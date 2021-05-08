На Украине снова заговорили о пенсионной реформе. Власти планируют запустить второй, накопительный уровень, пенсионной системы, чтобы украинцы не только "сбрасывались" на выплаты нынешним пенсионерам, но и откладывали деньги себе. Правительство обещает запустить накопительную систему до конца 2021 года

Почти 20 лет ожидания

С 2003 года законодательством Украины было определено, что система пенсионного обеспечения в стране состоит из трех уровней: первый — солидарная система, второй — накопительная, третий — система негосударственного пенсионного обеспечения. На данный момент из трех уровней условно функционируют лишь два: солидарная система и негосударственное пенсионное обеспечение. А вот второй уровень — накопительная система- за почти 18 лет так и не был реализован на практике.

В начале 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал запустить накопительную систему до конца года. По словам премьера, солидарная система себя исчерпала, а накопительная позволит украинцам получать достойные пенсии. А еще раньше Шмыгаль открыто заявил, что через 15 лет у государства не будет денег на выплату пенсий жителям страны. Пенсии чернобыльцам хотят повысить: Рада приняла закон в первом чтении © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По данным Пенсионного фонда, на Украине проживает около 11,3 млн пенсионеров, а занятого населения — 16 млн, более 20% из которых работают неофициально, то есть за них не уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Получается, что одиннадцать официально трудоустроенных обеспечивают десять пенсионеров. Однако не хватает и этого: ежегодно более трети поступлений Пенсионного фонда составляют доплаты из госбюджета, в 2021 году — более 38 млрд грн (101 млрд руб.). Хотя часть денег из этой суммы — это выплаты госслужащим, другая часть — чистый дефицит средств.

Как будет работать накопительная система

Министр социальной политики Марина Лазебная еще в прошлом году говорила, что с 2021 года в стране планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и для граждан, имеющих право на льготную пенсию. Оба законопроекта, позволяющие запустить пенсионные накопления как для всех работающих, так и для представителей вредных профессий, уже зарегистрированы в парламенте.

Предполагается, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Участие в системе предлагают сделать обязательным для наемных работников до 50 лет, а те, кто старше, смогут сами решать, участвовать или отказаться.

Работать система будет так: человек вносит на свой счет в выбранном пенсионном фонде 2% от зарплаты, работодатель добавит еще 2%, таким образом получится 4%. В дальнейшем взносы необходимо увеличивать как минимум до 7%. Украинское правительство объяснило, почему пенсии в стране будут падать © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

Во избежание роста нагрузки на работодателей государство рассматривает возможность перераспледелить взносы в рамках действующего единого социального взноса.

Что касается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тыс. работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления за ним остаются.

Единого видения, как вводить второй пенсионный уровень, нет. Кроме правительственного варианта (2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц), свой вариант внесли на рассмотрение парламента четыре депутата из "Слуги народа". Они предлагают, чтобы на накопление шло не менее 3% от текущей заработной платы: 2% платит работодатель и 1% — работник, который может платить и больше.

Обещания власти

В начале марта нынешнего года президент Владимир Зеленский созвал совещание, на котором обсуждались вопросы социальной политики.

«Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству», — дал наставление министрам Владимир Зеленский.

Министр социальной политики Марина Лазебная уведомила президента, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно, прежде всего, изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. Министр разработала систему, по которой не будет увеличиваться дефицит Пенсионного фонда, но, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

«Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен (с 9300 до 18600 руб. — Ред.). Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат», — сказала тогда Марина Лазебная.

Подводные камни

В то же время эксперты отмечают, что уменьшение части взносов в солидарную пенсионную систему за счет их перераспределения в накопительную систему приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда и фондов социального страхования.

Например, накопительная система восточноевропейских стран не оправдала надежд на построение такого уровня пенсионного обеспечения граждан, который наработан в Западной Европе. Причина — низкий уровень зарплат и соответствующих ему взносов, слабое развитие финансовых институтов и небольшой выбор фондов для инвестирования с достаточной доходностью на пенсионные накопления. Пенсии на Украине будут снижаться с каждым годом - СМИ © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

В Литве и Латвии ставку взносов во второй уровень пенсионной системы в течение нескольких лет снижали до 2% от зарплаты, а в Эстонии свели к нулю. Чехия в январе 2016 года объявила о ликвидации второго уровня, который был создан только в 2013 году. В Польше в феврале 2014 из-за введенных государством ограничений на формы инвестирования фондами страхования последние начали получать негативную доходность (в частности, было запрещено инвестировать в государственные облигации, а предыдущие инвестиции необходимо было безвозмездно вернуть государству для сокращения государственного долга). Впоследствии польское правительство дало гражданам срок в три месяца на возвращение в солидарную систему по молчаливому согласию, если не будет заявлено об отказе, и продолжает в дальнейшем такую практику.

Внедрение накопительной системы на Украине оставляет много неразрешенных вопросов, в том числе за счет каких средств будет наполняться система. Ни государство, ни тем более работодатели и рядовые граждане не готовы к дополнительным расходам. Кроме того, серьезные опасения вызывает способность государственных учреждений эффективно осуществлять инвестиционную деятельность, за счет которой, по задумке, должны приумножаться активы застрахованных лиц и компенсироваться потери от инфляции.

Опыт стран, которые ввели обязательные накопительные пенсии в последние несколько десятков лет, свидетельствует о значительных рисках потери таких накоплений по разным причинам. На Украине же на страже пенсионных средств будут стоять существующие (не очень совершенные) инструменты, закрепленные действующим законодательством. По данным Международной организации труда, южноамериканские пенсионные фонды во времена кризиса 2008 года потеряли 60% всех пенсий, накопленных в течение 1982-2008 годов. В некоторых странах правительствам приходилось пополнять частные пенсии за счет бюджетных средств.

Соответственно, эксперты считают, что говорить о возможности начала полноценной работы всей трехуровневой пенсионной системы на Украине пока что преждевременно.