Предыдущая неделя завершилась важным для Украины событием: страна заняла пятое место на «Евровидении», и уже к началу новой недели страсти по конкурсу уступили место внутренней повестке

1. Стерненко против «Ягоды малинки»

Бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко на минувшей неделе совершил очередную «перемогу». В четверг, 27 мая, неонацист с гордостью сообщил, что продажа билетов на концерт в Одессе российского исполнителя Хабиба Шарипова, известного песней «Ягода малинка», приостановлена.

«На днях я делал выпуск о том, что к нам собрался с концертами экс-полицейский из РФ Хабиб Шарипов, который ранее незаконно выступал и в оккупированном Донецке, и в Крыму. И вот сейчас продажу билетов в Одессе остановили без объяснения причин. Тем временем в Киеве билеты до сих пор свободно продаются», — написал националист в своем Telegram-канале.

Тилль Линдеманн анонсировал ролик, где его «пытает» Ревва — видео © Александр Ревва/Инстаграм

Только за последнее время он «порешал» несколько таких вопросов: сначала заставил оправдываться Андрея Данилко, обвинив его в тайном выступлении «во вражьей России», потом объявил охоту на российского рэпера Басту (Василия Вакуленко). Музыкант приехал на Украину с концертами, узнав об этом, Стерненко пообещал за его голову награду.

2. Скрипка со старой песней

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка на этой неделе дал новое интервью. Правда, в основном со старыми ответами.

Сначала музыкант рассказал, что песню «Весна», которую он сам же и написал в 1997 году, Украине навязала Москва. Якобы тогда коллектив записал альбом «Музыка», решив сделать титульной одноименную композицию, но «один из московских деятелей» убедил поставить на «Весну».

Потом Скрипка отреагировал на критику в свой адрес по поводу съемок в скандально известной рекламе казино «Джокер». Оказалось, виноваты в этом украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, «пустившие по миру» артистов в карантин.

«Если бы я имел работу, я бы не снимался в этом. Потому, друзья-хейтеры, обращайтесь к тем, кто решил забрать работу у артистов. Безусловно, я не в восторге от того, что снялся в этой рекламе, но для меня это не критично. Если ты не имеешь год работы и у тебя нет перспективы, то начинаешь принимать такие решения», — сказал Скрипка.

И наконец, в очередной раз лидер «Воплей» высказался по поводу своих русскоязычных коллег, что он делал почти во всех своих последних интервью.

«Украинских артистов нет, которые пишут на русском. Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Люди тут живут, но они являются частью Русского мира», — сказал Скрипка.

Олег Скрипка обвинил Зеленского в своей работе на казино © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Видимо, Скрипка очень хочет понравиться и угодить гипербандеровцу Зеленскому… Может быть, "вкусную должность" дадут, где-нибудь в наблюдательном совете», «А для меня он является просто очередным, который разделяет людей», «Завидует… Без российских корпоративов, видно, не сладко…», «Видимо, решил заработать на разделении людей, раз выплыл с такими заявами», «Забыл, как в России концерты давал? А теперь офигенным патриотом заделался!», «А потом снова в Москву поедет», «А его песни на чудовищном суржике можно считать диверсией против Украины», — отреагировали люди.

3. Данилец из «Кроликов» в «стране крыс»

«Как березку обнял, противно»: «патриотам» не понравилось высказывание Безрукова об украинцах © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Владимир Данилец тоже дал новое интервью, где рассказал о националистах, президенте Зеленском и будущем Украины.

«То, что происходит сейчас в нашей стране, еще пару лет при таком отношении нашей власти… что творится в нашей стране… она может превратиться в нацистскую Украину. Я не шучу. Два годика — два с половиной при полном попустительстве и хладнокровии нашей державы, все к этому идет. У нас будет крысиная страна, страна крыс», — сказал Данилец.

Данилец посетовал, что на родине его регулярно называют сепаром, несмотря на то что он всю жизнь жил на Украине и выступал за сохранение и развитие ее национальной культуры. Артист призвал соотечественников «включить мозги», чтобы понять, что на самом деле происходит.

«Мы никогда не ратовали за то, чтобы отделялся Крым или отделялся Донецк или Луганск, мы всегда были за единую Украину, а вопросы надо задавать о том, чей Крым, тем, кто его сдал, вот к ним все вопросы! Не хочу даже называть имена, они все по каналам выступают, единицы, которые разжигают злобу и стравливают людей», — заявил Данилец.

4. Зеленский пришел на концерт Билык

Пока одни артисты выясняли, кто «украинистее», исполнительница Ирина Билык пела в том числе для президента Владимира Зеленского.

Собака по кличке Банана будет работать на Украине психологом © pixabay

Видимо, его появление у сцены было настолько неожиданным для артистки, что, когда Зеленский протянул ей букет со словами «Ты — наша любовь», Билык ответила, что после такого поздравления ей нужно принимать валидол.

Поклонники Билык не поверили в неожиданность визита Зеленского, но заметили: главное, что пришел он, а не Стерненко.

*Деятельность организации запрещена в РФ.