Традиционная украинская кухня смотрится вполне современно на фоне кулинарных тенденций XXI века. Мачанку, например, можно назвать украинским «дипом»

«Дипы» (соусы для обмакивания еды) сейчас крайне популярны во всем мире — сальса, хумус, тартар, гуакамоле… Поставить в один ряд с ними можно и украинскую мачанку, ведь даже одно ее название, произошедшее от слова «макать», говорит о родстве с этими общеизвестными блюдами.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

Интересно, что мачанка может быть как молочной, так и мясной или, например, грибной — последняя популярна в Закарпатье.

Для приготовления молочной мачанки вам понадобятся:

- сливочное масло — 50 грамм;

- молоко — 30 мл;

- сметана — 150 грамм;

- творог — 250 грамм;

- черный перец — по вкусу;

- соль — по вкусу;

- укроп — 40 грамм.

Протрите творог через мелкое металлическое сито. Соедините его со сметаной и тщательно разотрите. Если хотите получить более жидкую мачанку, добавьте больше молока.

Украинская кухня: готовим сочные крученики © Фото: kulinario.me

Подавайте с блинами или хлебом.

Также мачанку можно приготовить из белых грибов. Для этого вам понадобятся:

- сушеные белые грибы — 100 грамм;

- холодная вода — 700 мл;

- молоко — 600 мл;

- лук — 1 штука;

- растительное масло — 3 ст. ложки;

- сливочное масло — 50 грамм;

- мука — 100 грамм;

- соль, перец — по вкусу.

Грибы с вечера замочите в холодной воде. Воду из-под грибов не сливайте.

На разогретую сковороду налейте растительное масло, добавьте сливочное, а затем высыпьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до золотистого цвета.

Украинская кухня: готовим ароматный капустняк © Фото: domrecept.ru

В такую мачанку можно макать хлеб, а также использовать ее в качестве подливы к картофелю или каше.

Приятного аппетита!