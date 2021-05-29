В регионе началась волна подорожания проезда в городском транспорте. Уже с 27 мая за поездку в автобусах, трамваях и троллейбусах Львова нужно заплатить 10 гривен. В Хмельницком и Ровно тарифы будут повышены с 1 июня

Бандеровский праздник отметили в половине областей региона

На Западной Украине продолжается «перепрошивка» исторической памяти населения. С каждым годом тут всё активнее празднуется «День героев», установленный 80 лет назад Вторым большим сбором Организации украинских националистов (ОУН*) под названием «Праздник героев революции». Это был один из трёх главных праздников бандеровского крыла ОУН*, и отмечался он 23 мая — чтобы почтить память убитого в этот день в 1938-м основателя организации — Евгения Коновальца.

До 2014 года «День героев» праздновали в основном на Галичине, где областные советы ещё в 1991-м внесли его в перечень памятных дат. Но и в минувшее воскресенье именно в трёх галицких областях празднование было наиболее массовым. Так, 23 мая во Львове состоялось торжественное шествие от памятника Степану Бандере до постамента Тарасу Шевченко. Участники Майдана и боевых действий на Донбассе, волонтёры, представители националистических организаций несли на нём фотографии погибших соратников. У памятника Шевченко перед собравшимися выступил оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, после чего все разошлись. Первых лиц города и области на мероприятии не было. К конкурсу рисунков в честь дивизии СС «Галичина» причастна замминистра образования Украины © Львовская ОГА / Львовская ОГА / Перейти в фотобанк

А вот в Ивано-Франковске хедлайнером акций 23 мая был мэр областного центра, представитель националистической партии «Свобода» Руслан Марцинкив. В рамках празднования в городском парке состоялась реконструкция самой известной совместной операции УПА* и Армии Крайовой (АК) — атаки на польский город Грубешув. Кроме местных реконструкторов, в ней также приняли участие несколько десятков их коллег из Коломыи, Львова и Винницы.

В Тернополе, мэром который также является «свободовец», Сергей Надал, в возложении венков к различным памятникам по случаю «Дня героев» приняли участие не только руководители города, но также губернатор Владимир Труш с заместителями и председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко (также «свободовец»). Именно по приглашению последнего в Тернополь прибыл лидер партии «Свобода» Олег Тягныбок, но на праздничный марш по центру города националистам удалось собрать лишь чуть больше двадцати человек.

В Хмельницком же, который также возглавляет выдвиженец партии «Свобода», Александр Симчишин, празднование «Дня героев» было самым масштабным в регионе — благодаря помощи пограничников, чья академия находится в этом городе. Именно они обеспечили массовость на «Марше героев», в котором прошли курсанты академии, а также боевая техника. После этого в центре города была организована выставка этой техники и вооружений, рядом с которой готовили кулеш — в котле на открытом огне, и организовали различные мастерские, как для детей, так и с целью сплести маскировочные сетки для военных.

Кроме четырёх упомянутых областей, «День героев» отметили ещё и в Черновицкой. Тут празднование носило «паркетный Волынские депутаты поддержали требование нацистов запретить партии Медведчука и Шария © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В регионе под присмотром западных кураторов идут учения ВСУ

На полигоне в Ровенской области уже несколько дней идут масштабные военные учения подразделений Вооружённых сил Украины. Так, 27 мая военные 30-й механизированной бригады имени Константина Острожского в ходе отработки действий в атаке и обороне применяли новые ударные беспилотники «Bayraktar TB2», закупленные в Турции. Применялись американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Javelin» и украинские ПТРК «Стугна» и «Корсар», а также авиация и танки.

В пятницу, 28 мая, на полигон прибыли главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, все командиры бригад украинской армии, а также представители военных «тренировочных миссий» из США, Канады и Великобритании. Хомчак специально подчеркнул, что учения проходят по стандартам НАТО, и на них присутствуют военные стран Альянса, «с которыми мы не только учимся, но и анализируем результаты и подводим итоги».

Против кого направлены эти учения — вовсе не военная тайна. Как отмечено в сообщении пресс-службы ВСУ, «во время подготовки нынешних учений был учтён опыт боевого применения ведущих армий мира, выводы из действий подразделений РФ на последних учениях, а также опыт, приобретенный Вооруженными Силами Украины во время отражения вооруженной агрессии Российской Федерации».

Примечательно, что военные стран НАТО ограничились только наблюдением, не прислав даже символических подразделений для участия в учениях. Так что грустная шутка о том, что Запад будет воевать против России до последнего украинца, становится всё реальнее. Главком ВСУ Хомчак рассказал, поддерживает ли он закон о коллаборационизме © armyinform.com.ua

Подорожание проезда: Львов, Хмельницкий, Ровно, далее везде

На Западной Украине началась волна подорожания проезда в городском транспорте. Так, уже с 27 мая за поездку в автобусах, трамваях и троллейбусах Львова необходимо заплатить 10 гривен. При этом льготный проезд для пенсионеров действует только с 11 до 16 часов. Но самое главное — никаких улучшений ни в качестве обслуживания, ни в графиках движения транспорта нет, и не предвидится, что больше всего раздражает львовян.

