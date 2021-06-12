Вторая неделя июня оказалась для Украины дождливым периодом. А пока города тонули в осадках, местный шоу-бизнес активно отвоевывал место под солнцем, причем в большинстве случаев не своими руками

1 Мертвые и очень опасные

Началась неделя с передачи Службой безопасности Украины (СБУ) Министерству культуры списка российских культурных деятелей, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

На данный момент в этот перечень входят 199 человек, в их числе и артисты, относительно недавно получившие российское гражданство. Например, француз Жерар Депардье и Стивен Сигал, имеющий подданство сразу трех государств: США, Сербии и теперь уже России.

Но самое удивительное — наличие в списке людей, которых давно нет в живых. Это, например, экс-худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт и Олег Табаков.

Кстати, угрожающие Украине действия последнего недавно даже рассматривались Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Ведомство вынесло предупреждение каналу ЯТБ из города Олешки Херсонской области за демонстрацию фильма 1988 года «Раз, два — горе не беда!» с участием Табакова.

Чем именно угрожают Украине умершие российские артисты, прокомментировал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер», — сказал он.

А вот наличие в перечне уже почивших людей эксперт назвал «очередным показателем качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех».

2 Моргенштерна нам подкинули!

Сборная Украины попала на этой неделе в скандал не только из-за формы с изображением Крыма и нацистским приветствием, но и после публикации национального плейлиста к Евро-2020.

В опубликованном стриминговым сервисом Spotify украинском списке значилось несколько мировых хитов, официальная песня Чемпионата Европы, всего одна национальная композиция «Їхали козаки» группы Тінь Сонця и сразу три российских трека.

В их числе оказались песня «Дуло» написанная и исполненная запрещенным в стране Моргенштерном, трек «Мальчик на девятке» — певицы Dead Blonde и композиция «Нет интереса» исполнителя 10AGE.

Положение дел не устроило украинских «патриотов», по жалобам которых плейлист отредактировали, а в Украинской ассоциации футбола (УАФ) оправдались: мол, игроки самостоятельно выбирали только единственный в списке украиноязычный сингл.

«Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА, и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины. К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения», — сообщалось на странице сборной.

Ознакомиться с последней версией плейлиста украинских футболистов, созданного специально к Евро-2020, можно на платформе Spotify.

3 Тина Кароль и «волшебный» отпечаток пальца

Пока в УАФ боролись против Моргенштерна, украинская певица Тина Кароль искала деньги на День независимости страны. К 30-ой годовщине этого события артистка готовит проект «Молодая кровь», в рамках которого она споет дуэтом с пока еще неизвестными молодыми украинскими исполнителями для их популяризации. Чтобы средств на эту акцию хватило, Кароль решилась продать крайне ценную часть себя.

«Сегодня я представляю уникальный NFT-лот цифрового искусства. На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца. Этот NFT-лот объединяет два мира — музыкальный и токенизированный (новый способ защиты данных. — Ред.). Цифровое и аналоговое искусство стирает границы», — написала Кароль.

Формат NFT предполагает, что отпечаток будет продан сотне покупателей в виде цифрового актива. Для чего кому-то нужна такая покупка, большинство поклонников Кароль так и не поняли. Однако представители артистки заявили, что лот активно раскупают.

4 Мать Королевой и звездная амнезия

Еще большей странностью поразила поклонников на этой неделе другая уроженка Украины — мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай. Женщина забыла, что у ее старшей дочери Ирины, известной публике как артистка Руся, день рождения.

«Мама, мы пить будем шампанское, потому что у тебя у старшей дочки сегодня день рождения, а ты, понимаешь, забыла», — напомнила ей Королева.

«Эх, маман… Как можно было забыть?», «Про свой день рождения мама Люда не забыла, однако….», «Она же звезда… Клоунесса. Любит внимание. Королева», «Интересно, как можно забыть о дне рождения своего ребенка», «У мамаши маразм видимо, он долго за ней бегал, и вот наконец-то догнал», «Лечиться пора», — прокомментировали ситуацию пользователи.

5 Хотела стать мальчиком

Если Порывай лечиться советовали подписчики, то украинская певица Анастасия Приходько на днях сама честно призналась: была пациентом психбольницы.

Такое заявление артистка сделала, играя с подписчиками в «Правду или вымысел», где из представленных Приходько пунктов нужно было отгадать, что ложь, а что было с ней на самом деле. Позже певица раскрыла карты.

«В 16 лет меня избили трое парней и от последнего удара я ударилась виском о кирпич, и меня забрали в психиатрическую больницу с жутким сотрясением, откуда ночью от страха я сбежала. А еще в свое время я хотела сменить пол, ибо думала, что я жутко некрасивая и уродливая», — сказала Приходько.

6 Рельсы притяжения

А еще в конце этой недели в украинских СМИ сразу несколько раз фигурировали новости, связывающие знаменитостей и… рельсы. Сначала сфотографироваться на путях специально для своих соцсетей присел украинский боксер Александр Усик. В «Укрзализницы» отреагировали:

«А-а-а…. Никогда такого не было — и снова случилось… "Укрзалізниця" в очередной раз должна беспокоиться о поведении кумиров многих украинцев. В этот раз знаменитый боксер Александр Усик, должно быть, забыл правила поведения на железнодорожных объектах. Александр, среди железнодорожников тоже много ваших болельщиков, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы инженеров!» — говорится в сообщении компании.

Буквально через день на рельсы забралась еще одна звезда — певец Борис Гребенщиков. Лидер «Аквариума» спел в «Тоннеле любви» — аллее в Ровенской области, расположенной на отрезке железнодорожного пути, ведущего к поселку Оржев.

Это одна из достопримечательностей региона, правда, вполне рабочая: по четырехкилометровому отрезку путей, плотно заросшему зеленью, трижды в день проходят промышленные поезда. Пользователи сети пошутили, что при нынешней моде для сохранения популяции культурных деятелей пора к каждому артисту приставлять железнодорожника.