Одного сохранения русского большинства в регионе недостаточно, чтобы он оставался дружелюбным РФ, поэтому России нужно заниматься репатриацией своих соотечественников, уверен известный публицист одесского происхождения Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий. Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.

- Анатолий Александрович, может ли сама по себе раздача российских паспортов нанести вред Украине?

— Раздача паспортов Российской Федерации, несомненно, причиняет ущерб концепции Украины как анти-России. Именно эта концепция, придуманная поляками в 18 веке и осуществляемая теми же поляками с середины 19 века, привела к нынешнему, мягко говоря, катастрофическому положению, когда громадное русское большинство граждан Украины оказывается ущемленным. Более того, многие из них даже не осознают, что они большинство и что они русские.

Естественно, что разадача паспортов РФ способствует рассеиванию этой старой польской фальшивки. Поэтому Зеленский совершенно прав в том смысле, что для власти «профессиональных украинцев» (кто пытается извлечь выгоду от отделения Украины от остальной России) раздача паспортов РФ гражданам Украины действительно катастрофа.

Другое дело, что «профессиональные украинцы» составляют лишь ничтожно малое меньшинство граждан Украины. И если бы Украина действительно была демократическим государством, она бы уже давным-давно воссоединилась с остальной Россией, поскольку это в интересах громадного большинства ее граждан.

Что же касается агрессивности, то агрессией в этом действии РФ даже и не пахнет. Любое государство в праве защищать интересы и своих граждан, и своих соотечественников. Посмотрите хотя бы на законы в Германии, суть которых в том, что немцы, где бы они ни жили, вправе рассчитывать на поддержку своей исторической Родины. Посмотрите на законы в Израиле, довольно подробно прописывающие, кого Израиль считает своими родными и близкими. Это нормальное право любой страны и любого народа.

И если не обращать внимание на английскую политическую риторику, в которой понятие «народ» подменено понятием «гражданство», и смотреть на народы в историческом смысле, то РФ, несомненно, имеет право на защиту не только своих граждан, но и всех представителей ее народов, живущих в других государствах.

С Украиной сложнее, поскольку украинского народа в общепринятом этническом смысле вообще не существует, так как украинцы являются неотъемлемой частью русского народа. То есть непонятно, кого Украина должна защищать и как она вообще может существовать.

- Почему же в таком случае Россия не примет закон о репатриации или хотя бы прямо не скажет, что при помощи раздачи паспортов она хотела бы защитить лояльное к ней население?

«Не надо врать себе». Безпалько о том, чем закончилась затея переселять в РФ «носителей русского языка» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

- В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Но те же граждане Украины, включая сотрудников нашей редакции, сталкиваются с множеством проволочек, и процедура затягивается на неопределенный срок. В чем тут причина?

— Дело в том, что значительная часть российского чиновничества так или иначе воспитана в догматах тоталитарной секты либералов, в числе которых присутствует полное подчинение всему тому, что приказывают в Соединенных Государствах Америки.

- Хотелось бы задать вопрос о вашем личном опыте. Написано, что президент Путин в 2016 году подписал указ о предоставлении гражданства Анатолию Александровичу Вассерману как человеку, который более 20 лет живет и работает в Москве. Расскажите подробнее, как это было.

— Это было не совсем так. Я не располагал документами, подтверждающими мое длительное проживание в Москве. Поэтому я получил гражданство по пункту 3 статьи 13 «За особые заслуги перед РФ». Эти особые заслуги заключались прежде всего в том, что я с 6 сентября 1995 года работаю в Москве и как политический консультант, и как публицист. Очевидно, что мои консультации и публикации признаны полезными для страны, причем не только для РФ, но и для всей России.

- Сейчас высказываются опасения, что если РФ будет заниматься репатриацией всех этнических русских на всем постсоветском пространстве, то эти территории опустеют, и их займут критически или антироссийски настроенные представители других групп. Разделяете ли вы их?

— Этот риск весьма серьезен. Даже очень плотные экономические связи РФ с остальной Россией не могут в полной мере предотвратить приход в какие-нибудь части России сил, явно враждебных всему русскому. Но, к сожалению, пример Украины показывает, что даже наличие русского большинства в какой-нибудь части России не может предотвратить попытки ее превращения в анти-Россию.

Я, конечно, серьезно отношусь к такой опасности, но я считаю, что одного сохранения русского большинства в регионе недостаточно, чтобы он оставался дружелюбным РФ. Нужны дополнительные меры, причем не только экономические, но и политические.

- Как России правильно поступить с мигрантами из Средней Азии, учитывая ее членство в различных миграционных объединениях?

— С мигрантами из Средней Азии нужно делать то же самое, что делали, когда Россия еще не была расчленена на пару десятков государств, — воспитывать их в общерусском духе. Кто не хочет — ищет причину. Кто хочет — ищет способ.