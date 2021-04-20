Непотопляемое руководство Национального антикоррупционного бюро Украины в лице Артема Сытника и Гизо Углавы СБУ подозревает в государственной измене, а конкретнее — в неправомерной деятельности, инициированной спецслужбами США в Украине

Но дело под условным названием «Клопы» лежит мертвым грузом вот уже несколько лет. А тем временем в стране разворачиваются интересные события.

Джони и Бони из НАБУ

Сытник против киевского судьи Вовка: арестован украинский разведчик © Facebook, НАБУ Шабунина, Найма, Лещенко, Соболева, Юрчишина. Все они хорошо известны в Украине как активные участники Евромайдана и последовавшего за ним госпереворота, что сделало их впоследствии состоятельными людьми в беднейшей стране Европы.

И вот именно с их участием был разработан Закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), наделивший эту организацию полномочиями расследовать дела против высокопоставленных чиновников и судей. Руководитель НАБУ назначался на основе решения конкурсной комиссии, в которую, как нетрудно догадаться, входили в основном соросята.

По версии следователей, с целью полного контроля над руководством бюро и его сотрудниками представители спецслужб США приняли решение о назначении Гизо Углавы (тесно связанного с другим агентом влияния США в Украине Михаилом Саакашвили) на должность первого заместителя директора НАБУ. И, как написано в материалах дела, Углава был завербован спецслужбами США еще во время работы в прокуратуре Грузии и ежемесячно получает за это вознаграждение в размере 50 000 долларов. Именно Углава впоследствии завербовал своего начальника Артема Сытника. Сытник и Углава систематически раз-два в месяц посещали посольство США, а также выезжали за границу на встречу с куратором для получения заданий.

Как следует из документа, большинство уголовных дел открывались ими по указанию спецслужб США и касались политиков, высокопоставленных чиновников, бизнесменов. В частности, дела экс-нардепа Николая Мартыненко и экс-нардепа Александра Онищенко являются чисто экономическими и были открыты для их вывода из бизнеса как влиятельных политиков-бизнесменов с целью занятия их места американскими компаниями или же компаниями со значительным американским капиталом в приоритетных сферах экономики Украины. Мартыненко имел влияние на атомно-промышленный комплекс, и таким образом освободили заход на рынок ядерного топлива Украины американской компании "Westinghouse". А для ликвидации конкуренции газовой компании «Бурисма» (в которой в то время трудился сын тогдашнего вице-президента США Хантер Байден) по заданию спецслужб США НАБУ открыло дело против Онищенко, компании которого занимали значительную часть газового рынка Украины.

По выводу оперативного сотрудника СБУ, вышеперечисленные действия Сытника и Углавы свидетельствуют о сотрудничестве с иностранными спецслужбами и выполнении задания в интересах другой страны. На основании этого руководителю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и его первому заместителю Гизо Углаве инкриминируется статья 111 УК Украины («Государственная измена»). А с целью конспирации в СБУ дело назвали «Клопы», Сытнику присвоили прозвище Джони, а Углаве — Бони.

И, главное, копии документа об открытии оперативного дела давно гуляют в сети. Кто-то им верит, что-то уверяет, что это подделка. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, адвокат Ростислав Кравец направил запрос в СБУ со следующими вопросами:

1. Действительно ли выносилось постановление о заведении контрразведывательного дела «Клопы» № 8715 от 11 июля 2017 года, подписанного первым заместителем председателя Службы — начальником ГУ БКОП СБ Украины генерал-лейтенантом П. Демчиной?

2. Сообщить, соответствует ли действительности информация о том, что в отношении Сытника и Углавы Гизо Тристановича было заведено контрразведывательное дело по ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Недавно пришел ответ, который озадачил не меньше. В СБУ не подтвердили, но и не опровергли ни наличие самого дела, ни то, что в отношении Сытника и Углавы заведено дело по госизмене.

