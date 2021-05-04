В понедельник, 3 мая, исполняется семь лет со дня создания одного из самых скандальных добровольческих батальонов, постоянно бывшего на слуху в 2014 - 2015 годах - «Айдара»

Сразу же после победы Евромайдана новая власть Украины столкнулась с фактом того, что в центре Киева продолжал функционировать палаточный городок с баррикадами, где в ставшем уже привычном походном быту обосновались десятки тысяч человек, в том числе тысячи бойцов «Самообороны Майдана».

Необходимость удалить этих людей подальше из столицы и максимально их «утилизировать» привела к созданию 13 марта «нового старого» вида силовых структур — Национальной гвардии Украины (такая уже существовала в стране в 1991 — 2000 годах), численность которой 16 марта того же 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал довести до 15 тысяч человек (читай — всей численности «Самообороны Майдана» в Киеве и регионах).

Однако здесь возникла трудность с тем, что майдановцы, в кровь и мозг которых въелось вооруженное противостояние с «Беркутом» (оно сохранилось и сейчас), категорически отказывались идти в состав МВД.

Характерен эпизод, описанный 6 мая 2016 года в блоге на сайте «Украинской правды» советником министра внутренних дел Антоном Геращенко: «С Андрем Билецким я познакомился 6-го апреля 2014 года, когда он вместе с Дмитрием Корчинским и Игорем Мосийчуком пришёл на приём к министру МВД Арсену Авакову…

Андрей Билецкий заявил тогда, что он и его команда из организации «Патриот Украины» хотят с оружием в руках защищать Украину. Министр сказал, что это возможно, но для этого членам организации «Патриот Украины» нужно стать официально сотрудниками милиции или Национальными гвардейцами, чтобы по примеру Первого резервного батальона Нацгвардии, теперь носящего имя генерала Кульчицкого, принести присягу и получить оружие в соответствии с Конституцией и законом». Андрей Билецкий: кто он © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Далее произошло то, к чему Аваков явно не был готов, — отказ: «На тот момент Андрей (Билецкий. — Авт.) и его команда была к этому не готова. Слишком велика была неприязнь и ненависть к работникам милиции, которые годами издевались и избивали проукраински настроенных ребят, которые иногда, конечно, выходили за рамки закона, но не заслуживали к себе такого бесчеловечного отношения или беззакония».

Стоит заметить, что дальше Билецкий с Корчинским все же «дали заднюю» и согласились на создание батальона в распоряжении Главного управления МВД в Киевской области, хотя сейчас «азовцы» предпочитают изображать дело так, что их часть и аффилированная с ней добровольческая рота «Восточный корпус» (ныне просто Восток») относилась к армии и не выполняла полицейских функций (и то, и другое не является правдой). А вот прочие майдановцы проявили куда большую принципиальность.

«Я хотел быть именно в армии, а не в милицейских батальонах, — вспоминал 20 февраля 2015 года в интервью Украинской службе Би-Би-Си бывший командир взвода в «Айдар» Евгений Дикий. — Я ехал, фактически, в качестве руководителя группы людей — порядка 50 человек. Из них 17 — это одна из групп, которой я командовал в «Самообороне Майдана». К нам присоединились другие майдановцы и группа из более 30 человек из Волынской «самообороны». Мы скооперировались, взяли автобус и поехали на фронт».

Произошло это, как можно узнать из публикации на сайте «Самообороны Майдана», 23 мая 2014 года.

Действительно, комплектация данного батальона территориальной обороны (эти части и.о. президента Александра Турчинова приказал 30 апреля создать в каждой области) Министерства обороны происходила не через военкоматы, а путем непосредственной мобилизации в его ряды бойцов «Самообороны Майдана» из разных регионов.

«Одна рота набиралась в Черкассах, другая — в Луцке (упомянутая выше Волынская область. — Авт.), третья представляла Ивано-Франковск, четвертая — Кировоград», — вспоминал 20 января 2015 года источник журналиста Александра Матюшенко в военной контрразведке.

