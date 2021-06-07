«Дипы» (соусы для обмакивания еды) сейчас крайне популярны во всем мире — сальса, хумус, тартар, гуакамоле… Поставить в один ряд с ними можно и украинскую мачанку, ведь даже одно ее название, произошедшее от слова «макать», говорит о родстве с этими общеизвестными блюдами.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники
Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники
© Фото: vserecepti.info
Мачанка более популярна на Западной Украине. Изобрели этот соус крестьяне, которые тратили много сил и времени на работу в поле, поэтому им нужно было простое, но сытное блюдо. Макали в мачанку обычно блины.

Интересно, что мачанка может быть как молочной, так и мясной или, например, грибной — последняя популярна в Закарпатье.

Для приготовления молочной мачанки вам понадобятся:

- сливочное масло — 50 грамм;

- молоко — 30 мл;

- сметана — 150 грамм;

- творог — 250 грамм;

- черный перец — по вкусу;

- соль — по вкусу;

- укроп — 40 грамм.

Протрите творог через мелкое металлическое сито. Соедините его со сметаной и тщательно разотрите. Если хотите получить более жидкую мачанку, добавьте больше молока.

Украинская кухня: готовим сочные крученики
Украинская кухня: готовим сочные крученики
© Фото: kulinario.me
Растопите сливочное масло и вмешайте его в массу вместе с солью и перцем. Мелко нарубите укроп и вмешайте его в творожную массу.

Подавайте с блинами или хлебом.

 

Также мачанку можно приготовить из белых грибов. Для этого вам понадобятся:

- сушеные белые грибы — 100 грамм;

- холодная вода — 700 мл;

- молоко — 600 мл;

- лук — 1 штука;

- растительное масло — 3 ст. ложки;

- сливочное масло — 50 грамм;

- мука — 100 грамм;

- соль, перец — по вкусу.

Грибы с вечера замочите в холодной воде. Воду из-под грибов не сливайте.

На разогретую сковороду налейте растительное масло, добавьте сливочное, а затем высыпьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до золотистого цвета.

Украинская кухня: готовим ароматный капустняк
Украинская кухня: готовим ароматный капустняк
© Фото: domrecept.ru
Грибы мелко нарежьте, отправьте на сковороду к луку. Высыпьте туда муку, хорошо перемешайте и порциями влейте молоко, размешивая и не допуская образования комочков. Дайте закипеть, а затем переложите в кастрюлю, посолите и поперчите. Влейте процеженную воду, в которой замачивались грибы, тщательно перемешайте, дайте закипеть. Варите 10 минут до полной готовности грибов.

В такую мачанку можно макать хлеб, а также использовать ее в качестве подливы к картофелю или каше.

Приятного аппетита!