Президент Польши пригласил в Варшаву глав государств, территории которых полностью или частично входили в состав Речи Посполитой. Президентов поделили на сорта, и Владимир Зеленский в первый сорт не попал

3 мая в Варшаве состоялись масштабные торжества в связи с 230-й годовщиной принятия Конституции Речи Посполитой, на которые президент Польши Анджей Дуда пригласил своих коллег из Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Выглядело это как напоминание о том, что территории этих стран ранее полностью или частично входили в состав «Речи Посполитой двух народов», как официально называлось польское государство с 1569-го по 1795-й годы.

Под двумя народами подразумевались поляки и литовцы, потому неудивительно, что именно Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа были на празднествах «президентами первого сорта»: лишь они приняли участие в общем собрании депутатов Сейма и Сената Польши и парламента Литвы. Оба президента подчеркнули свою радость от того, что торжества проходят в польско-литовском сообществе, а глава польского государства поблагодарил «литовских братьев за ту историческую дорогу, которую мы прошли рука об руку». Перед этим Дуда и Неуседа с супругами приняли участие в торжественно мессе во славу Отчизны, которая прошла в архикафедральном соборе Св. Иоанна Крестителя, где компанию им составил президент Латвии Эгилс Левитис. Зеленский и Дуда сделали совместное заявление по итогам встречи © пресс-служба президента Украины

И лишь после польско-литовских торжеств, наконец, начались мероприятия с участием всех пяти глав государств — к четвёрке упомянутых присоединилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Торжества проходили в Королевском замке в Варшаве — где, собственно, 3 мая 1791 года был принят документ под названием «Правительственный закон». Стоит отметить, что отличие от «Договоров и постановлений прав и вольностей войсковых», объявленных гетманом Филиппом Орликом в 1710-м, который на Украине принято называть «первой в мире конституцией», польский «Правительственный закон» действительно можно назвать Конституцией.

Просто это был Основной закон сословного государства, который не имел ничего общего с опирающимися на идеалы свободы Конституциями США и Франции — но это не мешает полякам называть документ от 3 мая 1791 года «второй Конституцией в мире и первой в Европе». А что согласно ней все гражданские права имела только шляхта, некоторые права — мещане, и практически никаких — крестьяне, так что об этом вспоминать.

Собственно, никто и не вспоминал. Анджей Дуда, выступая перед коллегами, ничтоже сумняшеся назвал Речь Посполитую «государством, которое на самом деле было общим домом для многих национальностей, языков, культур и религиозных конфессий, их убежищем и оазисом свободы». При этом первая статья Конституции 3 мая провозглашала: господствующей религией в королевстве является католицизм, а переход в другую веру и поклонение иным богам наказывается как вероотступничество.

Владимир Зеленский также рассыпался в высоких оценках этого документа. «Демократические ценности — признак истории Польши. Уважаю польскую традицию законотворчества и реформ. Конституция 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и всё европейское сообщество», — заявил президент Украины.

После торжественных выступлений пять президентов провели короткие дебаты в бывшей Сеймовой палате Королевского дворца, и подписали Совместную декларацию. Она явно на все 100% была написана в Варшаве, ведь в документе подчёркнуты все нарративы польской исторической и международной политики. В частности, в декларации сказано, что лидеры всех пяти стран с пониманием и поддержкой относятся «к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам». Возможно, украинские дипломаты наивно предполагают, что речь идёт о правах Киева на Крым и Донбасс — но на самом деле это попытка властей Польши продемонстрировать Брюсселю, что позицию Варшавы поддерживает не только Венгрия, но и прибалтийские члены Евросоюза.

Правда, о Крыме и Донбассе всё же говорили на двусторонней встрече Анджея Дуды и Владимира Зеленского, которая продолжалась чуть более получаса — ведь президент Польши спешил на встречу с латвийским коллегой. Примечательно, что содержание разговоров с Зеленским раскрыл на коротком совместном брифинге именно Дуда. По его словам, в первую очередь речь шла о вопросах безопасности Украины и ситуации на Востоке этой страны и передислоцированных к украинским границам российских войсках. Дуда отметил, что ситуацию на Украине будут обсуждать на грядущем саммите НАТО в середине июня, чтобы «формализовано указать Украине путь, по которому ей следует идти к членству в Североатлантическом Альянсе». «Сейчас это фундаментальный вопрос, и мы, и наши друзья в нашей части Европы поддерживаем Украину в этом» — заявил президент Польши.

А вот Владимир Зеленский на совместном брифинге всё больше благодарил: Анджея Дуду — за приглашение на торжества, польский народ — за хорошее отношение к украинскому, а саму Польшу — за в постоянную поддержку Украины. Президент Украины пригласил польского коллегу с супругой на мероприятия по поводу 30-летия независимости Украины в августе, в том числе на саммит «Крымской платформы». Зеленский надеется на решение спорных исторических вопросов с Польшей © пресс-служба президента Украины

Учитывая непродолжительность встречи Дуды и Зеленского, вряд ли на ней обсуждалась главная претензия Польши к Украине — невозможность проведения эксгумаций могил жертв «Волынской резни». Хотя ради этого польские власти резко снизили «антибандеровскую» риторику и даже за государственный счёт восстановили могилу боевиков УПА*, убивавших поляков, но власти украинские так и не выполнили обещания Зеленского разрешить эксгумации на Волыни. А обещал он это по крайней мере дважды: во время визита в Варшаву 1 сентября 2019 года и на траурных мероприятиях в Освенциме 27 января 2020-го.

При этом не исключено, что Дуда попросил своего визави призвать к порядку украинских радикалов, которые на днях выдвинули ультиматум львовскому архиепископу-митрополиту римско-католической церкви Мечиславу Мокшицкому. По сообщению издания Vesti.ua, лидеры львовских ячеек «Правого сектора»* Тарас Бобанич и «Нацкорпуса» Степан Виняр потребовали от Мокшицкого: либо тот через подчинённых священников начнёт кампанию против канонической Украинской Православной Церкви — либо католические приходы по всей Украине будут блокированы, а сам иерарх окажется под угрозой физической расправы. Учитывая близость между нынешними польскими властями и костёлом, такие угрозы в Варшаве могут быть восприняты как атака на Польшу. Зеленский договорился о сотрудничестве с четырьмя президентами © president.gov.ua

Правда, и эта, и многие другие антипольские выходки на Украине (типа присвоения имени Романа Шухевича стадиону в Тернополе) вряд ли приведут к ослаблению поддержки Киева со стороны Варшавы, за которую сегодня так благодарил Зеленский. Всё дело в том, что она определяется не национальными интересами Польши, а выполнением властями этой страны воли Вашингтона. Учитывая тот факт, что на выборах президента США официальная Варшава откровенно сделала ставку на Дональда Трампа, то к пожеланиям и даже намёкам со стороны администрации Джо Байдена на берегах Вислы относятся с особым рвением.