во многих кухнях мира — их едят и в Латинской Америке, и в Северной Европе. Популярно это блюдо также в украинской, российской и польской кухне.

Украинская кухня: рецепт рокот крумпли © Фото: povar.ru

Драники готовятся из натертого сырого картофеля (белор. «драць» — тереть) с добавлением яиц и муки. Часто в блюдо также кладут лук или чеснок. Жарят драники на жире или растительном масле.

Традиционно блюдо подают горячим, со сметаной, сливочным маслом или мачанкой.

Стоит отметить, что после остывания драники резко теряют свои вкусовые качества.

Для приготовления драников вам понадобятся:

- картофель — 5 штук;

- лук — ½ штуки;

- яйцо — 1 штука;

- пшеничная мука — 2 столовые ложки;

- перец, соль, растительное масло.

Сырой картофель очистите и натрите на терке. Мелко нарежьте или измельчите в блендере лук, добавьте к картофелю. Украинская кухня: готовим полендвицу © Фото: instacook.me

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Аккуратно выложите тесто, формируя небольшие блинчики. Обжарьте с двух сторон на среднем огне до появления румяной корочки. Затем убавьте огонь и накройте сковороду крышкой — так драники прожариваются еще примерно три минуты.

Подавайте со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!