По состоянию на 14 июня 2021 года количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176 млн человек, больше 3,8 млн пациентов умерли

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 33 миллионов 462 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 599 769.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, там выявлено свыше 29 миллионов 510 тысяч случаев заражения, 374,3 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано почти 17,5 миллиона случаев заболевания COVID-19, 487,4 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

За последние сутки в России коронавирус выявили у 13 721 человека. Накануне в стране зафиксировали максимальный с середины февраля прирост заболевших — более 14,7 тыс.

Больше всего заболевших за последние сутки зафиксировали в Москве (6590), Московской области (1043), Санкт-Петербурге — (865), Бурятии (190), Нижегородской области (188). Причем у 16,2% зараженных не было клинических проявлений болезни.

Умер за сутки в России от коронавиурса 371 человек (это больше, чем накануне). Полностью выздоровели 8312 больных.

Всего с начала пандемии в России коронавирус подхватили почти 5,2 миллиона человек, скончались около 125 тысяч из них.

Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 13,9 млн. Это 9,52% населения страны. Лидерство по темпам вакцинации удерживает Чукотка, главный аутсайдер — Дагестан.

Вслед за Москвой новые ограничения в связи с ростом заболеваемости введут и в Санкт-Петербурге: в городе с 17 июня закроют фудкорты и игровые комнаты, запретят работу общепита на ночь; снизят предельную заполняемость кинозалов с 75% до 50%; введут ограничения при посещении матчей Евро-2021.Также власти города попросили работодателей переводить сотрудников на удаленный режим труда. Всем организациям рекомендовано усилить дезинфекцию контактных поверхностей и соблюдать другие необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.

В Петербурге отменили бал медалистов — традиционное мероприятие для выпускников школ, которое обычно проводится в Петергофе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила об опасности «вредных советов» людей, которые рекомендуют отказываться от вакцинации. По словам главного санитарного врача, такие советы «уносят жизни», отдаляют открытие границ и возвращение к нормальной жизни.

Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых российских вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня. Об этом сообщили МГУ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана. Экзамены, которые нельзя провести дистанционно, пройдут при соблюдении антиковидных мер.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше автомобилей среди тех, кто решил сделать прививку от коронавируса. Акция продлится с 14 июня по 11 июля. В ней смогут принять участие граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины. Раз в неделю власти планируют разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 млн руб.

С похожей инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он объявил о розыгрыше трехкомнатной квартиры в Серпухове. В лотерее смогут принять участие все жители России старше 18 лет, однако привиться они должны будут на территории Подмосковья.

Роспотребнадзор предупредил, что коронавирусом можно заболеть после вакцинации от COVID-19. Однако указал, что сама вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Сразу две российские звезды оказались в больнице из-за коронавируса. Сначала был госпитализирован певец Александр Буйнов, а затем о заражении сообщил и Владимир Кузьмин. Ранее они оба прошли вакцинацию. 66-летний Кузьмин попросил поклонников не переживать и посоветовал лучше заботиться о своем здоровье. По его словам, «благодаря вакцине, болезнь должна протекать спокойно». В этой же больнице лежит и Александр Буйнов. По словам исполнителя, он чувствует себя вполне бодро.

Рост заражений коронавирусом в России связан повышенной мобильностью граждан, к такому выводу пришли в Центре Гамалеи. Директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург рассказал, что в основе очередного роста заболеваемости лежит несколько причин: большое количество социальных контактов, пренебрежение мерами профилактики и низкий уровень вакцинации. В Москве на уровень заболеваемости оказал свое влияние и традиционный в летнее время транзитный поток между столицей и регионами.

Коронавирус и Украина

На Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года — 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской, Николаевской областях. За 24 часа госпитализировали 464 человека, умерли 13 человек, а выздоровели 3328 пациентов. За сутки протестовали методом ПЦР 11 638 человек.

За все время пандемии в стране заболели больше 2,2 миллиона человек, 51,6 тысячи пациентов скончались.

Коронавирус изменился: врач назвал новую группу риска © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Общее число вакцинированных на Украине невелико. Полностью привитых почти 240 тыс. человек (0,57% населения), одну прививку получили 1,45 млн человек (3,52% населения), что многократно ниже российских показателей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти активнее открывать центры массового прививания против COVID-19, заявив, что вакцин — достаточно.

Ситуация в мире

Государства Евросоюза полностью вакцинировали от коронавируса около 100 млн своих граждан, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, хотя бы одну дозу вакцины уже получили 50% жителей Евросоюза.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в том числе утечку из лаборатории. Он отметил, что тема возможной утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане была поднята на заседании саммита лидеров стран G7, которое прошло 12 июня в английском городе Карбис-Бэй. По его словам, выводы, сделанные после первого этапа расследований о происхождении коронавируса, не являются окончательными.

Британские ученые заявили о смене главных симптомов коронавируса. Ученые из Королевского колледжа Лондона считают, что новые штаммы коронавируса, в частности дельта-вариант (так называемый индийский штамм), изменили клиническую картину COVID-19. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле. В то же время британская Национальная служба здравоохранения по-прежнему в качестве наиболее характерных признаков коронавирусной инфекции перечисляет лихорадку, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.

Apple отменит некоторые ограничения при посещении ее магазинов в США, а также в офисах компании. Для вакцинированных клиентов не будет действовать требование носить маски, факт вакцинации нужно будет подтверждать документально.

В Турцию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V» — самолет с грузом приземлился в Анкере в понедельник. Турецкие власти считают, что российский препарат поможет ускорить вакцинацию в стране.