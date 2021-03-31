Сторона обвинения в Италии обжаловала приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого ранее осудили, а после оправдали в деле об убийстве в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли. Сам Маркив этому не рад

В понедельник, 29 марта, боец Нацгвардии Виталий Маркив заявил, что сторона обвинения обжаловала оправдательный приговор в его отношении.

«Влияние этого дела ещё ощущается, и будет ощущаться, пока в нём не будет поставлена окончательная точка. Вообще, такие вещи в голову не укладывались — что это действительно происходит со мной», — рассказал он на презентации исследования «Битва нарративов: дезинформация Кремля касательно дела Маркива в Италии».

Автор исследования — украинская журналистка Ольга Токарюк. Она окончила магистратуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Университета Болоньи. Как сказано на сайте Hromadske.ua Токарюк «имеет особый интерес к Италии».

Примечательно, что её исследование не рассчитано на украинцев: оно вышло на английском языке.

«Его основная аудитория другие страны — в первую очередь свободного демократического мира, которые на примере этой истории могут посмотреть, насколько большую угрозу составляет кремлёвская пропаганда и дезинформация», — пояснила 29 марта сама Токарюк.

Для Украины дело Маркива важно ещё и потому, что показывает, что творилось в Донбассе в первые дни войны в 2014 году. Это очень неприглядная правда, которую украинское руководство, националисты и национал-патриоты (значительная часть из последних предпочитает жить и работать не на Украине) пытаются замолчать.

Пострадала Украина

Обладатель двойного — итальянского и украинского — гражданства Виталий Маркив был задержан при въезде в Италию 30 июня 2017 года.

Всё дело в том, что Маркива подозревали в причастности к смерти журналиста Андреа Роккелли, который погиб 24 мая 2014 года. Тогда Роккелли был у Славянска. Рядом с этим городом — на горе Карачун — располагались подразделения Национальной гвардии Украины, где и служил Маркив. «В следующий раз надо не оставлять свидетелей». Выводы украинцев из дела убийцы Маркива © AFP, Sergei SUPINSKY

Примечательно, что направился на службу в Нацгвардии Маркив добровольно: он прибыл на Украину для участия в Майдане, а после решил повоевать в Донбассе.

Именно с Карачуна и обстреляли Роккелли, его переводчика — правозащитника Андрея Миронова, а также французского журналиста Вильгельма Ружелона. Последнему удалось спастись, хоть он и получил тяжёлые ранения. А вот Роккелли и Миронову — нет. Сначала по ним стреляли из стрелкового оружия, а после того как журналист и его переводчик попытались спрятаться в канаве поблизости, их обстреляли из миномётов.

Суд и прокуратура города Павии, где и слушалось дело, утверждали, что журналисты погибли в результате прицельных обстрелов нацгвардейцев, а Маркив был корректировщиком огня.

В июле 2019 года суд Павии приговорил Маркива к 24 годам заключения по обвинению в умышленном убийстве.

Одному из коллег Роккелли — журналисту Марчелло Фаучи — Маркив сразу же после гибели Роккелли сообщил, что это они убили журналистов.

«Обычно мы не стреляем в направлении города и по гражданским, однако, когда видим движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так произошло с автомобилем двух журналистов и переводчика», — заявил он в телефонном разговоре.

Этот разговор стал одним из оснований для ареста Маркива. А последний же стал заявлять, что узнал о смерти Роккелли из разговора с Фаучи.

Примечательно, что украинская диаспора в Италии активно включилась в дело Маркива. Как свидетельствуют материалы апелляционного суда в Милане (их опубликовало украинское издание «Страна»), который 3 ноября 2020 года оправдал Маркива, во время суда в Павии диаспора заставила уволиться переводчицу Юлию Дмоховскую.

Она переводила прослушку разговоров, которые вёл Маркив в итальянской тюрьме в июле 2017 года. Итальянский суд, оправдавший Маркива, подтвердил вину Украины в убийстве журналистов © РИА Новости, Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

«Они настаивают, чтобы мы были там и делали все то, что хотели. Я говорю: стоп, у нас был командир, плюс мы всю обстановку в районе довели до сведения, только после этого нам давали команду открывать огонь или нет, и все! Кто-то сверху должен был дать гребаный приказ, да?… Даже если мне прикажут стрелять, даже если я на самом деле убил его, у солдата нет этой ответственности, эта ответственность у командира; здесь говорят, что я был командиром, но у меня есть документы, свидетельствующие, что в тот момент я был солдатом», — заявил в том разговоре Маркив.

Однажды Дмоховская вернулась домой и увидела свою мать в слезах. Оказалось, что последней позвонили и сказали, что её дочь работает в суде и «выступает против сограждан». Мать Дмоховской отругала дочь и настояла, чтобы та извинилась перед диаспорой. В итоге Дмоховская отказалась от участия в деле.

Диаспоряне присутствовали и на судах над Маркивом. Там они угрожали правозащитнице Оксане Челышевой — её другом был Миронов, и она выступала на стороне обвинения.

На суде всплыли и другие неприглядные подробности. К примеру, фото с планшета Маркива. Среди них — фотографии связанного мужчины с пакетом на голове, засунутого в багажник автомобиля. Маркив пояснял, что это диверсант, который хотел заминировать дорогу. Еще на одной из фотографий Маркив с сослуживцами позирует на фоне нацистского флага со свастикой. Сам Маркив пытался выставить это шуткой, а флаг — трофеем, захваченным «у сепаратистов».

Оправдание Маркива было не менее скандальным. Согласно решению суда в Милане, убийство журналистов было признано «умышленным и целенаправленным нападением на группу иностранных репортёров» со стороны расположенных на Карачуне украинских военных.

Не Маркива, но Украину в целом признали единственной стороной, действия которой привели к гибели Роккелли.

Герой-убийца

На Украине Маркива встречали как героя. Доставили Маркива на частном самолёте, за аренду которого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заплатил свыше 836 тыс. грн. (около 2,3 млн руб.). Сам же Аваков встретил Маркива ещё в Италии.

Примечательно, что одним из первых поздравило Маркива с освобождением посольство Великобритании на Украине (что в контексте развязанной Лондоном «войны нарративов» довольно красноречиво).

В России 11 декабря 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива, предъявив ему обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, — дело в том, что суды в Италии сосредоточились на убийстве Роккелли, не рассматривая убийство Миронова. В пику России. Как Зеленский наградил убийцу журналистов орденом © Facebook Free Markiv

Но 12 декабря Зеленский встретился с Маркивом и наградил его орденом «За мужество III степени».

«Виталий Маркив был несправедливо приговорен к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и обрести свободу», — прокомментировала это награждение пресс-служба президента Украины.

Сам же Зеленский заявил: «Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда будем помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду».

Судя по всему, решение суда в Милане не удовлетворило Украину, ведь украинские военные признаны ответственными в том числе и за нарушения международных конвенций. Да и то, что итальянское обвинение обжалует приговор Маркиву, вряд ли радует Киев.

Теперь украинская пропаганда в лице «неравнодушных к Италии» украинских журналистов-международников пытается выставить убийство итальянских журналистов военными Украины как «кремлёвский нарратив». И некоторые западные государства наверняка окажут Украине в этом поддержку.