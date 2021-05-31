В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести

Однако граждане Украины, которые вынуждены были покинуть свою страну после переворота 2014 года, до сих пор жалуются на различные препоны и бюрократические проволочки.

Трудности натурализации

О сложностях, с которыми приходится сталкиваться в России украинским вынужденным эмигрантам, на условиях анонимности рассказал Украине.ру человек, который вынужден был покинуть Украину в 2014 году и вместе с женой и двумя детьми перебраться в Россию. Назовём его Н.

По его словам, одна из главных проблем, с которыми приходилось сталкиваться лично ему и его близким, — это некомпетентность сотрудников низшего звена, которые принимали документы.

«Очень много времени было потеряно из-за того, что они не знали, что и как надо делать с моим свидетельством о временном убежище. Например, у членов семьи были и свидетельства о временном убежище, и разрешение на временное проживание. По двум этим документам у них была регистрация. И нам прямо сказали: мы не знаем, как делать, у вас две регистрации, позвоните через две недели… Они просто не знали, что с этим делать. Отправили за каким-то странным документом в другой орган, а там нам сказали, что таких документов в принципе не выдают… В итоге было потеряно месяца три», — рассказал собеседник издания. ЛДНР / Украина: кому получить российский паспорт легче? © скриншот видео Украина.ру

По его словам, вторая по сложности проблема заключается в том, что если не получилось подать документы в один раз, то в следующий раз практически можно это сделать примерно через месяц, а то и больше — записываешься в очередь на портале госуслуг, а там следующий визит назначают через месяц.

«Это напрягает, потому что иной раз нужно буквально две закорючки исправить, и это растягивается надолго. Потом приходишь их исправить, и тебе говорят: вот ещё эту закорючку тоже надо исправить, и ещё на месяц всё это затягивается. Когда я подавал на носителя русского языка, то шесть раз пришлось ездить из-за таких исправлений», — рассказал наш собеседник, добавив, что и статус носителя не для всех, — нужно, чтобы кто-то из родственников проживал когда-то на территории РФ.

Были сложности с выдачей документов и со стороны Украины — так, в консульстве отказались выдать загранпаспорта. Но, по словам Н., он заметил, что российские чиновники выгодно отличаются от украинских коллег. «Для украинских бюрократов ты враг, пока денег им не дал, после этого они тебе посодействуют и всё оформят. А если без денег — враг, и всё. В России за семь лет я с этим не сталкивался», — рассказал Н. Мигранты в России чувствуют себя хуже, чем негры в США. Это очень опасно – эксперт © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Отметим, по итогам прошлого 2020 года, 62% всех получателей российского паспорта — украинцы, отмечает «Страна».

На большой пресс-конференции в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России проживают три миллиона украинцев, ещё примерно столько же приехали после трагических событий в Донбассе.

В апреле 2019 года начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что с 2014 года российское гражданство получили около 360 тысяч выходцев с Украины.

Считают себя русскими

Главная проблема не бюрократическая, а концептуальная: сложно разделить обычную миграцию и репатриацию, поскольку в законодательном поле РФ само понятие репатриации отсутствует. Об этом в интервью Украине.ру сказал политолог, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Так, по его словам, большая часть тех, кто хочет мигрировать из Украины в Россию, считают себя русскими, рассматривают Россию как страну, которая реализует их право на русский язык и вообще на все те ценности, цели и задачи, которые они ставят перед собой в жизни, «они рассматривают Россию как страну, в которой бы жили их дети». Родион Мирошник: Русские — одна из самых преследуемых наций в мире © Facebook, Родион Мирошник

Однако, подчеркнул эксперт, этот подход в российском миграционном праве «отсутствует напрочь».

Говоря о возможных причинах, он отметил, что это связано с тем, что в России в принципе отсутствует юридическое определение русского народа, и, соответственно, для поднятия вопроса о репатриации пришлось бы в целом рассматривать вопрос о статусе русских в самой России.

Россия не государство русских

Тут не так всё просто. «На самом деле Россия — это государство не русское, здесь русские не занимают превалирующего положения. Но, с другой стороны, оно и не антирусское, как почти все постсоветские республики. Даже Белоруссия формально все-таки этнографическое государство, где главными являются белорусы, а практика этого государства сейчас в мягкой степени копирует те практики, которые мы наблюдаем на Украине», — сказал Безпалько. Глава Минкульта Украины набросился на русские щи из-за украинского борща © Facebook, Олександр Ткаченко

По его словам, вопрос о репатриации вызовет некоторые сложности, но «поднимать его надо, потому что все программы, которые пытаются с помощью неких эвфемизмов выдавать за программы по возвращению русских, не работают».

Вывезем всех?

Проблема давно назрела, поскольку у людей возникают практические проблемы. Россия должна законодательно прописать, что у всех русских есть право на репатриацию, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов. По его мнению, РФ должна также предоставлять право на репатриацию всем коренным народам России.

Акопов отметил, что нужно грамотное разграничение репатриации тех, кто где-то живет, с репатриацией тех, кто хочет или вынужден уехать. Понятно, что людей, которые уже уехали или которые вынуждены уехать, нужно принимать в гражданство РФ в упрощенном порядке, но репатриация не должна превращаться в призыв «давайте вывезем всех из Прибалтики, Украины и т.д.».

Есть риск, что, если РФ будет бесконтрольно сманивать к себе русских людей, живущих в странах бывшего СССР, она тем самым отдаст пространство Русского мира на откуп другим акторам, считает публицист Анатолий Вассерман.

В то же время, по его словам, пример Украины показывает, что «одного сохранения русского большинства в регионе недостаточно, чтобы он оставался дружелюбным РФ».

Вассерман добавил, что для этого «нужны дополнительные меры, причем не только экономические, но и политические».