Надежды на быстрое умиротворение в Донбассе, возникшие у многих после телефонных переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, не оправдываются. Обстрелы в зоне конфликта продолжаются, стороны обвиняют друг друга в нарушениях режима перемирия

«Обстановка обострилась»

За истекшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной ДНР. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, также зафиксирован снайперский огонь.

«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ по улице Новороссийская, 15, погиб мужчина 1962 года рождения», — сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Как отметил в интервью изданию Украина.ру глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник, «обстановка на передовой значительно обострилась».

«У меня каждое утро на столе сводки с передовой, которые показывают чуть ли не ежедневное ухудшение ситуации. Со стороны Киева в ход идет и тяжелое вооружение, запрещенное «Минском», — сказал Пасечник. Леонид Пасечник: Как договариваться с теми, кто сдал свою независимость в Форт Нокс? © пресс-служба главы ЛНР

В свою очередь, штаб Операции объединённых сил (ООС) сообщает на своей странице в Facebook, что с начала текущих суток «российско-оккупационные войска» семь раз нарушили режим прекращения огня, используя противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. Потерь среди украинских военнослужащих нет, говорится в сообщении.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в последние недели фиксирует всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным миссии, с 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3922 нарушения режима прекращения огня по сравнению с 1260 за предыдущий двухнедельный период, передаёт РИА Новости.

Что Киев держит в секрете

Украина должна наладить мирный политический диалог с Донбассом, который оказался заблокированным из-за действий Киева. Об этом 14 апреля заявил журналистам полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов. По его словам, «украинская делегация (в ТКГ. — Ред.) умудрилась обусловить восстановление социально-экономических связей решением вопросов, которые сама же и блокирует».

«В частности, заморожены вопросы об обеспечении перемирия и о диалоге о будущем режиме существования Донбасса», — отметил Грызлов, добавив, что «Киев по-прежнему держит в полном секрете свое видение будущего статуса Донбасса». Донбасс, звонок Байдена и «несостоявшаяся война» © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

Грызлов также отметил, что «те политики, прежде всего представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против резолюции Совета Безопасности ООН». По его мнению, «это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое военное разрешение конфликта».

В чём украинский интерес

Запад обвиняет в эскалации Россию. По итогам состоявшихся 13 апреля телефонных переговоров президентов США и РФ Вашингтон призвал Россию снизить напряжённость у границ Украины. Комментируя этот призыв в эфире «Первого Независимого», экс-премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что Джо Байден «сказал то, что должен был сказать».

«Но он же не спросил, почему господин Зеленский в несколько раз увеличил численность группировки у линии разграничения, почему он активизировал обстрелы. Зачем нужно 96 тысяч, а сейчас уже говорят, 120 тысяч войск на линии разграничения, которым противостоят 32 тысячи всего вот этих двух корпусов в Луганске и в Донецке? Так зачем же нагнетать надо было обстановку?» — сказал Азаров, добавив, что если бы не эти действия Киева, то никакой напряжённости и не было бы.

Он напомнил о высказывании первого президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, заявившего, что если Россия совершит агрессию, то будет Третья мировая война. «Немного преувеличил»: Кравчук объяснился за слова о стрельбе по россиянам © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк



«Это ж не я говорю, это он говорил. Спрашивается: если Россия совершит агрессию — значит, она до сих пор её не совершала, с точки зрения логики Кравчука. Значит, нет агрессии. Тогда о чём вообще разговор?» — сказал политик.

Азаров подчеркнул, что в разрешении кризиса Украина не должна ждать, что скажут Америка или Россия, а должна руководствоваться своими интересами.

«А наши интересы — это прежде всего мир и спокойствие в стране», — подчеркнул он.

По словам экс-премьера, на Украине сейчас гигантские проблемы практически везде — в экономике, на транспорте, в инфраструктуре… Но, вместо того чтобы решать эти проблемы, нынешняя власть тратит деньги на приобретение беспилотников и думает об установке ракет.

