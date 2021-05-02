В апреле или в мае (как всегда с биографией Шекспира, дата точно неизвестна) 1654 года - день рождения английского актёра и владельца театральной труппы Уильяма Шекспира, которого в 19 веке "назначили"величайшим драматургом мира

Как и почему это произошло и кто на самом деле был автором его пьес — в этом материале.

«Аноним»

Политкорректность как диктатура элиты. Что скрывают термины и к чему приводит «почернение» Шекспира © AP, Frank Augstein

Якобы настоящий автор пьес Шекспира — Эдуард де Вер, граф Оксфорд, внебрачный сын и любовник королевы Елизаветы (по сюжету фильма).

Этот аристократический красавец вынужден скрывать свое авторство в силу политических причин и передает великие произведения беспринципному актеру Уильяму Шекспиру.

Правда, получается, что граф Оксфорд написал "Сон в летнюю ночь" в 8 лет. Но режиссер фильма отмахивается от таких мелких нестыковок.

По другой очень известной версии, автором произведений Шекспира были граф Рэтленд и его жена. Об этом фильма ещё нет, но несколько книг уже написано.

Вообще существует масса версий о том, кто именно писал под именем Шекспира. Несмотря на то что в науке это давно рассматривается как "сенсационная беллетристика", миф всё равно чрезвычайно живуч.

Иногда это приобретает совершенно гротескные формы. Один английский театровед, Перси Аллен, не только провёл серию спиритических сеансов с духами театра тех времён, но даже издал книгу бесед с ними. Конечно же, беседовали о Шекспире.

Роджер Бэкон и королева Елизавета

Но кто на самом деле был автором многочисленных пьес, подписанных именем "Уильям Шекспир"? И почему возникает этот вопрос?

Причин несколько.

Не сохранилось ни одной рукописи, написанной рукой Шекспира. Остались только долговые расписки (реальный Уильям Шекспир был немножко ростовщик) и подпись под завещанием.

У настоящего Шекспира, как полагают авторы теорий о "неведомой аристократической руке", не было соответствующего образования и знаний.

И самое главное — как так могло получиться, что "величайший драматург мира" не был признан современниками и вел жизнь обычного человека.

Это не даёт покоя изобретателям всё новых предположений.

Версий масса. То автором пьес называют философа Роджера Бэкона. То даже саму королеву Елизавету.

Были даже суды. В 1978 году Верховный суд США признал, что авторство графа Оксфорда в отношении пьес Шекспира доказано быть не может.

Есть уже специальная отрасль шекспироведения. "Стратфордианцы" и "антистратфордианцы".

То есть партия тех, кто считает автором пьес Уильяма Шекспира, родившегося в Стратфорде — на — Эйвоне, и бывшего впоследствии актёром театра "Глобус".

И партия тех, кто считает автором пьес кого-то из других 100 претендентов. Да, на сегодняшний день имеется около 100 версий, кто скрывался под именем Шекспира.

Имя как бренд

Как сказал писатель и переводчик Сергей Радлов, все эти версии живут, потому что у них огромный коммерческий потенциал.

Имя Шекспира чрезвычайно "раскручено". Когда попытались сделать сенсацию из тех же самых обстоятельств жизни знаменитого французского драматурга Мольера, ничего не вышло.

После Мольера тоже не осталось рукописей, нет свидетельства о его образовании. Он тоже был низкого звания — актёр (как и Шекспир). Но сенсации не получилось.

Латынь и Овидий

Однако для образованного джентльмена той эпохи Шекспир обладал всеми необходимыми знаниями.

Отец его был не просто состоятельным ремесленником, но выборным главой и старейшиной городского совета в Стратфорде. Уильям жил в полном достатке. Доступ к знаниям был открыт. Это не сын бедняка.

Шекспир учился в отличной школе, где, безусловно, изучал Овидия, Горация, Эразма Роттердамского и латынь. Учитель латыни в его школе писал и публиковал стихи на латыни.

Как актёр, активно игравший в пьесах, он должен был изъясняться на театральном языке той эпохи. Сложном, вычурном, с отсылками к авторам древности, с цитатами на латыни и греческом.