Благодаря этому Сергею Мельничуку изначально удалось собрать в свой батальон «сливки» активистов Евромайдана как из Киева, так и с прочей Украины. «Тогда его основу составили майдановские сотни «Самообороны» — Афганская, 18-я, 31-я, 37-я, сотня «Медведи», — отмечается в статье, опубликованной 5 февраля 2015 года в украинском интернет-издании «Аргументы». — Когда журналисты спрашивали бойцов батальона «В чем главное отличие Айдара?», в один голос отвечали: «Мы все с Майдана» и могли еще добавить, что они — единственный добровольческий батальон в составе Минобороны, а не МВД».

Пестрота состава батальона отражала ситуацию на Майдане. У того же источника Матюшенко это вызвало оторопь: «Как можно было в одном подразделении собрать вместе членов УНА-УНСО*, «Белого молота», «Патриота Украины», «Правого сектора»*, ветеранов войны СССР против Афганистана, национал-демократов из «Нашей Украины», бывших социалистов и даже бывших членов Партии регионов? У каждого из них свое понятие о том, что такое Родина! А некоторые из них, вообще, могут рассуждать о политике и патриотизме исключительно «по понятиям».

К этому можно добавить, что в одном батальоне с декларировавшими приверженность национал-социализму бойцами «Белого молота», образовавшими в «Айдаре» отдельный взвод, оказался и репатриировавшийся в 1990 году из России в Израиль панк Григорий Пивоваров (получивший в батальоне позывной Еврей), участвовавший на Земле Обетованной в уличных драках с неонацистами.

Как еврей попал на Майдан и затем в майдановский батальон "Айдар", можно узнать из предисловия к интервью, опубликованного в 4 апреля 2015 года украинским интернет-изданием «Буквы»: «До 2013 года Гриша ни разу не был в Украине. У него здесь даже не было знакомых. Путешествуя по Европе автостопом из Питера в Барселону, где он собирался обосноваться на очень длительный срок, случайные попутки закинули его в Киев… Оказавшись в незнакомом городе, пришлось искать ночлег через интернет, где на его просьбу отозвались местные панки-антифашисты, с которыми и завязались первые украинские знакомства. Посетив страну во второй раз в 2014 году, Гриша попал под конец Майдана. Побывал на жестких противостояниях 18 и 20 февраля, получил контузию, но успел поучаствовать в уничтожении первого в своей жизни БТР, видео сгорания которого облетело многие мировые СМИ».

Далее журналист пишет о Пивоварове: «В первый раз мы встретились с ним в 2013 году, на матче хоккейного клуба «Арсенал», игры которого посещают болельщики-антифашисты футбольного «Арсенала», в межсезонье. Понятно, что он оказался там не случайно, а из-за солидарных антифашистских взглядов. Разница лишь в том, что он не был фанатом, а выглядел как типичный стереотипный панк. С кучей нашивок на одежде в субкультурных тяжелых ботинках, что вызывало ироничные ухмылки в его сторону, за которые сейчас некоторым достаточно неудобно».

Во время "боления" за «Арсенал» неонацисты скорее всего при встрече проломили бы Пивоварову голову, но во время Евромайдана антифа-ультрас этого клуба оказались на передовой рядом с «Правым сектором», ударный кулак которого как раз и составляли «Белый молот» и инкорпорированные в него «Викинги». С началом АТО многие левые футбольные фанаты и анархисты вступили в добровольческие батальоны, включая даже «Азов».

Разница была лишь в том, что если ультраправые фанаты киевского «Динамо» ехали летом 2014 года воевать на восток в рядах добровольческих батальонов, мотивируя это борьбой «против низших форм жизни», то антифашист Гриша: «Потому что Новороссия — это выродок империи. В ней нет никакого антифашизма, это российский империализм». Аналогичным образом (также борьбой с «совками») мотивировали это и его украинские единомышленники из разных батальонов, по факту чего, как отметил активист «Боротьбы» Денис Левин, на Украине «антифашисты превратились в фашистов».