Непотопляемый чиновник

Украинские аграрии просят у депутатов защиты от Сытника © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України

Поняв, что утрачивает контроль, СБУ и пошло на опережение, выдав данные о связях фигурантов этого дела не просто с американским посольством, а со спецслужбами США. Это же подтвердил один из бывших сотрудников СБУ. При этом Сытника и Углаву американские хозяева часто использовали в коммерческих проектах — содействии компании Burisma Group, лоббировании интересов американского ядерного гиганта Westinghouse и других.

Даже бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко жаловался личному адвокату президента США Руди Джулиани на то, что тогдашний посол США Мари Йованович тратит слишком много денег на пиар НАБУ и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим президентом Украины. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте American Oversight. Экс-генпрокурор выражал недовольство руководством антикоррупционных органов, отмечал их неуправляемость и неэффективность, а также говорил о конфликте между Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Собственно, Сытник был вхож не только в посольство США, но и к президенту Порошенко, который в этой мутной ситуации, как и всегда до и после, играл в свою игру. Он-то был не против откусить от «Бурисмы» Злочевского и «Укргаздобычи» Онищенко в свою пользу. Но при наличии американских кураторов Сытника у Порошенко ничего не получилось. Наоборот, под давлением Байдена, как известно, Порошенко пришлось уволить с поста генпрокурора Шокина, слишком рьяно разрабатывавшего «Бурисму». Что касается Сытника, то и он в этой игре делал свои ставки, подыгрывая и США, и Порошенко. В апреле 2018 года его поймали на ночных поездках к президенту. Сам Сытник подтвердил, что ночью навещал Петра Порошенко (что отрицать было невозможно, так как его машину сняли у подъезда Администрации президента вездесущие журналисты). Но Сытник, что называется, на голубом глазу заявил, что во время ночных тайных встреч с президентом Украины Петром Порошенко речь шла о создании антикоррупционного суда. Более того, такие встречи якобы и позволили принять закон, который будет способствовать созданию независимого суда. Правда, надо добавить, что благодаря усилиям Порошенко Антикоррупционный суд Украины несколько лет не мог начать действовать и фактически приступил к делам совсем недавно, так, по сути, и не осудив ни одного высокопоставленного чиновника Украины. Так что ночные обсуждения Порошенко с Сытником законопроекта антикоррупционного суда дали какие-то странные результаты…

Еще при Порошенко, а потом уже на старте президентской каденции Зеленского в СМИ просочилась информация о коррупционной деятельности самого антикоррупционера Сытника, действовавшего в этом ключе через своих дальних родственников. Но тогда же в посольство был вызван генпрокурор Юрий Луценко, сменивший строптивого Шокина, и ему прямо было сказано тогдашним послом США Йованович, что Сытник входит в список неприкасаемых, то есть тех, кого Генпрокуратура Украины трогать не имеет права. А Луценко сообщил это представителям президента США Трампа, когда те активно собирали компромат на будущего президента США Байдена, конкурировавшего с Трампом.

Несмотря на все промахи, слухи, возбужденные против него уголовные дела за госизмену, благодаря покровителям из посольства США Артем Сытник чувствует себя спокойно и уверенно. Даже нового президента Владимира Зеленского убедили в том, что Сытник нужен и трогать его нельзя. Впрочем, Зеленский и сам никого из этого лагеря не трогал и, видимо, трогать не собирается, хоть против них будет 10 доказанных дел возбуждено по госизмене. Поэтому он заверил послов стран G7, что Сытник останется в должности директора НАБУ и дальше, и никто на него не покусится. И Сытник действительно в благодарность за это оказался полезен режиму Зеленского, когда в марте 2021 года под санкции СНБО попали компании, которые используют украинские недра и часть из которых фигурировала в деле против экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, которое расследовало НАБУ.

Заместитель с сомнительной биографией

Если говорить о правой руке Сытника Углаве, то с первых дней назначения на должность заместителя НАБУ в связи с ним возник скандал: как выяснилось, в тот момент, когда он фактически приступил к работе, он был гражданином Грузии, а украинское гражданство получил позже, хоть и в сжатые сроки. Есть еще одно темное пятно в его биографии: как раскопали журналисты, двоюродным братом Гизо Углавы является вор в законе Григорий Углава по кличке Тахо, известный на весь бывший СССР как основатель молодежного криминального движения АУЕ. К слову, Тахо периодически посещает Украину; встречается ли он с родственником, держат в тайне.