Правда, его современник и друг, драматург Бен Джонсон, отмечал у Шекспира "скромную латынь и ещё более скромный греческий". Однако для театра, для обычной театральной работы этих познаний вполне хватало.

Но величайший драматург мира должен обладать необычными знаниями.

Шекспир был, по мнению его почитателей, и ботаник, и специалист по морскому судоходству. И языки знал, и мифологию. Историю античную и средневековую.

Всесторонне образованный гений. Эрудит, мудрец. Удивительно, сколько знаний уместилось в одном человеке.

Но так ли это на самом деле?

Действительно, нужны ли были автору "Отелло" и "Гамлета" энциклопедические знания?

Другую точку зрения уже очень давно высказал Лев Толстой. И не только он.



Великий копирайтер

Шекспир — скучный и невнятный "копирайтер" чужих пьес. Дополняя чужие тексты неуместными скабрезностями и убирая из них логические конструкции, он бодро "скопипастил" для своего театра самые известные пьесы того времени.

Все его знания поверхностны и опять же позаимствованы у авторов других пьес.

Достаточно почитать разбор "Короля Лира", сделанный Толстым, чтобы протереть глаза и подумать — а ведь действительно, "король-то голый"! Причем оригинал пьесы, которую творчески переделал Шекспир, гораздо лучше, логичнее, яснее.

Тексты Шекспира тяжело и сложно читать. Но не по причине высокой интеллектуальной насыщенности. Это тяжеловесные затянутые произведения с множеством логических нестыковок.

А сюжеты чаще всего просто украдены.

И даже неизвестно, что талантливее — оригинал или "адаптации" Шекспира.

Лев Толстой отмечает, что по сравнению с оригиналами сюжет в пьесах Шекспира скомкан, исковеркан, переделан (чаще всего нелепо). Добавлено много солёных туповатых шуток (что, видимо, очень нравилось публике того времени).

Толстой называет его пьесы — "ниже всякой критики, ничтожные, пошлые, безнравственные произведения". Лев Толстой, "О Шекспире и о драме".

Цитаты Шекспира — бесконечное количество банальностей.

"Не трать свою любовь на того, кто ее не ценит", "Слова — всегда слова", "У всякого безумия есть своя логика".

Несложно объяснить, почему не был Шекспир велик и знаменит при жизни.

Он был выдающимся театральным бизнесменом своей эпохи (и неплохо разбогател на этом).

И был исправным поставщиком новых текстов для своего театра. Большинство сюжетов "гений и величайший знаток жизни" позаимствовал у других авторов.

Однако — парадокс — этого никто никогда и не скрывал. В том числе и сам Шекспир. Это была общепринятая практика того времени, которая нисколько не осуждалась обществом.

Чем более ловко ты переписал чужую драму, тем лучший ты писатель. Как художники рисуют один и тот же сюжет, соревнуясь друг с другом.

«Тайна» Шекспира

«Вокруг Булгакова»: писатель на балконе Понтия Пилата © klin-demianovo.ru / Перейти в фотобанк

Вот источники его комедий, хроник и трагедий:

"Ромео и Джульетта"

Сюжет предложен ещё в 15 веке хронистом Мазуччо Салернским. Пьеса о трогательной истории любви была переписана десятки раз. Мир знал множество Ромео и массу Джульетт ещё до появления пьесы Шекспира.

Самая известная английская версия до Шекспира называлась "Трагическая история Ромеуса и Джульетты", автор — Артур Брук.

"Гамлет"

Пьесу с этим героем и этим сюжетом знали задолго до появления шекспировского варианта. В Англии автором пьесы считался Томас Кид. Ставили ее в театрах Лондона за десять лет до шекспировского шедевра.

А самое первое описание сюжета — 13 век, Саксон Грамматик, хроника "Деяния данов".

"Отелло"

Сюжет позаимствован у итальянского автора Джованни Батиста Джиральди, писавшего под псевдонимом Чинтио. История Чинтио называлась "Капитан Моро".

"Мера за меру"

Написана кем-то ещё в 1578 году. Называлась именами античных героев (как было модно в то время) — "Промос и Кассандра".

"Венецианский купец"

Пьеса, ставшая прототипом, до нашего времени не дошла. Но в 1579 году был написан памфлет, где упоминается и предыдущая пьеса, и сюжет.