«Мы потеряли полностью суверенитет, мы потеряли субъектность, значит, за нас всё решают…» — сделал вывод Азаров.

«Не считаю это украинской армией»



Политик еще раз подчеркнул, что суть возникшей сейчас напряжённой ситуации заключается «в том, что на линии разграничения в Донбассе осуществлена концентрация ударных соединений армии киевского режима…». При этом Азаров отметил, что он не считает эти соединения украинской армией.



«Не считаю… Потому что по сути дела Донбасс — это часть Украины. В Донбассе нет российских войск. Так против кого осуществляется вот эта концентрация бронетанковых соединений?» — задал экс-премьер вопрос.



Он добавил, что Россия концентрирует войска в ответ на действия киевского режима. И снять напряжённость можно лишь отводом «абсолютно излишних» воинских частей, что, кстати, позволит сэкономить средства.



«Курс на деградацию страны»



По мнению Азарова, усиление обстрелов, гибель военнослужащих и гражданских людей, общее усиление напряжённости — всё это нужно только для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от своего абсолютно бедственного положения. Экономика Украины падает, уровень капитальных инвестиций упал до минимального за последние 30 лет, констатировал экс-премьер.



Он напомнил, что в Китае 40% ВВП — это капитальные инвестиции, это значит, что страна развивается, она нацелена на развитие. На Украине этот показатель составлял 23-26%, но сейчас — только 9%. Николай Азаров о главной ошибке всех властей Украины © РИА Новости, Александр Натрускин



«Значит, сознательно осуществляется курс на деградацию страны», — констатировал Азаров.

Он добавил, что для отвлечения внимания от этого процесса разрушения страны и «начинаются вот эти вот спектакли».



«Начинаем говорить о войне с Россией… Надо быть идиотами, чтобы в такой экономической обстановке говорить о какой-то войне с Россией. Да не будет этой войны, это очевидно совершенно», — сказал экс-премьер, порекомендовав решать вопрос Донбасса как части Украины путём переговоров: «садитесь и договаривайтесь, чтобы не стрелять друг в друга».



Pax Americana: выполнять команды?



Немецкий политолог Александр Рар порекомендовал видеть всю проблему целиком. По его словам, и украинским, и российским экспертам «надо понимать, что этот конфликт может быть частью какого-то совсем другого конфликта, который сейчас в глобальном виде разыгрывается, — это противостояние Китаю и России со стороны Америки».



Поэтому, по словам эксперта, Америка сейчас «строит Европу в шеренгу». Европа, по его словам, теряет своё значение и будет выполнять (команды) Pax Americana.



«Вопрос только к Украине, хочет ли она тоже выполнять всё время Pax Americana или будет где-то искать свою самостоятельную позицию. Но это вопрос к вам», — сказал Рар в эфире программы «Черный квадрат» 13 апреля. Александр Рар: Вхождение Украины в НАТО на данный момент исключено © РИА Новости, Михаил Климентьев



«Единственная возможность»



Что касается возможных путей решения проблемы Донбасса, то Рар отметил, что он давно задаёт вопрос, за который его все критикуют: «Почему идея федерации настолько убийственная, настолько страшная для Украины?»



«Если хотя бы мыслить в этом направлении (федеративного устройства страны. — Ред.), так можно же сохранить все территории, получить их даже назад, Донбасс, я думаю. И, таким образом, создать некий другой политический и социальный баланс в стране», — сказал политолог, добавив, что этим можно также «успокоить разных людей — не все же украинцы хотят вступать в НАТО».



«Тут масса вопросов возникает, и очень много ответов можно из этого получить, — продолжил Рар. — Я не хочу никакую дискуссию начинать, понимая, что она в Украине сегодня невозможна из-за того, что произошло в 2014 году. Но, мне кажется, это единственная возможность решить донбасский конфликт».