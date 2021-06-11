Киевские власти, которые отказались от российской вакцины «Спутник V», теперь не допускают в страну привитых этим препаратом иностранцев. Ждать ли репрессий против вакцинированных «Спутником» украинцев?

На берегах Днепра началась новая стадия борьбы с российской вакциной «Спутник V».

Напомним, в начале октября 2020 года президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова обеспечить поставки вакцины «Спутник V» на Украину. При этом Путин отметил, что для этого необходимо участие официальных властей Украины.

После этого глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что страна может закупить российскую вакцину только после одобрения препарата Всемирной организацией здравоохранения.

Но уже 18 октября Степанов был вызван в посольство США в Киеве на встречу с временной поверенной Кристиной Квин, чтобы обсудить «борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения». Борьба с COVID-19: «Вакцинальный» саммит G7, Путин привит «Спутником V», а Украина вводит «прививочный апартеид»

После этой встречи появилось официальное сообщение посольства: «Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — именно так, со знаком восклицания.

Киеву пришлось подчиниться, и выход статьи в авторитетнейшем медицинском журнале мира The Lancet с подтверждением безопасности и эффективности «Спутника V» ничего не изменил.

В начале января 2021 года харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию «Спутника V». Об этом сообщил Виктор Медведчук, который вёл переговоры о локализации производства российской вакцины на территории Украины. Политик назвал отказ Киева от «Спутника V» преступлением и заявил, что виновные должны понести ответственность.

После предложения «Биолека» глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что, несмотря на «истерию по поводу регистрации "Спутника V"», которую «устроила одна политическая сила», регистрировать российскую вакцину в стране «никто не будет».

А 10 февраля регистрацию российских вакцин от коронавируса на Украине запретили уже официально. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, оно было принято во исполнение закона об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19. ЮНИСЕФ закупит российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одно из его положений прямо запрещает применять на территории страны вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Как известно, Верховная Рада признала Россию «государством-агрессором» в январе 2015 года.

Однако киевские власти своими решениями не могут повлиять на развитие ситуации в мире: ныне «Спутником V» вакцинированы десятки миллионов людей (кстати, среди них и сотни тысяч граждан Украины). И тогда было решено направить украинское «противоспутниковое оружие» не против российской вакцины как таковой, а против привитых ею людей.

На минувшей неделе Кабинет министров Украины разрешил въезд на территорию страны на основании сертификата о завершенной вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующее постановление вступило в силу после публикации 7 июня на сайте правительства страны. А уже через три дня украинские пограничники специально отметили, что вакцинированных «Спутником V» на Украину пускать не будут.

«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".

Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — подчеркнули в Госпогранслужбе Украины 10 июня.

Однако в тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства.

«С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации», — написал Кулеба в Twitter. ООН выступила за признание ВОЗ вакцины «Спутник V» © dan-news.info

Его венгерский коллега Петер Сийярто также 10 июня заявил в обнародованном в Facebook видеообращении, что две страны согласились взаимно признать национальные сертификаты об иммунизации — независимо от типа вакцины от COVID-19, которую получили граждане Венгрии и Украины.

Но есть один момент: миллион венгров вакцинирован «Спутником V», о чём Сийярто неделю назад сообщил российским СМИ — и вряд ли Киев пойдёт на очередной скандал, отказываясь впустить этих людей на Украину. Таким образом, на Украине фактически признали эффективность российской вакцины — но пока только для людей с венгерскими паспортами.

А вот сертификаты о вакцинации «Спутником V», которые на границе Украины предъявляют граждане России, Белоруссии, Казахстана и других постсоветских государств, в качестве документа для свободного въезда признаваться не будут. От их обладателей будут требовать либо свежего негативного PCR-теста, либо самоизоляции после въезда в страну.

Не исключено, что в связи с подобным подходом Киева будут возникать регулярные скандалы на границе, ведь среди вакцинированных «Спутником V» уже немало граждан ЕС. Так, в Словакии российский препарат применяется официально, а множество немцев, итальянцев, финнов и других европейцев приезжали в своеобразные «вакцинальные туры» в Россию.

Под ударом оказываются и граждане Украины, которые вакцинировались «Спутником V» в России или Сербии — им тоже не удастся сэкономить на PCR-тесте, который, к примеру, в Сербии стоит почти 100 долларов. Более того, не исключено, что украинцы, которые на границе предъявят сертификат о вакцинации «Спутником V», будут зачислены в списки неблагонадёжных.

Украинские паспорта вакцинации признали в Венгрии и Молдавии © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

При этом действия киевских властей демонстрируют, что дело вовсе не в типе вакцины, а в желании создать проблемы тем, кого на Украине записали в «агенты Кремля».

Так, 9 июня украинские пограничники отказались впустить в страну четырёх жителей Приднестровья, хотя у тех были сертификаты о получении двух доз вакцины AstraZeneca. Сертификаты были международного образца, на трёх языках и с QR-кодом, но на Украине заявили, что признают только документы, выданные властями Молдавии.