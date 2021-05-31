Бывший вице-премьер из команды Януковича тяжеловес Борис Колесников возвращается в большую политику. 30 мая в киевском гольф-клубе прошёл первый съезд новой партии «Украина — наш дом»

Экс-министр инфраструктуры Украины возглавил новую политическую партию © Facebook, Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Facebook, Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Перейти в фотобанк Борис Колесников. В программном документе сказано, что «УКРАИНА — НАШ ДОМ» — не партия Юго-Востока Украины или Центрального Запада. Не нужно делить украинцев по географическим признакам. Необходимо объединять Украину, поставив точку в преступной практике сталкивания лбами граждан единой страны». Однако эксперты сразу же написали о том, что партия Колесникова оттянет часть голосов ОПЗЖ и юго-восточный электорат.

Политконсультант Сергей Быков написал в ФБ: «Если команда будет упорно трудиться, то к очередным парламентским выборам они могут взять второй результат в национальном зачёте. Тут возникает вопрос: а за счёт каких избирателей получить такой результат? В основном это разочаровавшиеся в старых политических элитах и недовольные качеством неопытных новых лиц.

Если команда Колесникова правильно выстроит работу, тогда антиукраинские партии, вроде ОПЗЖ и ЕС, превратятся в маргинальные секты и не будут существенно влиять на политический ландшафт Украины».

Среди главных посылов новой партии — восстановление суверенитета, реальной государственности Украины и достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики, а также новая Конституция, двухпалатный парламент, усиление Верховной Рады, возрождение промышленности. По кругу этих партийных лозунгов и задач Украина ходит уже тридцать лет. Но, как говорится, всё новое — хорошо забытое старое.

Колесников опроверг покупку кондитерской фабрики в РФ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Рината Ахметова. Он и анонсировался как возрождение идеи «Партии регионов». В состав политсилы даже вошли бывшие её члены. Политолог Владимир Фесенко тем временем считает, что Юго-Восток нужно завоёвывать с новыми силами и новыми лицами: «А вообще мне кажется, что для русскоязычных регионов нужен центристский партийный проект без людей из прошлого и без бэкграунда с "Партией регионов". Электорально его будет сложнее продвигать, но зато он будет приемлем для участия в будущих парламентских коалициях».

Кость Бондаренко рассказал, вернутся ли в Донбасс Ахметов, Колесников или Азаров © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука власти принялись делить оппозиционное ядро. Телеграм-канал «Разведчик» пишет: «В Офисе президента запускают сразу несколько политических проектов, чтобы подобрать избирателей Юго-Востока, разочаровавшихся в Зеленском, причём разные группы в окружении Зеленского делают ставку на разные политпроекты. Глава Офиса президента Андрей Ермак ставит на партию Мураева, который плотно вошёл в орбиту влияния Зеленского и Ермака, его идея заключается в том, чтобы под вывеской "Наши" собрать известных мэров городов, большинством из которых будут креатуры Рината Ахметова. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко поддерживает проект "Наш край", его стратегия заключается в ставке на раскрученных местных депутатов, и "Наш край" пойдёт на выборы как крепкие хозяйственники, которые реализуют политику добрых дел, думают о людях и пользуются поддержкой в своих регионах».

Словом, на Украине началась плотная подготовка к новому политическому сезону. И Ринат Ахметов в нём будет играть роль первого плана.