"Двенадцатая ночь" и "Много шума из ничего"

Рассказы итальянского писателя Маттео Банделло. Считается, что он же — автор исходного текста "Ромео и Джульетты". Но и сам Банделло позаимствовал этот сюжет из более раннего произведения — "История двух благородных влюбленных".

"Король Лир"

Анонимная пьеса существовала задолго до Шекспира. Именно ее (вместе с трагедией Шекспира) разбирает Лев Толстой в своем исследовании.

"Зимняя сказка"

Роберт Грин, повесть "Пандосто", 1588.

"Как вам это понравится"

Томас Лодж, повесть "Розалинда", 1590.

"Троил и Крессида"

Здесь богатое разнообразие авторов. Бокаччо "Филострато", 1338. Чосер "Троил и Крессида", 1382. Уильям Кекстон "Собрание повестей о Трое", 1475.

"Хроники"

Исторические пьесы были написаны на основании "Хроники Англии, Шотландии и Ирландии". Хроники авторства Рафаэля Холиншеда были изданы в 1577 и впоследствии в 1587 годах.

Соответствующие пьесы шли задолго до Шекспира в театрах Лондона. Например, "Славные победы Генри 5" или "Беспокойное царствование короля Джона".

"Антоний и Клеопатра", "Юлий Цезарь", "Кориолан", "Тимон Афинский"

Написаны на основании "Жизнеописаний" Плутарха.

Итог такой.

Из 37 или 38 пьес, автором которых считается Шекспир, только для пяти не найдены источники.

В их числе "Сон в летнюю ночь" и "Виндзорские насмешницы". Но части этих комедий тоже имеют свои "прототипы" в пьесах других авторов того времени.

И "Буря", для которой не найден аналог.

"Тщеславный потрясатель сцены"

Но Шекспир "творчески обрабатывал" не только сюжеты. Британские исследователи проверили его тексты на плагиат с помощью программы, которая проверяет студенческие работы.

Выяснилось, что в его произведения вставлены куски чужих текстов.

Например, из рукописи британского дипломата Джорджа Норта "Краткий очерк бунтов и мятежников" он взял очень полюбившийся ему список собак разных пород. "От благородного дога до низших пород", сравнивая собачью иерархию и человеческое общество.

Этот список встречается дважды в пьесах Шекспира. В "Короле Лире" и в "Макбете". Вообще же, основываясь на тексте Норта, Шекспир написал семь пьес, по мнению британских исследователей.

"Эдварда Третьего" он просто списал у того же Томаса Кида.

Да, Уильям Шекспир — талантливый копирайтер того времени. Кстати, возможно, под этим именем действительно иногда скрывался коллектив авторов. Настолько разными по стилю бывают куски его пьес. "Рвали" пьесы итальянцев на куски и соединяли потом, наспех переписав на свой лад и вставив шуточки типа:

— А Розалинда-то опять с животом?

— Да, я на славу постарался прошлой ночью!

Зрители театра "Глобус" были в восторге.

Шекспира, кстати, обвиняли в этом ещё при жизни. По его поводу выпустили анонимный памфлет. Есть, мол, такие авторы в наших лондонских театрах, которые просто переписывают Овидия, Плутарха и пьесы итальянских авторов.

Шекспира называли "выскочка-ворона, тщеславный потрясатель сцены", обвиняли в "высокопарной напыщенности", в плохом знании латыни.

Но всё-таки это была обычная практика того времени. Тот же Томас Кид, у которого он позаимствовал "Гамлета", без стеснения заимствовал сюжеты у других авторов. За что тоже получал обличительные памфлеты.

Непечатные пьесы

А ответ на вопрос, почему при жизни Шекспир публиковал свои сонеты и очень редко — пьесы, очень прост.

В то время театральные труппы покупали пьесы у авторов с прямым запретом (!) публиковать их где-то ещё. Иначе ведь ту же пьесу мог запросто поставить другой театр. Никакого авторского права ещё не существовало.

Кстати, для того чтобы пьесу всё-таки украсть, на спектакли конкурентов засылались люди с прекрасной памятью. Они записывали сюжеты и диалоги, и пожалуйста — под другим названием этот же сюжет уже идёт в другом театре.

