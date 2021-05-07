Несмотря на то, что областным центром подконтрольной Украине Донецкой области является Краматорск, настоящей «столицей» региона местные жители называют другой город Мариуполь

Краматорск и Мариуполь на современной Украине чем-то напоминают Вашингтон и Нью-Йорк в США. И Краматорск, и Вашингтон не имеют выхода к морю, расположены на реке и являются столицами: первый — подконтрольной Украине Донецкой области, второй — США. Столица украинского Донбасса. Как жил и живёт Краматорск © commons.wikimedia.org, Konstantin Brizhnichenko

В свою очередь, Мариуполь и Нью-Йорк связывает то, что расположены они на морском или океанском берегу, являются крупными экономическими и культурными центрами своих государств, затмевающими «свои» столицы. Да и двоечники что в украинском Донбассе, что в США на вопрос о столице скорее назовут эти города, чем более невзрачные Краматорск и Вашингтон.

И если с экономикой всё понятно — крупным промышленным городом Мариуполь стал ещё во времена Российской империи и продолжил им оставаться и во времена СССР, и во времена независимой Украины, то что касается культуры, у многих могут возникнуть сомнения.

А зря. Первая профессиональная театральная труппа была создана в Мариуполе в 1878 году, а первый театр был открыт в 1887 году.

Да и достаточно вспомнить, что в Мариуполе (тогда Жданове) снимался фильм «Маленькая Вера» — первый советский фильм, где был показан половой акт.

А сегодня в городе действует арт-платформа «ТЮ» и созданный на её базе арт-кластер «Ось», который помогает подросткам реализовать себя в креативных индустриях и показывает, как можно монетизировать свой творческий потенциал. Деятельность платформы «ТЮ» посвящена не только культуре, но и вопросам ЛГБТ, политике и правам человека.

В этом Мариуполь тоже напоминает Нью-Йорк с его современными арт-пространствами и либерально настроенной интеллигенцией.

К этому можно добавить, что, как и Нью-Йорк, Мариуполь — это «плавильный котёл» разных народов. Здесь перемешались и русские, и греки, и татары, и армяне, и евреи. Эксперт сказал, во что на самом деле Ахметов превратил Мариуполь © commons.wikimedia.org, Olegzima

Однако есть у города и другая, не совсем приглядная, сторона. Правда, появилась она после 2014 года.

Трагедия 9 мая

Вечером 3 мая 2014 года в центре Мариуполя зазвучала стрельба. Местные жители, значительная часть которых поддерживала ДНР, предположили, что в городе началась активная фаза «антитеррористической операции».

Как позже сообщила милиция, это были перестрелки со сторонниками ДНР, которым ранее удалось захватить нескольких украинских солдат. На следующий день, 4 мая, в интернете появилось видеообращение мариупольских ополченцев. Они заявили, что выдвигаются на помощь Славянску.

А спустя два дня — 6 мая — начали появляться новости о перестрелках в районе местного аэропорта. Одной из участвующих в них сторон были «люди в чёрном» — бойцы формирования, которое «опекал» народный депутат Олег Ляшко. Речь о батальоне «Азов».

Вечером в тот же день «азовцам» удалось захватить в плен первого министра обороны ДНР Игоря Хакимдзянова. Утром следующего дня появилось видео допроса Хакимдзянова нардепом Ляшко и Игорем Мосийчуком.

В ночь на 7 мая «азовцам» удалось овладеть и одной из баз ополчения в окрестностях Мариуполя. Утром 7 мая украинские силовики также провели зачистку горсовета Мариуполя и задержали там местных активистов — сторонников ДНР.

В тот же день произошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером. По итогам встречи Путин призвал сторонников ДНР и ЛНР отложить референдум о независимости.

Позже это породило целый ряд конспирологических теорий о том, что Буркхальтер якобы привозил с собой ультиматум Запада. И именно поэтому Мариуполь так и не удалось удержать ДНР. В то же время те, кто сражался в ополчении, указывают на крайнюю скудность средств и сил.

Последнее подтвердили и следующие дни. Самым «чёрным» из них стало 9 мая, когда в Мариуполе украинские военные расстреляли праздничный митинг, а потом устроили резню в горотделе милиции. 9 мая. Как Мариуполь с кровью вырывали из Русского мира © AFP, GENYA SAVILOV

«Местные жители до сих пор не могут поверить, что украинские военные начали их расстреливать прямо в День Победы», — писала 10 мая находившаяся в Мариуполе журналистка Дарья Асламова.