Примеры подобных трансформаций украинских антифашистов, вплоть до публичных высказываний симпатий к режиму Муссолини и использования неонацистской символики, я ранее уже приводил.

Вся эта разномастная масса неплохо воевала вместе, тем более что многие в ней имели армейский опыт (тот же Пивоваров успел отслужить в Израиле срочную в батальоне «Голани»), а некоторые и военных конфликтов (как советские ветераны Афганистана или упомянутый выше взводный Дикий, в 1995 году находившийся в Чечне и позировавший с автоматом рядом с Александром Музычко).

13-14 июня 2014 года бойцы батальона взяли город районного значения Счастье в Новоайдарском районе Луганской области (примерно тогда по местным географическим названиям появилось и название части), оказавшись на слуху в украинском обществе как герои не меньше, чем овладевших в тех же числах Мариуполем «азовцы».

Однако на тот момент бои на востоке еще были скорее локальными. А вот 1 июля 2014 года ставший президентом Петр Порошенко отменил перемирие с народными республиками и война набрала серьезные обороты. Симптоматично, что в августе того же года в Киеве был разогнан и снесен Майдан — новые власти вычищали столицу от остатков бунтарей, которые должны были быть утилизированы по максимуму на востоке.

В «Айдаре», кстати, это неплохо понимали. «Нас посылают на бойню. Убивают руками сепаратистов», — отметили сослуживцы погибшего 20 августа 2014 года Олега Михнюка, первого заместителя председателя Украинского союза ветеранов Афганистана, награжденного двумя орденами Красной Звезды, командовавшего на Майдане «Афганской сотней», а в «Айдаре» — спецподразделением из числа воинов-«афганцев». Михнюк выступал «за полную перезагрузку власти». Можно вспомнить, как попавшая 17 июня 2014 года в плен к ополченцам ЛНР Надежда Савченко, согласно ее воспоминаниям, заговорила с ними о том, чтобы «вместе двинуться на Киев» и смести действующий режим.

Потери батальон в то время нес огромные.

«За последние десять дней наших бойцов там погибло больше, чем за все три месяца существования батальона. Из моего отряда стрелков, который я оставил в полном составе 13 дней назад, на построении осталось лишь четверо солдат. Из тридцати, — рассказывал 27 августа 2014 года прибалтийским журналистам комвзвода Дикий. — Это не значит, что все погибли, все не так плохо, но большинство в данный момент находятся в больницах Харькова, Киева. Перед отъездом в Литву, я навестил солдат в Киеве — кто без рук, кто без ног… Это страшно. Перед этим наш батальон «Айдар» в боях потерял 35 человек, точного количества раненных я не знаю, наверное, в два раза больше, чем погибших. А за последние дни, в ходе боев за упомянутую стратегически важную трассу (Луганск — Краснодон. — Авт.), погибли 22 солдата и более 50 были ранены».

Тогда же Министерство обороны предприняло первую попытку расформировать чересчур ретивый «майдановский» батальон — приказ об этом поступил Мельничуку из Генерального штаба Украины 6 августа 2014 года.

К этому времени первый состав «Айдара» был уже в значительной степени выбит, став либо «грузом 200», либо «грузом 300». Кто-то просто покинул батальон в силу ряда причин.

К тому времени сама ситуация обеспечения за счет спонсоров либо собственной инициативы, а равно недоверие ко всей существующей системе власти и расходящиеся с законом представления о борьбе за справедливость, подталкивали к тому, чтобы начать уже самим бороться за место под солнцем.