О факте работы Гизо Углавы на американцев стало известно из обнародованной переписки сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США. Начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ. А с 2016 года Полина Чиж направляла на электронную почту Гизо Углавы документы с темой: «Текст для беседы с сотрудниками ФБР по "Черной Бухгалтерии Партии Регионов"».

Кроме того, как свидетельствуют обнародованные в сети документы, НАБУ по поручению заинтересованных американских лоббистов незаконно собирало личные данные на бывшего генпрокурора Виктора Шокина и его семью — за то, что Шокин посмел открыть производство по злоупотреблениям в компании Burisma Group. В одном из писем Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского — бизнес-партнера сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Позже Полина Чиж оказалась в «Укрзализныце», где тоже не обошлось без скандалов. Как сообщают СМИ, организованная группа, включающая Владимира Жмака (уволенный 15 марта глава правления «УЗ»), Иракли Эзугбая (подавший в отставку 11 марта директор по коммерческой деятельности «УЗ»), детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова, Гизо Углаву и Михаила Саакашвили, могла совершать действия, направленные на ухудшение положения госкомпании, и не исключено, что делалось это в пользу грузинской компании «Рисоил» и «Индустриальной группы Грузии», которые в Украине имеют отношение к грузоперевозкам по железной дороге и с прошлого года получили в концессию херсонский порт.

Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация, что Гизо Углава может возглавить НАБУ вместо Сытника в связи с готовящейся реорганизацией ведомства. Министр юстиции Денис Малюська подал в ВР законопроект об усовершенствовании работы НАБУ. Но вскоре законопроект отправили на доработку. И Углава остался без главного кресла.

Ликвидировали суд в угоду НАБУ

Генпрокурор передумала проводить допрос главы НАБУ Сытника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одним из задержанных является брат председателя Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов. Это уже третье за последнее время дело, которое НАБУ инициирует против ОАСК. Глава ОАСК Павел Вовк у себя в фейсбуке написал о том, что, «как и во всех предыдущих "громких" делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвал НАБУ «цирковым правонарушающим органом». В свою очередь, сразу несколько известных активистов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию со странной деятельностью НАБУ.

Как отметил адвокат Ростислав Кравец, комментируя последние события вокруг ОАСК, это личная война руководства НАБУ с Окружным админсудом и желание выполнить задание иностранных кураторов по постановке этого суда под полный контроль посольства.

«Мы видим, что иностранным кураторам в Украине мешают два суда — это Конституционный суд Украины и Окружной административный суд Украины. Если по КСУ они на сегодняшний день получили временное преимущество путем рейдерского захвата КСУ, то с ОАСК у них не получается. Поэтому все, что сейчас можно сделать, — это ликвидировать суд. Для этого необходимы соответствующие решения президента. Поэтому грантовые активисты, которые (а это уже ни для кого не секрет) находятся под полным контролем НАБУ и, вероятнее всего, оплачиваются НАБУ, пытаются с помощью формирования псевдообщественного мнения показать, что этого якобы требуют все граждане Украины, а не вот эти 4 человека за вознаграждение», — отметил Кравец.

Апеллировать к президенту, по его мнению, приходится потому, что НАБУ не в состоянии доказать собственные обвинения против судей ОАСК и потому не может решить вопрос законным путем. В то же время он не думает, что давление со стороны грантовых структур может перерасти в какие-то силовые акции, вроде погрома здания Офиса президента. Кравец не считает, что передача контроля над судебной системой Украины иностранцам как-то улучшит ситуацию с правосудием в стране или сделает украинские суды честными и неподкупными. Но этого, по всей видимости, не избежать. С ликвидацией суда в угоду НАБУ все решено.