Примечательно, что даже западные СМИ признали роль украинских военных в случившемся. Так, корреспондент издания The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер писал: «Украинские солдаты стреляли по безоружным гражданским во время их отступления».

«Мои предварительные изыскания говорят о том, что украинские части, возможно, применили чрезмерную силу возле драматического театра, что привело к гибели и ранениям нескольких безоружных людей», — отмечала Анна Нейштат из Human Rights Watch

Трагедия 9 мая мобилизовала мариупольцев. Через два дня многие из них выстроились в очередях к избирательным участкам, чтобы поддержать ДНР.

Но нехватка сил у ополчения привела к закономерному результату. 13 июня город всё же был взят украинскими формированиями. И брали его в первую очередь «азовцы». Для них это стало делом чести.

«Мы начали с Мариуполя, и мы поклялись не остановиться, покуда не освободим всю украинскую землю. Помните об этом, братья», — заявил первый командир «Азова» Андрей Билецкий, выступая 13 июня 2015 года в Мариуполе.

Но не только поэтому Мариуполь — особенный город для «Азова».

Очень страшная «библиотека»

Сегодня Мариуполь — один из ключевых регионов для ненационалистической и антимайдановской парламентской оппозиции. Даже на парламентских выборах 2019 года, когда центр и даже часть юго-востока поддержали «Слугу народа», большинство мариупольцев не купилось на обещания команды Зеленского и отдало предпочтение «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Несмотря на это, жизнь партий, не поддерживающих Майдан и не разделяющих национал-патриотические идеи, в Мариуполе отнюдь не сладкая. На их активистов регулярно нападают, их агитационные палатки сносят.

Всё дело в том, что в городе существует база «Азова». А ещё в городе долгое время существовала и, возможно, существует и по сей день «библиотека» — тайная тюрьма, где содержались те, кого подозревали в нелояльности действующим властям.

О тайных тюрьмах в Мариуполе в декабре 2018 года в интервью изданию Украина.ру рассказал политический активист Андрей Соколов.

В марте 2019 года эту информацию подтвердил бывший подполковник спецслужбы Василий Прозоров. Он и рассказал о «библиотеке» — части аэропорта города, использовавшейся как тюрьма.

Использование аэропорта в качестве тюрьмы — традиция, берущая своё начало с 7 мая 2014 года. Если присмотреться к видео допроса Ляшко первого министра обороны ДНР, можно заметить, что снималось оно в аэропорту.

После выступления Прозорова в 2019 году журналистам удалось разыскать тех, кто в своё время содержался в тайной тюрьме.

«Все ужасы не передать. Перебита была переносица, и левое ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать. Все пересказывать не буду… Но это вээсушник-мальчишка, который меня водил в туалет по тому коридору, мне сказал, что «за два дня до вас тут девочку забили насмерть, тоже Татьяну», — рассказывала бывшая в «библиотеке» член Компартии Украины Татьяна Ганджа. Как уйти из «библиотеки»: экс-заключённые Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ - РИА Новости © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Её задержали бойцы «Азова». Как член Компартии Украины Ганджа содержалась в неких черных списках. Ее палачи угрожали ей ямой или рвом, куда скидывали тела погибших. То намекали, что она скоро пополнит их число, то обещали подвергнуть психологической пытке, когда еще живого пленника кидают к мертвым.

Ганджа рассказала, что, по её мнению, под Мариуполем тайно захоронены чуть ли не сотни людей, побывавших в тайных тюрьмах.

Позже издание Sputnik привело слова жителя Мариуполя Павла Каракосова о том, знали ли в городе о творящемся в аэропорту.

«В городе уже ходили мрачные слухи. Были присказки вроде: «Это не телефонный разговор — что, в аэропорт захотел?» — передавал он слова мариупольцев.

Остаётся лишь добавить, что активную работу в городе вела и ведёт Служба безопасности Украины.

А потому думать, будто этот морской порт, центр промышленности, экономики и культуры — беззаботное место, — не стоит.

Но, несмотря на всё это, жители Мариуполя любят свой город и надеются, что когда-то всё плохое обязательно закончится.