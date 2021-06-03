Перезагрузки в отношениях двух стран ждать не стоит, поскольку США не станут жертвовать своими интересами для примирения с Россией, говорят политэксперты. В то же время Путин и Байден наверняка обсудят вопрос Украины в целом и Донбасса в частности

На среду, 16 июня, в Женеве запланирован саммит РФ — США. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщала, что американский лидер Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.

«Формат не согласован, многое не согласовано», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, кто от Министерства иностранных дел поедет в Женеву на саммит Россия — США.

Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США преждевременно, «сильно сомневаемся, что это произойдет», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин и Байден готовятся удивить мир © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Как может пройти встреча Путин — Байден, а также о чем будут говорить президенты, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Россия может помочь США по целому ряду направлений»

Многое будет зависеть от того, насколько личностно сумеют состыковаться Путин и Байден, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Личностный фактор еще никто не отменял: если будет исходить недоверие в процессе, ничего путного из этого не выйдет.

«США интересует сдерживание Китая — это то, что определит политику США на ближайшие десятилетия. Для Соединенных Штатов худший сценарий, если между Россией и Китаем оформится стратегический союз, поэтому, возможно, будут пытаться вести такой геополитический торг.

В целом Россия могла бы помочь Соединенным Штатам по целому ряду направлений — не только по Китаю. Например, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы контролируемо уйти из Афганистана. Тут также Северная Корея, Иран, Сирия», — сообщил Золотарев.

По его словам, задача-максимум для Байдена — предложить России нечто такое, что перевесит плюсы от сближения с Китаем. Андрей Золотарев: Украине не найдется места в переговорах Путина и Байдена © Facebook, Золотарев Андрей

В то же время, полагает эксперт, насчет Донбасса и Украины стороны ограничатся общими фразами — не более того.

«Судя по всему, и Донбасс ждет перспектива замораживания конфликта на годы вперед. С учетом, допустим, нынешних украинско-белорусских отношений выпадает минская площадка, а что взамен — непонятно», — отметил политолог.

«За 7 лет Украина стала абсолютно чужой для России страной»

Социолог Евгений Копатько не видит перспектив улучшения отношений между Россией и США: он убежден, что встреча президентов «не значит ровным счетом ничего с точки зрения улучшения отношений между странами».

По словам Копатько, сегодня именно США модерируют повестку, Россия же находится в обороне: «Иными словами, можно сказать, что отношения Америки и России обнулены, машина коллективного Запада по-прежнему направлена против России».

«На этом фоне и Украина будет вести себя в этой же повестке. За семь лет Украина стала абсолютно чужой для России страной. С четким вектором в политике.

Если раньше власти США могли опасаться, что на Украине могут быть политики, повернутые в сторону России, то сейчас совершенно нет такого. Никто из современных украинских политиков не повернет в сторону России. Украинская власть находится в фарватере американской и британской политики», — заявил социолог. Евгений Копатько: Встреча Путина и Байдена не дает надежд на улучшение отношений РФ и США © РИА Новости, Нина Зотина

Украина — разменная монета в переговорах

Украина будет фигурировать во время встречи, но исключительно как предмет обсуждения, говорит член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. По его прогнозам, Украина будет как разменная монета — поле для разграничения сфер влияния или один из элементов этого поля.

«Украину сейчас даже не пригласили на саммит НАТО — ей не придают никакого значения, по крайней мере того, которого хотелось бы представителям верхушки украинской власти. Поэтому будут договариваться большие силы, большие государства, какие-то игроки, в число которых Украина точно не входит», — сообщил эксперт.

Что касается урегулирования в Донбассе, этот вопрос для американцев тоже всего лишь один из элементов, разменная монета — и Донбасс, и Украина. Если Россия посчитает нужным как-то двигаться в Донбассе, то, вероятно, этот вопрос тоже будет обсуждаться, сказал Безпалько.

«Белоруссия, Украина и Донбасс — это всего лишь элементы всеобщего мирового пазла, который будет обсуждаться в целом», — отметил политолог, добавив, что на повестке дня будут энергетические потоки, вопросы торговли, экономические вопросы, долларовая система, международная валютная система и займы.

В целом же, считает эксперт, подобного рода встреча говорит о том, что США готовы к достижению некоего компромисса. Другое дело, каковы условия такого компромисса: что будут предлагать американцы и что будет предлагать наша сторона, на чем они сойдутся и сойдутся ли вообще? Богдан Безпалько: Украина и Белоруссия в переговорах Путина и Байдена — разменная монета © РИА Новости, Нина Зотина

«Саммит выгоден России, а его форма — США»

По мнению российского политолога Сергея Маркова, предстоящий саммит во многом проходит по американскому сценарию. Изначально, напоминает Марков, было два сценария. Российская идея (стратегической деэскалации) была в том, чтобы хорошо подготовиться, провести работу межведомственных групп и возобновить тем самым межведомственную коммуникацию. Американцам же нужна была тактическая деэскалация.

«Пока мы видим, что в большей мере реализуется американская стратегия. Но это в принципе логично, поскольку США являются наступательной и более сильной стороной.

Я бы не сказал, что это тактическое поражение России. Скорее, это тактический выигрыш со стороны США», — заявил политолог.

Но вообще, поясняет он, бенефициаром от такого саммита и от идеи по деэскалации в целом является в большей мере Россия. Потому что лозунги деэскалации подрывают идеи о травле России по всему миру. То есть сам по себе саммит выгоден России, а его форма (не стратегическая, а тактическая деэскалация) более выгодна США.

«Тема Украины будет обсуждаться. Я думаю, что она будет обсуждаться в том смысле, что Байден потребует от Путина гарантий, что не будет военного вторжения в Украину. В ответ на это Путин скажет, что военного вторжения не будет, если не будет военной операции в Донбассе, и Байден пообещает, что военной операции не будет», — прогнозирует Марков. Сергей Марков: Россия должна потребовать от Байдена прекращения дерусификации Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Перезагрузки ждать не стоит

Встреча Путина с Байденом вряд ли станет гигантским прорывным решением, потому что накопилось слишком много нерешенных вопросов между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение у политолога Армена Гаспаряна.

Это и проблемы национальной безопасности, и доктрина Соединенных Штатов, у которых Китай и Россия — враги, и суета вокруг «Северного потока – 2», и вездесущих русских хакеров, а еще Украина, перечислил эксперт.

«Хорошо было бы, если встреча послужила бы началом серьезного, вдумчивого переговорного процесса, но, поскольку там участвуют Соединенные Штаты Америки, это вопрос очень спорный.

Я пока не вижу по тем заявлениям и действиям Белого дома и Госдепартамента, что они готовы перезагружать свои взаимоотношения с Россией», — сообщил Гаспарян.

Вообще возникает ощущение, добавил он, что США рассчитывают на встречу а-ля Рональд Рейган — Михаил Горбачев, после которой перестройка понеслась вперед семимильными шагами, и через несколько лет СССР вообще не стало.

«Возникает ощущение, что ждут именно такой медленной капитуляции. Но ее же не будет, потому что урок-то извлекли из прошлого», — сказал политолог.