Американские власти на протяжении многих лет пытались остановить «Северный поток-2», но в итоге один из самых ярых противников проекта — президент США Джо Байден — изменил подход к этому вопросу и готов договариваться с представителями канцлера ФРГ Ангелой Меркель о судьбе газопровода в обход Украины

Источники медиагруппы Funke в немецких и американских правительственных кругах сообщили, что на этой неделе в Вашингтон прибудет команда переговорщиков от канцлера ФРГ Ангелы Меркель во главе с её внешнеполитическим советником Яном Хеккером и экономическим советником Ларс-Хендриком Реллером, которые проведут переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай. МИД Германии во время визита будет представлять статс-секретарь ведомства Антье Лендертсе.

По имеющейся информации, политики обсудят строительство газопровода «Северный поток-2» и сложности в экономических отношениях, в частности, речь пойдёт о пошлинах на импорт стали и алюминия, которые, как писала газета The Wall Street Journal, в 2018 году президент-республиканец Дональд Трамп предлагал Меркель не повышать, если она откажется от строительства газопровода, но канцлер от такой сделки отказалась. Что будет с «Северным потоком – 2»? Главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Перед началом онлайн-встречи глав МИД стран НАТО глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас подтвердил информацию о переговорах по «Северному потоку-2» между правительством Германии и администрацией Белого дома, добавив, что проходят они в эти минуты в американской столице.

«Мы приняли решение Вашингтона не только к сведению, но и сказали, что заинтересованы в поиске общего пути. Сделать это будет непросто, и, возможно, не с сегодня на завтра, но мы выступаем за диалог с ответственными лицами в Вашингтоне, как это было в прошлом, и намерены продолжать это», — заявил дипломат.

По мнению эксперта Российского института стратегичеcких исследований, кандидата политических наук Андрея Губина, этот визит немецкой правительственной делегации в Вашингтон свидетельствует о том, что у европейских государств остаётся пространство для манёвра благодаря тому, что после смены власти в США, вероятно, сменились экономические интересанты — произошла ротация элит — и приоритеты.

«Что касается нынешнего изменения курса, то, наверное, американцы всё же выжидают, пытаются просчитать для себя наиболее выгодные варианты. Ожидать можно всего чего угодно. Какая именно карта сыграет, сказать довольно сложно. Конечно, хочется верить в победу здравого смысла. Но нужно учитывать, что у Вашингтона свои интересы в Европе, и не всегда с интересами Берлина они могут коррелироваться. И мы это видим на примере дипломатической борьбы, которую немцы активно ведут со своими американскими визави, отстаивая свои собственные интересы», — сказал Губин в эфире радио Sputnik. Байден получил деньги от лоббиста «Северного потока-2» - New York Post © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Немецкие власти, несмотря на присоединение к санкционной политике США в отношении России после референдума в Крыму и начала войны в Донбассе в 2014 году, всегда стояли на своём по вопросу «Северного потока-2», потому что проект выгоден для Берлина как с экономической, так и с энергетической точки зрения, и не шли ни на какие уступки по требованию Вашингтона, кто бы ни стоял во главе Белого дома — Барак Обама, Дональд Трамп или Джо Байден.

«Я рад, что федеральное правительство Германии твёрдо придерживалось проекта «Северный поток-2», несмотря на все противодействие, особенно со стороны США. Я твёрдо верю, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург-Передняя Померания сделали всё возможное для этого. На уровне Бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчётливо сопротивлялись незаконным санкциям США», — заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (партия «Левые») в интервью РИА Новости.

Политик надеется, что разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Байдена будет способствовать большему пониманию и доверию к мировой политике. По его словам, нельзя обвинять Россию во всём зле в этом мире, постоянно реагировать обвинениями, особенно когда у самих «рыльце в пуху».

«Я очень обеспокоен тем, что сейчас в Европе и Германии раздаются голоса, которые говорят о том, что мы должны пойти навстречу США по вопросу о частично приостановленных санкциях против «Северного потока-2». Зачем Германии идти навстречу, когда американцы положили конец противоправному поведению? Я бы хотел, чтобы немецкие политики были более самоуверенными и менее покорными в этом вопросе», — добавил Эрнст. Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

В середине мая власти США сняли санкции с оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, как объяснил госсекретарь Энтони Блинкен, в национальных интересах США. 25-го числа журналисты на брифинге спросили Байдена, почему он позволил Германии и России продолжить работу над трубопроводом, на что президент ответил: «Газопровод был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой».

В предвыборной программе Байден обещал наладить взаимодействие с европейскими союзниками и прежде всего с Германией, а для неё судьба «Северного потока-2» — это вопрос принципиальный, поэтому, чтобы не рассориться с Берлином окончательно, президент-демократ предпочёл пойти на уступки. Это решение очень не понравилось как группе американских сенаторов-республиканцев, так и европейским политикам, которые всеми силами на протяжении нескольких лет стараются помещать запуску газопровода, пролегающему по дну Балтийского моря в обход Украины.

Бывший заместитель министра обороны США Джед Баббин в своей статье для журнала The American Spectator написал, что Байден проиграл Путину ещё до начала встречи в Женеве, в частности, как раз из-за отказа от санкций, введённых Трампом. По его мнению, в ходе переговоров американский лидер не будет поднимать острые темы типа вынужденной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и ситуации на Украине, потому что ценит предсказуемость и предпочтёт обсудить климат и торговлю, например.

Польский историк, профессор Мечислав Рыба расценил частичную отмену санкций как фактически передачу Соединёнными Штатами управления Центральной Европой Германии. Зеленский: «Северный поток-2» — козырь в руках России © REUTERS, Gleb Garanich

«Мы возвращаемся во времена Барака Обамы или Билла Клинтона. Россия чувствует слабость США, и она очень близко подошла к нашим границам. Речь идёт об обходе Центральной Европы и соединении Германии и России в одну газовую магистраль. Это вызывает беспокойство», — сказал Рыба в эфире Radio Maryja.

Рыба опасается, что в будущем Польша будет покупать у Германии энергию, производящуюся на основе российского газа.

«Почему США сделали это? Всё говорит о том, что американцы делают главную ставку на глобальную схватку с Китаем, тогда как Германия и Россия должны играть свою роль в этом альянсе», — продолжил историк.

При этом он считает, что Москва не намерена присоединяться к такому альянсу, да и Берлин сомневается в его целесообразности.

«Германия, лидер Европейского союза, до сих пор не понимает, какую трансатлантическую линию взял Байден, будет ли он создавать союз демократических стран против авторитарных лидеров нашей планеты, или он идёт на примирение с Россией, или пойдёт на ужесточение курса в отношении Китая. Германия же не хочет ужесточения курса в отношении Китая. В общем, немцы будут прояснять вопрос, какие цели ставит перед собой Байден», — заявил в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в Германии с радостью восприняли решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока-2», но помимо этого есть и ещё много других вопросов, касающихся совместной работы: климат, экология, реформирование НАТО, иранская ядерная сделка, начатые Трампом торговые войны. Рар уверен, что визит правительственной делегации ФРГ в Вашингтон пройдёт в дружелюбной атмосфере, потому что преград в германо-американских отношениях становится меньше.