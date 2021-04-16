В пятницу, 16 апреля, исполняется шесть лет со дня убийства журналиста, публициста Олеся Бузины. Обвиняемые в этом убийстве Андрей Медведько и Денис Полищук находятся на свободе и даже успешно занимаются бизнесом. Но если убийцы хотя бы названы, пусть и разгуливают на свободе, то заказчики этого ужасного преступления неизвестны

В том, что к этому преступлению имеют отношения спецслужбы и представители центральной украинской власти, практически ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому и и происходят всякие странности в этом деле. Убийц быстро поймали и определили в СИЗО. Доказательства, включая следы их пребывания в машине, из которой производился расстрел, неоспоримы. Но потом начались странности и проволочки. Это когда стало понятно, что преступники действовали не самостоятельно, а под чьим-то опытным кураторством. Медведько и Полищука перевели сначала под домаший арест, а потом постепенно ослабили вообще их режим пребывания под арестом до такой степени, что они стали свободно не только передвигаться по Киеву, но и участвовать в акциях своих "побратимов". Потом начался суд, который рассматривает дело, что называется в час по чайной ложке. То адвокаты заболевают, меняются, уходят в другие процессы, то судьи уходят в отпуска и т.д.. Из 25 томов следствия об убийстве Бузины на сегодня за несколько лет, что идет процесс, рассмотрены только два.

Пока судят, бизнес растет

Обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины украинский националист и член ультраправой организации С14 Андрей Медведько, который в начале расследования находился в СИЗО, а сейчас — на свободе, занялся бизнесом. Этой зимой он открыл очередную кофейню Ukrainian Military Coffee в центре Ирпеня Киевской области, недалеко от горсовета. Место проходное, и досталось оно ему по большому блату, с учетом его прежних заслуг, как рассказал один из местных депутатов, который выбил для Медведько этот ларек. И местные власти закрыли глаза даже на то, что данная малая архитектурная форма стоит с нарушением норм. Но ларек обслуживает со скидкой в 50% участников боевых действий. И сам «интерьер» кафешки выдержан в стиле милитари.

И это уже второе его кафе. Первое работает в самом центре Киева, на Малой Житомирской, 4. А недавно Медведько сообщил, что собирается открыть еще одно кафе в Киеве, где сейчас идет ремонт. Но в каком районе, не сообщает. Единственное, жалуется, что кафе в центре столицы не приносит такой же большой прибыли, как до локдауна. Потому что из-за ограничений в центре столицы фактически нет людей.

Откуда у бывшего бойца и члена радикальной организации деньги на бизнес и на его развитие, можно только догадываться. Как считают некоторые, он открыл кафе и сумел раскрутиться на деньги, заплаченные ему за убийство Олеся Бузины. Сам же Медведько по поводу денег шутит, что это деньги трофейные, из того, что он привез с Востока, где воевал в АТО.

Впрочем, не стоит забывать, что как только его закрыли после предъявленных обвинений в убийстве, некоторые волонтеры открывали сбор средств для помощи несчастным обвиняемым в убийстве, которого они, дескать, не совершали. Сколько собрали денег для убийц Бузины наивные украинцы, неизвестно, поскольку волонтеры о таких вещах в Украине не отчитываются.

Дело застопорилось

Суд по делу Бузины перенесли: ждут смерти его матери © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Возможно, не юристам будет трудно понять, но вкратце суть такова:

Бузину убили 16.04.15. 20.04.15 нас уже назначили убийцами. До того, как были получены первые "доказательства". У ментов не было вообще ничего. Ни так называемой ДНК, ни "свидетелей", ни "экспертиз" — ничего. А "убийцами" уже были Медведько и Полищук», — заявил Медведько и сообщил, что в качестве доказательства есть документ, который это подтверждает.

Одно время циркулировала информация, что оба подозреваемых в убийстве Бузины радикала могут представить свидетельства своих "побратимов", что в момент убийства они находились за много сотен километров от места преступлекния. Вот ээто все и должен был бы рассмотреть суд, который пока идет не то что вяло, а почти никак.

При этом, похоже, и сами судьи не спешат обнародовать вердикт по преступлению века. Как уже было сказано, из 25 томов дела худо-бедно изучили только первые два. Мама Олеся Бузины Валентина Павловна считает, что рассмотрение дела умышленно затягивают. В частности, сторона защиты берет слово и выступает по 40 минут, опечатки в документах обсуждаются часами, принимаются маловажные постановления.И никак не доберутся до сути самого преступления. Замечу — эта тягомотина продолжается уже несколько лет.

«Если такими темпами будет идти рассмотрение, нужно 10 лет на это потратить. Мне 82 года, я доживу? Они ждут моей смерти. Когда уйду я — все. Они не понимают, что есть Божий суд», — сказала она. Женщина уверена, что Андрей Медведько и Денис Полищук причастны к убийству, потому что в противном случае их адвокаты не затягивали бы этот процесс, а были бы заинтересованы быстро и доказательно снять со своих клиентов все обвинения.