Как сейчас поступает фирма одежды "Зара", которая засылает своих шпионов на показы знаменитых домов моды и моментально отшивает похожие модели, которые тайные агенты зарисовывают по памяти.

Это была обычная практика театральной жизни шекспировских времён.

Театр или цирк

Как же выглядел театр того времени? В том числе и знаменитый сегодня "Глобус"? Это место было больше всего похоже на арену цирка. Кстати, на спектакли народ часто зазывали дрессированные медведи.

По кругу — ложи для высших сословий. Сцена с трёх сторон окружена зрителями победнее. Это партер, в котором стоят.



Здесь матросы, пираты, трактирщики, прислуга, проститутки. Им, конечно, нужно было крепкое словцо, чтобы похохотать всласть, прихлёбывая пиво или эль. А кому мало эля обычного — берет двойной. Популярный сорт "Идём по стеночке" (Go-by-the-wall) или "Карусель" (Marry-go-down).

Обязательно немного морализаторства (всё-таки и за этим сюда тоже приходили зрители). Крепкий, лихой сюжет, с неожиданными поворотами. Побольше юмора. Много, очень много эротики. И словесной, и натуральных сцен.

Все роли, и женские тоже, конечно, исполняли мужчины. Самому Уильяму Шекспиру, как писал кто-то из современников, доставались "королевские роли".

Побольше смертей, это тоже будоражило чувства толпы. В пьесах постоянно кого-то убивают, колют, душат, травят ядом и так далее. Пушки на сцене! Одна из таких пушек дала осечку, в результате загорелась солома, и театр "Глобус", увы, сгорел.

В общем, это телесериалы того времени.

Зрители приходили вооруженные яблоками и в случае чего забрасывали ими неугодных актеров. Могло достаться и драматургу.

Делец, ростовщик, любитель марихуаны

На могиле Шекспира в Стратфорде — на — Эйвоне написано — "Добрый друг, не извлекай прах, погребённый здесь".

Что, конечно, загадочно и наводит на размышления. Попытка извлечь прах уже была, но, к счастью, всё-таки пока до этого дело не дошло.

Но почему же он просил не трогать его прах? Что он знал? Что предвидел? Довольно странное заявление. Но нет, опять никакой мистики.

"Друг, ради Господа, не рой

Останков, взятых сей землёй", —

эти слова адресовались церковным сторожам. Прах Шекспира как местного богача был похоронен возле алтаря. Через годы кто-то из сторожей мог бы освободить это ценное для погребения место. Такое практиковалось очень широко.

А вот сад его весь перерыли и нашли несколько курительных трубок со следами марихуаны. Шекспир в этом, впрочем, оригинален не был, в Англии того времени это было обычное дело.

Королева Елизавета — покровительница знаменитых пиратов. Френсис Дрейк и Уолтер Рэйли именно при Елизавете стали успешными и знаменитыми. Уолтер Рэйли основал в Америке колонию Вирджиния (названную в честь Елизаветы, никогда не выходившей замуж). Конечно, табак и другие заморские товары появились в Англии в изобилии.

Правда, уже король Яков I написал своему сыну послание о вреде табака (возможно, это первое в истории предупреждение о вреде никотина!). Но марихуану никто не обличал.

Что точно было у Шекспира — незаурядная деловая хватка. Он разбогател уже к 30 годам. В 1597 году Шекспир покупает для своей семьи второй по размерам дом в Стратфорде.

Шекспир был не только актером и драматургом, но и совладельцем труппы "Слуги лорда-камергера". Впоследствии, когда на престол взошел король Яков, — "Слуги короля".

«Слуги короля»

Театр "Глобус" был первым театром, построенным актёрами для актёров (поводом послужила крупная ссора с хозяином предыдущего помещения). Большие деньги приносила сама театральная деятельность. Но ни один театр не мог выжить в те времена без поддержки властей.

"Слуги лорда-камергера", конечно, получали материальную помощь и лорда, и короля. Они находились под патронатом лорда Хадсона, который и был лордом-камергером. Потом получили патент от короля Якова.

