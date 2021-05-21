В четверг, 20 мая, Верховная Рада 262 голосами назначила нового министра здравоохранения. Им стал бывший главный санитарный врач Виктор Ляшко. Накануне в отставку был отправлен Максим Степанов за «провал вакцинации»

Верховная Рада назначила двух новых министров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что экс-министр Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса. В то же время все успехи по переговорам насчет закупки вакцин он приписал стараниям президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Однако Медицинский совет при Министерстве здравоохранения Украины выступал категорически против отставки главы Минздрава Максима Степанова. Также члены совета заявили, что Степанов смог «укротить» три волны пандемии коронавируса и договориться о многомиллионных поставках вакцин на Украину. По сути же, министром здравоохранения пожертвовали, поскольку темпы вакцинации на Украине — одни из самых низких в мире.

Депутат Максим Бужанский считает предлог надуманным. «По поводу отставки Степанова. Хороший министр, один из лучших у нас, не побоюсь этого слова. Провалена вакцинация? Да. Но вакцину не продали не министру, ее не продали нашей стране. К сожалению, своя рубашка всегда ближе к телу, и рубашек на нас не хватило. Сейчас процесс потихоньку налаживается, и, насколько мне известно, врачи за Степанова горой… И на кого, простите, его нужно менять, на Ляшко? Почему тогда сразу не на Ульяну Супрун? Напомню, что именно Ляшко одной своей фразой про вранье о том, что прогулки в парках опасны год назад, обвалил доверие к позиции Минздрава по максимуму.

Мы точно хотим этого министра? Солидарно прям с "Голосом" хотим и нас это не смущает?» — написал Бужанский.

Главный санитарный врач Украины назначен на должность министра здравоохранения © Facebook, Виктор Ляшко Вадим Карасёв считает, что отставка Степанова и назначение Ляшко является лишь следствием пиара президента. «Увольнение Степанова — это чисто имиджевая история. На него хотят повесить проблему с вакцинацией. Время его увольнения выбрано очень подходящее — в Украину вот-вот начнут поступать крупные партии вакцин. Чтобы президент отчитался, что это он решил проблему с поставками, а министр, который сорвал вакцинацию, получил по заслугам. То есть его снимают ради пиара и рейтинга. А Ермак давно хотел поставить министром Ляшко, они нашли общий язык. Так что сейчас самое время», — рассказывает политолог.

Против Степанова еще в прошлом году, в момент назначения, активно выступали так называемые «соросята», особенно из фракции «Голос», продвигавшие реформы «доктора смерть» Ульяны Супрун. Депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко ставит в заслугу Степанову именно торможение ее реформ. «Есть много вопросов к нему, но мне нравится, что он местами тормозит реформу Супрун, против которой я категорически выступаю. Мне не нравится кандидатура возможного министра — Ляшко. Если по Степанову есть вопросы, то вопросов к Ляшко не меньше, а может, и больше. Учитывая то, кто его поддерживает, и что есть большая вероятность, что после его назначения будут восстановлены процессы Супрун. Нам точно не нужен такой министр в стране», — говорит Николаенко.

Отставку Степанова и назначение Виктора Ляшко можно также считать одним из результатов недавнего визита в Киев делегации Госдепартамента США во главе с Энтони Блинкеном, пожурившим Киев за «медленные реформы». В западных СМИ тоже на все провалы и проблемы Украины всегда один ответ: Украина медленно проводит реформы, которые ей рекомендуют. Падает рейтинг президента Зеленского? Это потому, что плохо проводит реформы. В стране экономические проблемы? Плохо проводят реформы.

Виктор Ляшко как раз и является креатурой западных партнеров. Если при Викторе Януковиче он возглавлял Киевский областной лабораторный центр санэпидемслужбы, то после Евромайдана ушел работать в грантовые организации. В 2014 году он возглавил НПО «Инфекционный контроль на Украине», финансируемое правительственным фондом США USAID. Эта организация своим «экспертным» заключением создавала базу для закрытия Ульяной Супрун туберкулезных диспансеров. В 2018 году Супрун выдвинула его на должность первого заместителя главы Центра общественного здоровья, еще одной грантовой структуры. При Зеленском он становится заместителем министра здравоохранения, а с прошлого года — главным санитарным врачом, ответственным за карантинные меры.

«Слуг народа» заставляют голосовать за отставку главы Минздрава Степанова — СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ольга Голубовская в ужасе от назначения его на пост главы Минздрава. «Ляшко из компании Супрун, абсолютно. Ляшко с Курпитой (главой Центра общественного здоровья) вместе создали страшный законопроект по общественному здравоохранению, против которого выступали все ключевые специалисты по биобезопасности и который нам чудом удалось оставить. Но сейчас Ляшко с Радуцким, минуя министров, зарегистрировали этот закон», — рассказала Голубовская. Кроме того, врач считает, что основная вина за провал вакцинации, которую возлагают на Степанова, лежит на Викторе Ляшко, поскольку это была его прерогатива.

На новом посту он, скорее всего, продолжит политику своей патронессы по закрытию провинциальных больниц, сокращению медперсонала и доступности медобслуживания для простых украинцев. Однако основная ее задача — лоббировать американские фармацевтические компании, вне зависимости от того, насколько украинцы могут их себе позволить.

Сейчас Ляшко сделал свое первое обещание в должности главы Минздрава, пообещав за лето сделать украинцам 10 миллионов доз прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов граждан. Однако его предшественник Степанов буквально накануне отставки раздавал еще более громкие обещания. 12 мая она заявил о 42 миллионах доз вакцин до конца текущего года. «Речь идет о 20 миллионах доз Pfizer, 2 миллионах доз AstraZeneca, 10 миллионах NovaVax, почти 2 миллионах доз Sinovac/CoronaVac, а также 8 миллионах доз вакцин в рамках глобальной инициативы Covax», — говорил Степанов. К обещаниям Ляшко следует относиться с такой же долей скепсиса. Если же миллионных поставок не произойдет (а это скорее всего), то виновата будет опять «рука Кремля».