Как отметил нардеп, а в прошлом замгенпрокурора Украины, основательно знакомый с этим делом, Ренат Кузьмин, сегодня хорошо видно, как власть издевается над мамой убитого журналиста. Самому преступлению — шесть лет, убийцы найдены, названы, обвинения им предъявлены, но дело до сих пор не окончено.

Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Также, как отметил политик, в деле есть заявление известного журналиста Владимира Бойко, который утверждает, что убийство Олеся Бузины совершили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые впоследствии были уничтожены сотрудниками СБУ в Киеве. Владимир Бойко написал заявление, в котором выразил желание дать показания, рассказать следствию все, что он знает. И вот уже несколько лет по сей день его даже не допросили, не говоря уже о том, чтоб эту версию проверять.

«Это говорит лишь об одном: убийство Бузины было совершено в интересах украинской власти, по приказу украинской власти и лицами, являющимися сотрудниками силовых структур украинской власти. Этот пример красочно свидетельствует об отношении украинской власти к оппозиции, к народу Украины, к требованиям законодательства и вообще к принципу верховенства права, который задекларирован не только в законах Украины, но и в Конституции», — подчеркнул Кузьмин.

Убийство с неизвестными

В марте 2015 года, за месяц до гибели, в интервью «Российской газете» Бузина рассказал о нападениях и угрозах в свой адрес. В ряде телевизионных передач (в частности, в телепрограмме «Поединок» Владимира Соловьева от 30 января 2014 года) также высказывались опасения за его жизнь. И 16 апреля 2016 года около 13:20 возле дома по адресу Дегтярёвская улица, 58 он был застрелен из пистолета ТТ.

По данным МВД, убийцами были двое неизвестных в масках. Автомобиль «Форд Фокус» с итальянскими номерами, на котором передвигались киллеры, был позже обнаружен брошенным в Шевченковском районе Киева.

Согласно разосланному по электронной почте письму, ответственность за убийство взяла на себя так называемая «Украинская повстанческая армия». Организация с таким названием в России включена в перечень экстремистских, однако правоохранительные органы Украины отрицают ее существование. А накануне убийства личные данные Олеся Бузины, в том числе и адрес проживания в Киеве, были выложены на сайте «Миротворец».

Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Арсен Аваков сообщил о раскрытии убийства и задержании трех подозреваемых. Все задержанные — активисты ультраправого движения. Один из задержанных, Андрей Медведько (известный как Мэнсон), был активным майдановцем, а также руководителем Печерской районной организации ВО «Свобода» в Киеве, одним из создателей организации С14, в конце 2014 года недолго служил в зоне АТО в составе батальона МВД «Киев-2». Второй, Денис Полищук (с позывным Аллах), также националист и участник войны на востоке Украины в рядах ВСУ, выдвигался на выборах в Верховную Раду в 2012 году от политической партии «Украинская национальная ассамблея». Третий подозреваемый, по слухам это был лидер С14 Евгений Карась, был отпущен в связи с недоказанностью его участия в этом преступлении. При этом ни для кого в Кие5ве нге секрет плотные связи Карася с СБУ, о чем он и сам неоднократно заявлял в СМИ.

23 июня 2014 года Денис Полищук был отпущен на свободу под залог в 5 миллионов гривен, который внес за него бизнесмен, бывший первый заместитель председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Алексей Тамразов. Из СИЗО подозреваемого поклонники выносили на руках и забрасывали цветами. Но 2 июля суд отменил это решение и повторно арестовал Полищука. После задержания Полищука и Медведько прошли акции в их поддержку.

Следствие шло очень неоднозначно. Подозреваемые уверяли, что 16 апреля 2015 года находились далеко от Киева — в зоне АТО. Свидетели постоянно меняли показания. Главным основанием задержания националистов стал тест ДНК из вещей, которые нашли рядом с местом преступления. Сами же Полищук и Медведько заявляли, что их задержали на основании спорных доказательств и пытками выбивали признания.

Потом в течение несколько лет фигурантов то арестовывали, то выпускали. Появлялись новые версии, одна из которых в том, что Бузину убили другие.

В феврале 2016 года в сети появилось интервью бойца ДУК «Правого сектора»* Александра Морозова (позывной Ронин), где он называет убийцами Бузины так называемую «группу Лесника». Ее возглавлял Олег Мужчиль, который ранее входил в ряды «Правого сектора» и был убит сотрудниками СБУ в ходе спецоперации в декабре 2015 года. После его гибели Ронин заявил, что Мужчиль якобы и расстрелял оппозиционного журналиста.

28 ноября 2017 года обвинительный акт в отношении Медведько и Полищука был направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд г. Киева, где с тех пор и идет судебное расследование преступления.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.