Кроме того, многие местные политики и СМИ считают, что подорожание проезда в коммунальном транспорте — следствие бездумной политики получения кредитов, которую ведёт мэр Львова Андрей Садовый. 26 мая он продавил через горсовет новый кредит от Европейского банка реконструкции и развития в 22 миллиона евро, ещё 390 миллионов гривен городские власти займут у двух украинских банков. Все эти деньги пойдут на поддержку хронически убыточных коммунальных предприятий, в том числе «Львовэлектротранса». А вот от весьма выгодного кредита Европейского инвестиционного банка на приобретение 100 автобусов Садовый отказался по политическим причинам, поскольку тендер на их поставку выиграл Минский автобусный завод.

Стоимость проезда в городском транспорте Хмельницкого и Ровно вырастет со следующей недели. Так, 27 мая Хмельницкий горисполком утвердил новые тарифы с 1 июня: проезд в троллейбусах — 6 гривен при условии наличного расчёта (5 гривен при использовании электронного билета), и 8 гривен — за проезд в автобусах. Аналогичное решение 28 мая принял и Ровенский горисполком: с 1 июня жителям города придётся платить 6 гривен за поездку в троллейбусе, и 8 гривен — за маршрутку. ВСУ развернули РСЗО «Ураган» у границ Крыма и готовятся стрелять © Facebook, Операція об'єднаних сил

По словам городского головы Ровно Александра Третьяка, соседние областные центры тоже подняли стоимость проезда в общественном транспорте. «Мы вынуждены были идти на такой шаг, потому что получили обоснование от перевозчиков. Зарплата выросла на 44% с 2018 года, это потянуло и увеличение других цифр. В период пандемии перевозчики делали большие усилия, чтобы удержать водителей. У нас мог быть транспортный коллапс. Маршрутные перевозки — это вопрос выполнения взятых на себя обязательств. Людей было очень мало и перевозчики и водители говорили, что занимаются волонтёрством», — отметил мэр города.

Страсти по Вирастюку

Несмотря на прямо озвученную поддержку со стороны Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» (СН), спортсмен Василий Вирастюк пока не может занять парламентское кресло. Хотя голосование состоялось ещё 28 марта, а 19 мая Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) признала Вирастюка победителем на довыборах в скандальном округе №87 (Ивано-Франковская область), уже через четыре дня протокол ЦИК был отменён Верховным Судом. Это было сделано по жалобе соперника спортсмена, кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко.

После нескольких дней ступора в ЦИК сообщили, что «25 мая, после детальной проработки решения Верховного Суда, Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение». В ЦИК подчеркнули, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. «В таком случае установления результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда», — говорится в сообщении ЦИК. Апелляцию подал и Василий Вирастюк. Однако Большая палата Верховного Суда, которая начала рассмотрение этих апелляций 27 мая, в тот же день объявила перерыв в заседании до 5 июня. Верховный суд Украины отменил протокол ЦИК, по которому Вирастюк был избран в Раду © Сommons.wikimedia/Wadco2

Стоит отметить, что эти выборы имеют далеко идущие последствия не только в Ивано-Франковской области и Киеве, но и на Закарпатье. 24 мая стало известно, что в отношении скандального депутата от СН Николая Тищенко зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 157 УК Украины (препятствование работе избирательной комиссии по предварительному сговору группы лиц). Именно он возглавлял прибывший из Киева «десант», который прибыл 30 марта в избирательную комиссию округа №87 и откровенно срывал процесс подсчёта голосов.

Поскольку Николай Тищенко является партийным куратором Закарпатья и даже называет себя «префектом президента» в этом регионе, возникла реальная угроза развала коалиции в Закарпатском областном совете, основой которой являются фракции «Слуга народа» и «Родное Закарпатье». По крайней мере, принадлежащий создателям «Родного Закарпатья» региональный телеканал «М-Студио» 25 мая смаковал открытие дела против Тищенко, припомнив ему все промахи и «ляпы».

Чем закончится этот конфликт — пока неизвестно, ведь главные должности области занимают именно представители ныне уже партий-соперников: председателем облсовета является Алексей Петров от «слуг народа», а губернатором — представитель «Родного Закарпатья» Анатолий Полосков. Стоит отметить, что «ноту протеста» депутаты от «Родного Закарпатья» вручили партнёрам по коалиции ещё во время недавнего заседания Закарпатского облсовета, не поддержав проекты решений, которые продвигались депутатами от СН. Применение же телевидения в политической борьбе означает начало нового витка конфликта, где политические методы уже бессильны.