Театр того времени был и газетой, и телевидением, и интернетом. С театральной постановки могло начаться восстание. Например, труппа Шекспира однажды оказалась на волосок от репрессий. За дополнительное вознаграждение в 40 шиллингов они согласились днём дать дополнительное представление — сыграть пьесу "Ричард Второй", где происходит убийство короля.

Таким образом заговорщики (во главе заговора стоял один из фаворитов 67-летней королевы Елизаветы, 35-летний красавец граф Эссекс) давали понять, что скоро произойдет смещение власти.

Заговор провалился. Но "Слуги" остались в милости при дворе.

Кстати, девять членов труппы, в том числе и Шекспир, удостоились чести присутствовать на коронации Якова I. При дворе же их театр выступал бесчисленное количество раз, развлекая и Елизавету, и Якова.

Долги, кредиты, "смуглые леди"

У Шекспира было бережное отношение к деньгам. Сохранились его постоянные обращения в суд, чтобы выбить долги у соседей. Было желание "конвертировать" деньги в родовитость. В 1599 году он сумел получить дворянство для себя, своего отца и своих потомков.

Говорят, что Шекспир любил не только "смуглую леди" из своих сонетов (это могла быть какая-то графиня, а могла быть и знаменитая лондонская проститутка Чёрная Люси), но и кого-то из знакомых графов. Или они любили его. Тот же граф Рэтклифф, например. Не так давно даже нашли портрет графа в женском платье и с серьгой в ухе.

Свобода в отношениях тогда была неслыханной. Особенно при дворе Елизаветы I и впоследствии — Якова I. Ходила знаменитая поговорка из-за их предполагаемых эротических склонностей — "Елизавета была королём, а Яков был королевой".

Как бы то ни было, Шекспир прожил тридцать лет, до самой смерти, в браке с женой, которая была на восемь лет его старше. Поженились они, когда Уильяму было 18.

Гороскоп — любимец публики и королей

Интересно, что предполагаемый гороскоп Шекспира соответствует этим личным чертам.

Венера в знаке Близнецов. Свободные, очень свободные отношения. Двойной знак, переменчивый, совсем не связан с чувствами. Больше связан с любовью к книгам, знаниям, чем к женщинам. Любовь к своему полу тоже возможна.

Допускаются любые варианты эротического поведения. Это совсем не обязательно, но возможно.

Судя по документам (долговые расписки, судебные записи, получение дворянства), Шекспиру были присущи если не скаредность, то скупость и тщеславное стремление к титулу.

Солнце и Меркурий в аспектах к Сатурну (скупость) и к Юпитеру (жажда славы).

В позитивном варианте эти аспекты можно прочесть как трудолюбие — ещё бы, переписать столько хроник и чужих пьес. А также как то, что слава, общество и короли будут к нему благосклонны. Так и было. Шекспир был популярен и достаточно богат к концу жизни.

Шарада — загадка

Циклы времени и Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке © CC0, Pixabay

Для этого не нужно иметь энциклопедические знания и невероятный литературный талант.

Шекспир не был так уж популярен при жизни, тем более во всём мире. И последующие два века тоже. Настоящая слава пришла к его произведениям после 1800 года.

Объясняется это тем, что Британии, ставшей великой колониальной империей, понадобился символ "великой английской литературы", интересный и для других стран. Вот так и поднят был на вершину славы человек, который немного сочинял, а больше переписывал чужие сюжеты в далёком 16 веке.

Но уважаемый человек, известный актер и драматург Уильям Шекспир совершенно не виновен в этих метаморфозах.

Он жил обычной жизнью, не пытался найти лишнюю славу. Был, безусловно, трудолюбивым, верным своему долгу отца и мужа.

С его помощью и волею судьбы через него до нас дошли прекрасные литературные и театральные сюжеты.

И он, в общем, полностью соответствует своему надгробному портрету, который поражает современных посетителей, ожидающих увидеть что-то грандиозное. Упитанный, весёлый сельский джентльмен. Изображён он был поначалу с мешком шерсти. Это впоследствии "благодарные потомки" добавили ручку и книгу.

Ни он, ни его семья не пытались как-то преувеличивать его литературные заслуги.

Почтенному и достойному джентльмену, уважаемому члену общества Уильяму Шекспиру и в голову бы не пришло называть себя "величайшим драматургом мира".