15 ноября 2014 года отряд вооруженных «айдаровцев» попытался взять под контроль Запорожский алюминиевый завод, 19 декабря вывезли из больницы находившегося под следствием возглавлявшего в марте 2014 года «Укрспирт» Михаила Лабутина и т.д. «Были еще попытки поставить «под себя» другие бизнесы. Я это знаю от бойцов, которым напрямую предлагали участвовать в подобных операциях. Эти бойцы оказались, с точки зрения Мельничука — Каськива (новоявленного спонсора батальона недавнего главу Государственного агентства по инвестициям и нардепа «Нашей Украины» Владимира Каськива. — Авт.), «недостаточно умными», потому что решили просто поехать воевать в Счастье», — рассказывал «Аргументам» Дикий, к тому времени уже покинувший состав «Айдара».

Гуманитарная помощь в батальоне расхищалась, в результате чего многие волонтерские организации прекратили работать с «Айдаром». Поступали сообщения о повальном пьянстве, мародерстве, насилии и других преступлениях бойцов Мельничука.

В ноябре 2014 года Мельничук вынужденно сложил с себя полномочия комбата после избрания депутатом в Верховную Раду. Однако по факту от командования им не отказался, тем более, что на часть началось давление «сверху» для ее переформирования, как и прочих добровольческих батальонов.

«Мельничук фактически имеет вооруженную группировку, которая позиционирует себя как «Айдар», — рассказывал 20 февраля 2015 года Украинской службе Би-Би-Си Дикий.

«Я с ними также общался, — отметил бывший комвзвода по поводу параллельного «Айдара», действовавшего вокруг Мельничука. — Они не считают себя бандитами. Они искренне считают себя «айдаровцами», а то, что происходит — другой частью войны, «на внутреннем фронте». Людям с высокой патриотической мотивацией и «крышей», которая немного «поехала» из-за войны, достаточно просто вбить в голову подобные вещи».

Справедливости ради стоит отметить, что аналогичные формирования возникли в 2015 году и вокруг комбатов «Донбасса» и «батальона ОУН», и действуют по сей день в тылу. Ведь, повторюсь, желание сразу после победы на востоке «повернуть штыки» против новой власти и «завершить революцию» присутствовало во многих добровольческих батальонах.

Так, один из бойцов «Азова» рассказывал 23 июня 2014 года журналисту о том, какие планы они имеют по поводу чиновников: «Будем их «щемить»! А что с ними еще можно и нужно делать? Мы с ребятами об этом уже говорили, думали, что будет, когда настанет мирное время. Сейчас мы объединены вокруг одной напасти, а потом пойдем против людей, которые не работают на благо страны. Чиновники должны отвечать за свои действия».

Правда, до реальных действий «азовцы» дошли лишь в феврале — марте 2019 года, в то время как «Айдар» пошел на штурм Министерства обороны Украины уже 2 февраля 2015 года.

Справедливости ради, мародерствовали и бросали людей «на подвал» на фронте, «отжимали» и «крышевали» заводы в тылу и «азовцы», и бойцы того же «Днепра-1» и других батальонов не меньше «Айдара» или ставшего также печально известными «Шахтерска» и «Торнадо».

Другое дело, Андрей Билецкий был более умен, а у «Днепра-1» была более мощная медиакрыша в лице структур Игоря Коломойского. Так что слава главных бандитов и «беспредельщиков» выпала на удел других добробатов.

«Азов» не любит других, ему, например, не нравится «Айдар», они кровожадные бандиты», — заверял 15 февраля 2015 года журналиста Corriere della Sera вернувшийся домой итальянский неофашист Франческо Саверий Фонтана (ранее мы подробно разбирали его биографию), воевавший в 2014 году в составе «Азова».

Закономерно, что бунт против опостылевшей власти в итоге быстро вылился в вооруженную «атаманщину», привычную для Украины и по временам Колиивщины, и Гражданской войны (последний период сейчас принято называть «Освободительной борьбой», хотя украинские атаманы воевали друг против друга).

«Воины света» с нашивками «Рабов до раю не пускают» стали просто обычной ОПГ.

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